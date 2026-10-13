IKEAs nye vekkerklokke kan lade mobiltelefonen din og måle temperatur og luftfuktighet – nå venter vi på en global lansering

Stengrönska er en ny og rimelig vekkerklokke fra IKEA.

Den kan lade mobiltelefonen din og vise både temperatur og luftfuktighet.

Foreløpig selges den kun på IKEA-varehus i Japan og Kina.

I tillegg til deres brede utvalg av produkter til hjemmet, har IKEA nå lansert en ny vekkerklokke som er verdt å ta en nærmere titt på. Denne lille enheten gjør langt mer enn bare å vise tiden og sørge for at du kommer deg ut av sengen om morgenen.

Klokken har fått navnet IKEA Stengrönska (via Notebookcheck) og kjennetegnes av et bredt, flatt design med målene 17 × 16 × 3,6 cm. Utformingen gjør at du kan plassere mobiltelefonen oppå klokken og bruke Stengrönska som trådløs lader.

To andre smarte funksjoner er muligheten til å måle både temperatur og luftfuktighet. Dette gjør det enkelt å overvåke inneklimaet på soverommet og sikre optimale forhold for en god natts søvn.

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Displayet har justerbar bakgrunnsbelysning og kan vise klokkeslettet i enten 12- eller 24-timersformat. Den viser også dato og ukedag. Du kan stille inn opptil tre ulike alarmer og justere volumet etter eget ønske.

Mer fokus på velvære

pptil tre alarmer kan konfigureres. (Image credit: IKEA)

Naturligvis finnes det også en slumrefunksjon, selv om den ser ut til å være låst til ni minutter. Så hvis du absolutt må stå opp til et bestemt tidspunkt, må du raskt beregne hvor mange slumreintervaller på ni minutter du har råd til.

På baksiden finner du kontroller for alarm og volum, samt en USB-C-port. Dette betyr at du kan lade en annen enhet via kabel samtidig som du bruker toppen av Stengrönska til trådløs lading.

IKEA markedsfører vekkerklokken som et bedre alternativ til å bruke mobiltelefonen for å stille inn alarm og sjekke tiden. Ifølge selskapets offisielle produktbeskrivelse kan du «redusere avhengigheten av mobilen», noe som fører til «mindre skjermtid – mer velvære!»

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Den eneste virkelige ulempen er at Stengrönska foreløpig kun selges i Japan og Kina. I Japan koster den 4 999 yen, noe som tilsvarer omtrent 300 kroner. Det er ennå ikke kunngjort noen svensk pris eller lanseringsdato.

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