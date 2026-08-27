Nokias nyeste retrotelefon har en superkraftig lommelykt, innebygd powerbank og hodetelefonkontakt

HMD Global har avduket Nokia 300 Charge

Knapptelefonen kan også brukes som en powerbank

Den har også et microSD-kortspor og hodetelefonkontakt

Nokia-merket lever videre under ledelse av HMD Global, og etter de fire knapptelefonene som ble presentert i juli, komplett med AI-knapper, har vi nå Nokia 300 Charge – en telefon som skiller seg litt ut i mengden.

Som det fremgår av den offisielle produktsiden (via Notebookcheck), har telefonen en powerbank-modus som lar deg lade andre dingser med opptil 10 W via USB-C-porten på siden. Du kan for eksempel bruke den til å lade hodetelefonene dine eller en annen telefon.

Batteriet på 3700 mAh i Nokia 300 Charge er ikke veldig stort etter powerbank-standarder, men det er nesten nok til å gi en Apple iPhone 17 Pro en full opplading. For en knapptelefon er imidlertid kapasiteten betydelig, og Nokia oppgir at telefonen kan håndtere opptil 37 timers taletid og over 40 dager i standby-modus.

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Det er også verdt å nevne den «høyeffektive» LED-lommelykten på toppen av telefonen, som ifølge Nokia er fire ganger kraftigere enn den på Nokia 105. Med andre ord kan den være veldig nyttig når du trenger å finne veien i mørket.

Mål, spesifikasjoner og pris

Nokia 300 Charge kan også fungere som powerbank. (Image credit: Nokia)

Nokia lister opp modellen i grønt og beige, selv om en svart variant også er synlig på nettsiden. Telefonen måler 136,55 x 55 x 14,94 mm og veier 138 gram.

Nokia 300 Charge har en 2,4-tommers skjerm med QVGA-oppløsning og et QVGA-kamera på baksiden, selv om ingen eksakt oppløsning i megapiksler er spesifisert. Under panseret sitter en Unisoc SC6531E-brikke sammen med 4 MB RAM og 4 MB intern lagring.

Fans av klassiske telefoner vil sette pris på at det er et microSD-kortspor som lar deg utvide lagringsplassen med opptil 32 GB. Det er til og med en klassisk 3,5 mm hodetelefonkontakt hvis du vil høre på musikk, men det er selvfølgelig ingen støtte for Spotify. Alt drives av Nokias S30+-programvare.

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Det er ingen internasjonal pris for Nokia 300 Charge ennå, selv om modellen er oppført på HMDs globale nettside. På Filippinene selges telefonen for 1 990 pesos, noe som tilsvarer omtrent 300 kroner i direkte valutaomregning.

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