Xiaomis nye gjennomsiktige OLED-TV er noe av det rareste vi har sett

Xiaomi har klart å kare seg inn i de fleste teknologibaserte markeder, og nå som selskapet feirer tiårsjubileum har den kinesiske teknologigiganten annonsert en rekke nye produkter, inkludert flaggskiptelefonen Mi 10 Ultra, og, vel, en helt gjennomsiktig TV.



På tross av at dette først og fremst høres ut som et markedsføringsstunt skal altså Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition faktisk bli tilgjengelig for kunder i Kina fra 16. august, der den skal koste bortimot 65 000 kroner.

Som både navnet og den transcendentale produktvideoen nevner, så kan man altså se tvers gjennom TV-en både når den er påslått og når den viser innhold. Xiaomi hevder at «bildene ser ut til å henge i løse luften.»

Bortsett fra det opplagte, skal den såkalt gjennomsiktige utgaven av Mi LUX ha et OLED-panel på 55 tommer, 120 Hz oppdateringsfrekvens, støtte for 93 % av DCI-P3-fargerommet og «150000:1 statisk kontrast, samt en uendelig dynamisk kontrast.»



Selvfølgelig er disse spesifikasjonene imponerende bare i den grad møblementet rundt TV-en tillater det – stoler, bord, vegger og andre saker i nærheten (særlig bak) kommer uten tvil å ha en viss innvirkning på hva man ser, og det gjør også definitivt lyset man eventuelt har påslått i rommet.



Selv om det ikke ennå har kommet noen informasjon om hvorvidt Xiaomi skal lansere TV-en globalt (det er en viss mulighet for at denne modellen kommer og går i relativ stillhet på det asiatiske markedet), så er det likevel besnærende at gjennomsiktige TV-er har kommet så langt at de kan masseproduseres – dette er selvfølgelig et stort steg å ta for denne høyst nødvendige teknologien.