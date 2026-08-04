Casio investerer tungt i retroinspirerte treningsklokker

Nyheter
Av Contributions by
Publisert

To klassiske klokker med Bluetooth og skrittelling får selskap av en ny versjon av selskapets smartring.

o Casio ABL-100WE-klokker på hvit bakgrunn ved siden av Casio CRW-H001 smartring på en finger
(Foto: Casio)