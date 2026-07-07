Nokias nye retroinspirerte knapptelefoner har AI-knapper, av en eller annen grunn, og brukerne kaller funksjonen «ubrukelig» og «dum»

HMD har avduket fire nye Nokia-merkede telefoner

De bygger på tidligere Nokia-fliptelefoner

Alle har også en dedikert AI-knapp

Nokias morselskap HMD har avduket fire nye telefoner – men de ser ut til å prøve å finne en noe merkelig balansegang mellom å både omfavne og distansere seg fra funksjonene til dagens beste telefoner.

Telefonene (via Notebookcheck) er klassifisert som knapptelefoner, noe som betyr at du ikke bør vente deg det vanlige utvalget av apper. De nye modellene er Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition og Nokia 200 4G.

De føles som en videreutvikling av de Nokia-merkede knapptelefonene som har blitt lansert de siste årene, men samtidig beholder de flere klassiske funksjoner fra eldre telefoner. Blant annet er det en 3,5 mm hodetelefonkontakt, støtte for microSD-kort og – på alle modeller unntatt Nokia 200 4G – til og med en FM-radio.

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Så langt føles alt veldig likt fortidens Nokia. Men midt på fronten av telefonene er det én detalj som skiller seg ut: En dedikert AI-knapp.

Knappen drives angivelig av en app som heter Sikey AI, og er ment å hjelpe deg med enklere oppgaver på telefonen, som å ringe eller slå på lommelykten, i stedet for å gi tilgang til avanserte generative AI-modeller.

Gratis i starten?

Fra venstre: Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition og Nokia 200 4G. (Image credit: HMD)

Det finnes fortsatt svært lite informasjon om hvordan AI-funksjonene faktisk fungerer. Ifølge Nokia kan AI-assistenten brukes til å stille inn alarmer, åpne kameraet og lage påminnelser. Den kan også svare på enklere spørsmål – for eksempel ved å komme med oppskriftsforslag eller oversette enkle fraser til andre språk.

Dette antyder at telefonene i det minste har tilgang til en slags begrenset AI-modell, sannsynligvis via skytilkoblingen som HMD også har innebygd i telefonene. Det er imidlertid en hake ved dette: AI-assistenten ser ut til å bare være gratis de første 180 dagene. Etter det er det uklart hvor mye tjenesten vil koste.

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Telefonene støtter også videosamtaler og talemeldinger via Xpress Chat, noe som gjør dem relativt avanserte til å være knapptelefoner. Vi vet imidlertid ennå ikke hvor mye modellene vil koste eller i hvilke markeder de vil bli lansert.

Kombinasjonen av en nedstrippet knapptelefon og AI ser imidlertid ikke ut til å ha imponert alle. På Reddit beskriver flere brukere AI-knappen som «dum» og «ubrukelig», siden mange som velger en telefon med trykknapper sannsynligvis gjør det nettopp for å unngå denne typen funksjoner.