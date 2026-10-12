IKEA:s nya väckarklocka kan ladda din mobil och mäta temperatur och luftfuktighet, nu väntar vi på global lansering

Stengrönska är en ny, prisvärd väckarklocka från IKEA

Den kan ladda din mobil och visa temperatur och luftfuktighet

Än så länge säljs den bara på IKEA i Japan och Kina

Utöver alla sina andra produkter för hemmet har IKEA nu presenterat en ny väckarklocka som kan vara värd att spana in. Den lilla prylen gör betydligt mer än att bara visa tiden och se till att du kommer upp ur sängen på morgonen.

Den heter IKEA Stengrönska (via Notebookcheck) och har en bred, platt design med måtten 17 × 16 × 3,6 cm. Det är delvis för att du ska kunna lägga mobilen ovanpå väckarklockan och använda Stengrönska som en trådlös laddare.

Två andra smarta funktioner är möjligheten att mäta både temperatur och luftfuktighet. På så sätt kan du enkelt hålla koll på miljön i sovrummet och se till att förhållandena är så bra som möjligt för en god natts sömn.

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Skärmen har justerbar bakgrundsbelysning och kan visa tiden i antingen 12- eller 24-timmarsformat. Dessutom visas både datum och veckodag. Du kan ställa in upp till tre olika alarm och anpassa volymen efter dina behov.

Mer fokus på välmående

Upp till tre larm kan konfigureras. (Image credit: IKEA)

Här finns förstås också en snooze-funktion, även om den verkar vara låst till nio minuter. Om du vet att du absolut måste komma upp vid en viss tidpunkt får du alltså snabbt räkna ut hur många nio minuters snooze-intervaller du har råd med.

På baksidan hittar vi reglage för alarmen och volymen, tillsammans med en USB-C-port. Det innebär att du kan ladda ytterligare en pryl med kabel samtidigt som du använder ovansidan av Stengrönska för trådlös laddning.

IKEA marknadsför väckarklockan som ett bättre alternativ till att använda mobilen för att ställa alarm och kontrollera tiden. Enligt företagets officiella produktbeskrivning kan du ”minska ditt beroende av mobilen”, vilket innebär ”mindre skärmtid – mer välmående!”.

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Den enda egentliga nackdelen är att Stengrönska än så länge bara säljs i Japan och Kina. I Japan kostar den 4 999 yen, vilket motsvarar ungefär 300 kronor. Något svenskt pris eller lanseringsdatum har ännu inte presenterats.

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