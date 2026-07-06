Nokias nya retroinspirerade knapptelefoner har AI-knappar av någon anledning och användarna kallar funktionen "värdelös" och "dum"

HMD har presenterat fyra nya Nokia-märkta telefoner

De bygger vidare på tidigare Nokia-knapptelefoner

Samtliga har även fått en särskild AI-knapp

Nokias moderbolag HMD har presenterat fyra nya telefoner – men de verkar försöka hitta en något märklig balans mellan att både omfamna och ta avstånd från funktionerna i dagens bästa telefoner.

Telefonerna (via Notebookcheck) klassas som knapptelefoner, vilket innebär att man inte ska förvänta sig det vanliga utbudet av appar. De nya modellerna är Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition och Nokia 200 4G.

De känns som en vidareutveckling av de Nokia-märkta knapptelefoner som lanserats de senaste åren, men behåller samtidigt flera klassiska funktioner från äldre telefoner. Här finns bland annat ett 3,5 mm-hörlursuttag, stöd för microSD-kort och – på samtliga modeller utom Nokia 200 4G – även en FM-radio.

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Hittills känns allt väldigt mycket som Nokia förr i tiden. Men mitt på telefonernas framsida finns en detalj som sticker ut: en dedikerad AI-knapp.

Knappen drivs enligt uppgift av en app som heter Sikey AI och är tänkt att hjälpa dig med enklare uppgifter på telefonen, som att ringa samtal eller tända ficklampan, snarare än att ge tillgång till avancerade generativa AI-modeller.

Gratis till en början?

Från vänster: Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition och Nokia 200 4G. (Image credit: HMD)

Det finns än så länge ganska lite information om hur AI-funktionerna faktiskt fungerar. Enligt Nokia kan AI-assistenten användas för att ställa alarm, öppna kameran och skapa påminnelser. Den kan också svara på enklare frågor – exempelvis genom att ge receptförslag eller översätta enkla fraser till andra språk.

Det antyder att telefonerna åtminstone har tillgång till någon form av begränsad AI-modell, sannolikt via den molnanslutning som HMD även har byggt in i telefonerna. Det finns dock en hake: AI-assistenten verkar bara vara kostnadsfri under de första 180 dagarna. Därefter är det oklart vad tjänsten kommer att kosta.

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Telefonerna har dessutom stöd för videosamtal och röstmeddelanden via Xpress Chat, vilket gör dem förhållandevis avancerade för att vara knapptelefoner. Däremot vet vi ännu inte vad modellerna kommer att kosta eller på vilka marknader de kommer att lanseras.

Kombinationen av en avskalad knapptelefon och AI verkar dock inte ha imponerat på alla. På Reddit beskriver flera användare AI-knappen som "dum" och "värdelös", eftersom många som väljer en knapptelefon sannolikt gör det just för att slippa den typen av funktioner.