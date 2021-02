Xiaomi Mi 11 lansert – tar sikte på å tukte Samsung Galaxy S21

Skarve uker etter lanseringen av Samsung Galaxy S21 får vi servert det andre store flaggskipet i 2021: Xiaomi Mi 11. Hvis du trodde dette var en modell som allerede hadde blitt lansert, så har du rett, men det var bare Kina som fikk Mi 11 tidligere enn andre (rett før nyttår).



Nå er telefonen på vei til Norge. Serien kommer på markedet i løpet av mars, men vi har ikke fått noen spesifikk informasjon om dato ennå. Vi vet heller ikke hvor mye modellen(e) kommer til å koste, men grunnmodellen med 128 GB lagringsplass skal etter sigende fås for rundt €749 (7700 norske kroner), mens 256 GB-modellen skal koste €799 (omlag 8225 kroner.)



Det er verdt å merke seg at prisene i butikk sjelden tilsvarer en direkte konvertering av valutaen, så vi regner med at Xiaomi Mi 11 kommer til å koste noe mer i Norge.

Spesifikasjoner i særklasse

For pengene får man en telefon med verdens raskeste Android-prosessor, nemlig Snapdragon 888, samt 8 GB RAM og en AMOLED-skjerm på 6,81 tommer, en oppløsning på 1440 x 3200 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.



Med på kjøpet får man også et trekamerasystem som består av et hovedkamera på 108 MP med en blender på f/1,9; et ultravidvinkelkamera på 13 MP med en blender på f/2,4 og et 5 MP telekamera med en blender på f/2,4 med makrofunksjonalitet. På fremsiden sitter et selfiekamera på 20 MP. Xiaomi informerer om at kameraet tilbyr bedre nattmodus samt nye videofunksjoner som eksempelvis «Parallel World» som kopierer halve bildet og speiler det.

Når det gjelder resten av spesifikasjonene får man et batteri på 4600 mAh, kablet lading på 55 W, trådløs lading på 50 W og reversert trådløs lading på 10 W. I tillegg får man en fingeravtrykkleser, to høyttalere og en bakside i glass. Telefonene kommer utført i Midnight Grey og Horizon Blue.



Alt i alt høres det ut som om Xiaomi Mi 11 er en svært imponerende telefon, men hvis du venter på kremen av kremen fra Xiaomi, så er det verdt å huske på at vi har hørt rykter om at Xiaomi Mi 11 Pro er rett rundt hjørnet. Vi håpet vi skulle få høre mer om denne telefonen under dagens globale Mi 11-lansering, men selv om Xiaomi holdt kortene tett til brystet er det stor sannsynlighet for at denne modellen ikke er langt unna.