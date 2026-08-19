Casios nyeste retro-versjon av en smartklokke heter F-B100W, og skrittelling er inkludert

Casio har laget enda en skritteller-smartklokke

Casio F-B100W er nå i salg utenfor Japan

Daglige skritt kan overvåkes på telefonen eller selve klokken

Casios innsats for å legge til moderne funksjoner for treningssporing til deres klassiske smartklokker i retrostil fortsetter i høyt tempo, med en ny klokkemodell som nå er allment tilgjengelig utenfor hjemlandet Japan.

Casio F-B100W (via Phandroid) plasserer seg tydelig i den tradisjonelle Casio-stilen når det gjelder estetikk, med den kjente LCD-skjermen og det gummilignende harpiksbåndet, men det er også noen smarte funksjoner innebygd i enheten.

For det første kobler den seg til en app på telefonen din, som lar deg kontrollere forskjellige klokkeinnstillinger fra Android eller iOS. Den fungerer også som en telefonsøker, slik at du kan bruke klokken din til å få telefonen til å lage en lyd hvis du mister den.

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Det er også skritttelling inkludert her, slik at du kan sette deg mål når det gjelder å få inn skrittene dine, og se fremgangen din gjennom dagen – enten gjennom den tilkoblede mobilappen eller på skjermen til selve F-B100W.

Funksjoner og pris

Klokken leveres med en tilhørende app (Image credit: Casio)

Andre funksjoner som er verdt å merke seg er kalender-, timer- og stoppeklokkeverktøy, pluss et alternativ for visning av to tidssoner i verden som lar deg velge mellom rundt 300 byer over hele verden. Det utskiftbare batteriet bør vare i et par år.

Casio heller absolutt mot retro-møter-moderne-vinkelen, som du kan se fra et av reklamebildene øverst i denne artikkelen: avisutklipp (husker du dem?) som annonserer klokkens funksjoner, sammen med et bilde av selve enheten.

Hvis Reddit kan gi oss noen holdepunkter, kan den nye modellen bli en hit: «En klokke jeg faktisk ville kjøpt», skriver en kommentator som elsker «retro-estetikken», mens en annen bare sier «åh, den er helt nydelig».

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Casio F-B100W er nå tilgjengelig i Storbritannia i svart eller grønt for £55. Den har ennå ikke dukket opp i ordinært salg hos norske forhandlere.

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