Casio investerer tungt i retroinspirerte treningsklokker
Nyheter
Av Geir Tandberg Steigan Contributions by David Nield
Publisert
To klassiske klokker med Bluetooth og skrittelling får selskap av en ny versjon av selskapets smartring.
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To klassiske klokker med Bluetooth og skrittelling får selskap av en ny versjon av selskapets smartring.