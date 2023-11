Vi tester OnePlus Open – den eneste kompromissløse brettbare mobilen

OnePlus har entret markedet for brettbare mobiler med sin OnePlus Open, som imponerer sterkt med vakkert design, lyssterk skjerm og fremfor alt kameraer som ikke holder noe tilbake. Denne brettbare telefonen føles mye mer som en «vanlig» mobiltelefon enn andre brettbare telefoner. Det må sies at noen konkurrenter er litt hvassere når det gjelder funksjoner og vi skulle gjerne sett litt bedre ytelse og batteritid, men ingen kommer i nærheten av kameraene på OnePlus Open. De er et veldig stort pluss.

Les videre for vår test av OnePlus Open.

Pris og tilgjengelighet

Pris 21 990 kroner

OnePlus Open ble lansert 19. oktober 2023, men blir først tilgjengelig på det norske markedet tidlig i 2024 med pris på NOK 21 990. Det blir i første omgang kun én konfigurasjon tilgjengelig – 16 GB RAM + 512 GB lagring. Mobilene kan enn så lenge bare fås i fargen Emerald Dusk (en lys mosegrønn).

(Image credit: Future / Philip Berne)

Design og skjerm

Den tynneste og letteste brettbare mobilen du kan kjøpe (i de fleste markeder)

Lyssterke skjermer med variabel oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz

6,3 tommer ytre skjerm, 7,82 tommer indre skjerm

Skjermfolden er knapt synlig

OnePlus Open – spesifikasjoner Mål: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (åpen); 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (lukket)

Vekt: 245 g

Skjerm (ytre/indre): 7,82"/6,31"

Oppløsning (ytre/indre): 2440 x 2268/2484 x 1116

Oppdateringsfrekvens (ytre/indre): 1-120 Hz/10-120 Hz

Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB

OS: Android 13 med Oxygen OS 13.2

Bakre kameraer: 48 MP (vidvinkel); 64 MP (3x telefoto); 48 MP (ultravidvinkel)

Fremre kameraer: 20 MP; 32 MP

Batteri: 4 805 mAh

Lading: 67W

OnePlus Open har en perfekt størrelse. Når den er lukket er den akkurat som en vanlig mobil og når den åpnes er den som et lite nettbrett. Den har et anstendig sideforhold på 20:9, sammenlignet med den litt for smale på Galaxy Z Fold 5 og den litt for brede på Pixel Fold.

Noe vi imidlertid ikke liker så godt er tykkelsen på telefonen. Selve kroppen er riktignok ganske tynn, men kameramodulen er enorm og stikker langt ut på baksiden av telefonen. Den har samme runde design som vi har sett på tidligere OnePlus-telefoner, og tykkelsen gjør at telefonen ikke ligger helt flatt om du legger den fra deg på et bord. Det er imidlertid et tilbakeslag vi kan ta, gitt hvor utrolig gode kameraene er. Men mer om det senere.

Et stort pluss med OnePlus Open er dens innvendige skjerm, med en skjermbrett som nesten er helt usynlig og knapt kjennes når du sveiper fingeren over den. Selve hengslet er også godt laget og det er glatt og lett å brette opp skjermen. I tillegg får du fingeravtrykkleser i strømknappen, ansiktslås og en volumkontroll.

Skjermbretten er knapt synlig på OnePlus Open, men som du ser, ligger den ikke helt flatt på bordet på grunn av den tykke kameramodulen. (Image credit: Future / Philip Berne)

De to skjermene på OnePlus Open er begge flotte skjermer. Den ytre skjermen er på 6,3 tommer, med LTPO 3.0-teknologi som kan senkes til 10 Hz for å senke strømforbruket, samt alltid-på-modus. Den indre skjermen er en enorm 7,82-tommers skjerm som kan gå helt ned til 1Hz, mens begge skjermene fortsatt kan yte opptil 120Hz.

I åpen modus er OnePlus Open som et lite nettbrett. (Image credit: Future / Philip Berne)

Sammenlignet med konkurrentene har OnePlus Open en overlegen lysstyrke på 2800 nits (Pixel Fold når for eksempel bare 1450 nits) og tilbyr også mer skjermplass enn sine nærmeste konkurrenter.

