OnePlus har endelig offentliggjort sin lenge etterlengtede flaggskipserie OnePlus 9-serie – en serien som skal ta opp konkurransen med Samsung Galaxy S21 blant de aller beste mobiltelefonene i 2021. Vi har også fått lanseringsdatoen for OnePlus 9, nemlig 23. mars. Kl. 16.00 norsk tid vil man kunne følge lanseringsbegivenheten fra nettsiden til OnePlus.

Det ryktes at OnePlus 9-serien vil bestå av modellene 9 og 9 Pro, og de har dessuten trykket et trumfess ut av ermet. Ifølge en pressemelding har den anerkjente kameraprodusenten Hasselblad samarbeidet med OnePlus for å gi kameraene i de nye mobilmodellene et skikkelig løft.

Mobilprodusenten har ikke bekreftet noe annet om sine nye mobiler, annet enn kameradetaljene. De får blant annet en Sony IMX789-sensor. Men det ryktes at man under panseret vil finne spesifikasjoner i toppklassen, som for eksempel prosessoren Snapdragon 888.

Hasselblad har et fantastisk godt renommé, noe OnePlus utnytter i sin forhåndsreklame. De benytter reproduksjoner av berømte bilder som er tatt med Hasselblad-kamera. Et eksempel er Earthrise, et bilde som ble tatt av jorda fra romfartøyet Apollo 8, på julaften 1968.

OnePlus 9 vil kanskje ikke vil bli tatt med til månen på fotooppdrag. Likevel sender OnePlus med dette samarbeidet tydelige signaler at de har tatt tak i den kanskje mest kritiserte egenskapene ved OnePlus-mobilene – nemlig kameraene.

Låner omdømme fra Hasselblad

Vi vet ikke om dette samarbeidet vil resultere i bedre fotografier før vi selv får testet OnePlus 9-seriens kameraer. Mange mobilprodusenter har samarbeidet med velrennomerte kameraprodusenter i årenes løp, men flere av disse samarbeidene har fremstått mer som reklamestunts enn som produktivt samarbeid med gode resultater. Dette forteller Mr. Mobiles Michael Fisher i en ny video .

Noe vi vet, er at dette samarbeidet er en engangsforeteelse. OnePlus og Hasselblad skal i tre år samarbeide på mobilprodusentens enheter. OnePlus 9 er det første resultatet av dette samarbeidet.

OnePlus har også kastet lys over omfanget av dette samarbeidet. De hevder at Hasselblad går inn i dette samarbeidet for å kunne forbedre mange deler av kamerasystemet. For det første skal programvaren foredle fargeinnstillinger og kalibrering slik at «bildene fra flaggskipkameraene til OnePlus skal oppleves med sannferdige og naturtro», ifølge en pressemelding. Mobilkameraet skal også få en Hasselblad Pro Mode, og her kommer det et nytt brukergrensesnitt som bygger på kameraprodusentens egen programvare for bildebehandling, noe som skal gi bedre kontroll over bildejusteringen.

OnePlus har flere ambisjoner for å forbedre kameraene over en treårsperiode. Arbeidet omfatter å åpne ytterligere fir laboratorier for forskning og utvikling (R&D), utvikling av et kamera med 140-graders synsfelt (eksisterende ultravidvinkelobjektiver klarer 120), raskere selfiekamerafokus og et «firformobjektiv» som vi skal få se for første gang på OnePlus 9 – et objektiv som skal redusere kantfortegningen i vidvinkelbilder.