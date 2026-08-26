Nokias senaste retromobil har en superstark ficklampa, inbyggd powerbank och ett hörlursuttag

HMD Global har presenterat Nokia 300 Charge

Knapptelefonen kan även användas som powerbank

Den har dessutom microSD-kortplats och hörlursuttag

Nokia-varumärket lever vidare under HMD Globals ledning och efter de fyra knapptelefoner som presenterades i juli, kompletta med AI-knappar, har vi nu fått Nokia 300 Charge – en mobil som skiljer sig lite från mängden.

Som framgår på den officiella produktsidan (via Notebookcheck) har mobilen ett powerbank-läge som gör att du kan ladda andra prylar med upp till 10 W via USB-C-porten på sidan. Du skulle exempelvis kunna använda den för att ladda dina hörlurar eller en andra mobil.

Batteriet på 3 700 mAh i Nokia 300 Charge är visserligen inte särskilt stort med powerbank-mått mätt, men det räcker nästan för att ge en Apple iPhone 17 Pro en full laddning. För en knapptelefon är kapaciteten däremot rejäl och Nokia uppger att mobilen klarar upp till 37 timmars samtalstid och över 40 dagar i standby-läge.

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Värt att nämna är också den "högeffektiva" LED-ficklampan på mobilens ovansida, som enligt Nokia är fyra gånger ljusstarkare än den på Nokia 105. Den kan med andra ord bli riktigt användbar när du behöver hitta rätt i mörkret.

Mått, specifikationer och pris

Nokia 300 Charge kan även fungera som powerbank. (Image credit: Nokia)

Nokia listar modellen i färgerna grönt och beige, även om en svart variant också syns på hemsidan. Mobilen mäter 136,55 x 55 x 14,94 mm och väger 138 gram.

Nokia 300 Charge har en 2,4-tumsskärm med QVGA-upplösning samt en QVGA-kamera på baksidan, även om någon exakt upplösning i megapixlar inte anges. Under skalet sitter ett Unisoc SC6531E-chip tillsammans med 4 MB RAM och 4 MB intern lagring.

Fans av klassiska mobiler lär uppskatta att det finns en microSD-kortplats som gör det möjligt att utöka lagringen med upp till 32 GB. Det finns till och med ett klassiskt 3,5 mm-uttag för hörlurar om du vill lyssna på musik, men något stöd för Spotify finns förstås inte. Allt drivs av Nokias S30+-mjukvara.

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Än så länge finns inget internationellt pris för Nokia 300 Charge, även om modellen finns listad på HMD:s globala hemsida. I Filippinerna säljs mobilen för 1 990 pesos, vilket motsvarar ungefär 320 kronor vid direkt valutaomvandling.

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