Kameraer

Utmerkede kameraer som slår alle andre brettbare mobiler

Ikke fullt så bra som iPhone 15 Pro Max, men meget nær

Kameraene er gode, men programvaren må forbedres

Det er vanskelig å få et godt kamera i en brettbar mobiltelefon. En brettbar telefon har mindre fysisk dybde for å romme kameraet, og kameraer trenger denne dybden for å ta flotte bilder. OnePlus bruker en ny type stablet sensor fra Sony, og på papiret ser den ut til å matche eller slå OnePlus 11, som er en virkelig god kameratelefon.

Du får en haug med morsomme og nyttige fotomodi på OnePlus Open, som Long Exposure, Slow-Mo, Time-Lapse for å nevne noen. Det er veldig fint for ivrige mobilfotografer, men kan føles overveldende for brukere som ikke er like kunnskapsrike.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Under testen vår med OnePlus Open ble det raskt klart at dette er det beste kameraet på en brettbar telefon du kan få med tanke på bildekvalitet, men programvaren har rom for noen forbedringer (mangler f.eks. opplæringsprogrammer for noen bildemodi). Vi skulle dessuten gjerne sett at OnePlus utnyttet det brettbare designet litt mer for å legge inn flere morsomme triks.

Fotoeksempler

Sjekk ut galleriet nedenfor med en haug med bilder tatt med OnePlus Open under testperioden vår, samt et par bilder som sammenligner bildekvaliteten og fargene til OnePlus Open med resultater fra iPhone 15 Pro Max.

Image 1 of 14 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Ytelse og batteritid

Rask ytelse som matcher de beste Android-modellene

Går raskt og smidig, men spill henger litt etter

Grei batteritid og rask lading

OnePlus Open rommer en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-brikke, noe som gjør den til den siste store telefonen i år som lanseres med Qualcomms nåværende beste Snapdragon-brikke. Ytelsen er derfor suveren, men den vil snart bli overskygget av mobiler med Qualcomms neste brikke som lanseres om kort tid.

Grensesnittet er intuitivt og går smidig, selv ved overgang mellom intern og ekstern skjerm. Det er helt greit å kjøre grafisk krevende titler på mobil, selv om det kan henge litt noen ganger. Spillytelsen er akseptabel, men vi forventet litt mer her. For litt mindre krevende titler er det derimot fantastisk å spille på OnePlus Open, da den store, lyssterke skjermen skaper en oppslukende spillopplevelse.

Når det gjelder batterilevetid, varer OnePlus Open en hel dag med litt sparsom bruk. Batteriet består av to celler med en samlet kapasitet på 4805 mAh. Det er helt akseptabelt, men vi skulle gjerne sett minst 5000 mAh for en så stor mobil. Vi har imidlertid ingen klager på hurtigladingen på 67 W, som fulllader OnePlus Open på omtrent 30 (!) minutter. Dessverre er det ingen trådløs lading på denne mobilen. For noen er ikke dette en stor sak, men for andre kan det være en dealbreaker, så det er verdt å nevne.

Sammenligningstabell

Swipe to scroll horizontally OnePlus Open Samsung Galaxy Z Fold 5 Apple iPhone 15 Pro Max Lanseringspri: 21 990 kroner 20 990 kroner 17 990 kroner Skjermplass: 14,9/30,49 kvadrattommer 13/28,4 kvadrattommer 17,08 kvadrattommer Kameror: 48 MP (vidvinkel), 64 MP (3x telefoto); 48 MP (ultravidvinkel) 50 MP (vidvinkel); 10 MP (3x telefoto); 12 MP (ultravidvinkel) 48 MP (vidvinkel); 12 MP (5x telefoto); 12MP (ultravidvinkel) LiDAR (dybde) Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "för Galaxy" (*primärkärna 5% snabbare) Apple A17 Pro Batteri: 4 805 mAh 4 400 mAh 4 400 mAh (inofficiellt)

Vurdering

OnePlus Open er den eneste store brettbare telefonen som ikke føles som et eneste stort kompromiss. Det ser ut og føles som en vanlig mobil og kameraet er det beste du kan finne blant alle sammenleggbare mobiler på markedet. Du kan kjøpe en sammenleggbar Galaxy-telefon og få flere funksjoner, men OnePlus Open tilbyr elegant, evnerik multitasking og en flott brettbar opplevelse, og det er alt du trenger. Det er likevel noen små problemer. Ytelsen og batterilevetiden kunne vært bedre, men vi tror fortsatt at OnePlus Open er et stykke over konkurrentene, og best av alt, den er dessuten billigere.