Vi testet Oppo Find N5, verdens tynneste brettbare telefon – og Galaxy Z Fold 6 kommer ikke engang i nærheten

Originalartikkel av vår kollega Jamie Richards;

Jeg fikk muligheten til å teste Oppo Find N5, verdens tynneste sammenleggbare telefon, for å få en følelse av designen – og den føles nesten uvirkelig tynn.

Oppo har nå offisielt annonsert at Find N5, verdens tynneste brettbare telefon i Fold-formatet, lanseres globalt 20. februar. Som mangeårig fan av forgjengeren, OnePlus Open (som markedsføres som Oppo Find N3 i Kina), er jeg veldig spent på dette.

På et offisielt Oppo-arrangement fikk jeg muligheten til å kjenne på Find N5, og jeg kan allerede si at dette er en imponerende enhet som virkelig føles som en vanlig flat telefon når den er foldet. Jeg ble overrasket over hvor tynn Find N5 føltes å holde i, og jeg kan allerede se at den har potensial til å ta en plass på listen vår over de beste Oppo-telefonene og (hvis den blir tilgjengelig) de beste brettbare telefonene.

Selv om jeg ennå ikke kan avsløre detaljerte spesifikasjoner for Find N5, kan jeg i stedet vise frem telefonen i all dens sylskarpe prakt. Sjekk ut bildegalleriet nedenfor:

Image 1 of 9 (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) (Image credit: Jamie Richards / Future) Oppo Find N5 håller emot vikten från en 20 kg kettlebell. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Find N5 er utstyrt med et trippelkamera på bakpanelet, og selv om telefonen ikke akkurat er lett, er den ikke merkbart tyngre enn en typisk flaggskipmodell.

I tillegg har bretten på innsiden av telefonens skjerm – som jeg knapt la merke til på OnePlus Open – blitt enda mindre i både bredde og dybde. Den er mye flatere enn den distinkte folden på Samsung Galaxy Z Fold 6, og sammen med den bedre ergonomien lurer jeg virkelig på hvorfor noen ville valgt Samsungs modell i stedet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Oppo hevder at Find N5 er verdens tynneste brettbare telefon i Fold-formatet, noe som vil bety at den er tynnere enn Honor Magic V3 med sin tykkelse på 4,4 mm i utbrettet posisjon. Som nevnt tidligere kan jeg ikke avsløre spesifikasjonene ennå, men etter å ha holdt Find N5 selv, føles det definitivt som enda et skritt fremover for brettbar telefondesign.

Oppo Find N5 i hvitt. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Find N5 er tilgjengelig i to farger: svart og hvit. Den hvite fargevarianten har et reflekterende mønster, lik den perlehvite fargen til Oppo Find X8 Pro.

Når det gjelder knappene, er det typisk Oppo – en volum- og strømknapp på høyre side, samt en lydglidebryter på venstre side. Men når telefonen er brettet, havner alle disse knappene naturlig nok på høyre side.

Er dette OnePlus Open 2 i alt bortsett fra navnet?

OnePlus Open ble lansert i oktober 2023 (Image credit: Future / Philip Berne)

Som tidligere nevnt mistenkes det at den etterlengtede OnePlus Open 2 skal arve designet fra Oppo Find N5; Tross alt var den opprinnelige OnePlus Open faktisk en ommerket Oppo Find N3. Oppo og OnePlus er begge datterselskaper av det kinesiske selskapet BBK Electronics og deler en lang historie med felles design og teknologier.

Jeg har skrevet mye om hvor godt jeg likte OnePlus Open, og som den sannsynlige åndelige etterfølgeren til den telefonen har Oppo Find N5 gjort et sterkt førsteinntrykk.

Find N5 lanseres globalt 20. februar, men telefonene deres er dessverre ikke lette å oppdrive i Norge. Den kommende globale lanseringen antyder imidlertid at OnePlus Open 2 ikke er langt unna for norske forbrukere.

Videre lesning

Dagens beste priser på brettbare mobiler