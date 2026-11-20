GTA 6 har väckt stor debatt om bildfrekvensen på konsoler, särskilt när det gäller PS5

PS5 Pro levererar stabila 30 fps och drar stor nytta av PSSR2

Utöver diskussionerna om prestandan på vanliga PS5 debatteras också om man bör använda rörelseoskärpa på OLED-TV-apparater

GTA 6 har släppts och alla spelar det – eller åtminstone en enorm mängd konsolspelare. Det har diskuterats flitigt hur spelet presterar, särskilt på PS5, och det finns en aspekt som förtjänar en närmare titt: rörelseoskärpa, eller motion blur.

Innan vi återkommer till det ska vi prata lite om den övergripande prestandan. Digital Foundry (DF) har gjort en djupgående analys av bildfrekvensen och hur jämnt GTA 6 flyter på olika konsoler. Deras slutsats är att PS5 Pro erbjuder den bästa spelupplevelsen, följt av vanliga PS5 och Xbox Series X, som ligger ungefär på samma nivå. Enligt DF fungerar spelet fortfarande bra på båda de sistnämnda konsolerna, men med förbehållet att det förekommer ”enstaka mindre bildfrekvensfall under vanligt spelande och en mjukare bild i 1440p”.

Det som gör PS5 Pro till den tydliga vinnaren är uppskalningstekniken PSSR2, som ger en ”bildkvalitet som liknar 4K”, samtidigt som strålspårade skuggor bidrar till en ”märkbar visuell förbättring”.

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Kanske ännu viktigare är att PS5 Pro-spelare får en jämnare och stabilare bildfrekvens, där GTA 6 konsekvent håller sig på 30 fps. Som DF konstaterar handlar det om ”orubbligt låsta 30 fps med perfekt jämna bildrutetider”.

Det avgörande här är att de lägsta bildfrekvenserna, mätt som 1 % low, är betydligt bättre på PS5 Pro. Det minskar risken för kraftiga hack och ger en jämnare spelupplevelse.

Som vi tidigare har fått veta är det därför Rockstar valde att hålla fast vid 30 fps även på PS5 Pro, i stället för att försöka pressa in ett läge med 40 fps. En stabilare bildfrekvens ansågs helt enkelt viktigare. Det gäller särskilt vid exempelvis snabba gatulopp, som är ett område där vissa spelare har uttryckt oro över prestandan på vanliga PS5.

Rörelseoskärpa: bör du aktivera det och i så fall på vilken nivå?

(Image credit: Rockstar Games)

Det finns dock en intressant komplikation här, nämligen rörelseoskärpan som vi nämnde i början. Problematiken sammanfattas ganska väl i en diskussion som vi stötte på i PS5 Pro-forumet på Reddit, där en användare uppmanar konsolägare att ”STÄNGA AV RÖRELSEOSKÄRPA” – med versaler för att verkligen understryka budskapet.

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Reddit-användaren rekommenderar att stänga av rörelseoskärpa eftersom det ”förbättrar bildkvaliteten avsevärt och minskar oskärpan när man tittar på föremål långt bort”. Personen tillägger: ”Först undrade jag varför allt var så suddigt på min [PS5] Pro. Jag stängde av det och wow, det såg helt otroligt ut.”

Men innan du kastar dig in i grafikinställningarna (Settings > Display) i GTA 6 finns det mer att tänka på än att bara stänga av rörelseoskärpan genom att sätta värdet till noll.

Som en annan spelare snabbt invänder är det här inte nödvändigtvis ett bra råd för den som har en OLED-TV, eftersom rörelseoskärpa kan förbättra upplevelsen i spel som körs i 30 fps. Varför? OLED-skärmar fungerar annorlunda än LCD-skärmar och har betydligt snabbare, nästan omedelbara, responstider. Det kan faktiskt vara en nackdel vid lägre bildfrekvenser som 30 fps. Resultatet kan bli att rörelser upplevs som lite hackiga, något som rörelseoskärpa kan hjälpa till att jämna ut. Observera att det här inte är samma problem vid spelande i 60 fps, utan främst vid lägre bildfrekvenser.

Samtidigt kan upplevelsen variera från person till person och andra GTA 6-spelare med OLED-TV har deltagit i diskussionen och berättat att de inte upplever några sådana hack när rörelseoskärpan är avstängd.

En Reddit-användare skriver: ”Normalt skulle jag hålla med [om att rörelseoskärpa behövs på OLED], men just nu älskar jag att spela med rörelseoskärpan på 0 på min LG CX. Det känns mycket mer responsivt och tack vare de stabila bildrutetiderna märks hacken inte alls lika mycket som i de flesta andra spel, där jag brukar få ont i ögonen.”

Det verkar alltså som att den mycket stabila bildfrekvensen i GTA 6 på PS5 Pro gör att åtminstone vissa spelare inte upplever något behov av rörelseoskärpa för att kompensera för OLED-skärmens egenskaper, åtminstone rent subjektivt.

I slutändan finns det ett enkelt sätt att avgöra saken: testa GTA 6 både med och utan rörelseoskärpa, helst under intensiva actionsekvenser, och känn efter vad du föredrar. Tänk på att det finns flera nivåer av rörelseoskärpa när funktionen är aktiverad och att åsikterna går isär om hur högt värdet bör vara. Vissa rekommenderar högre värden för OLED-skärmar, medan andra tycker att en mellannivå, omkring 4 till 6, ger bäst resultat.

Även detta är sannolikt subjektivt, men det viktigaste är att prova olika nivåer av rörelseoskärpa, inklusive att stänga av funktionen helt genom att sätta den till noll, och se vilken inställning som ger den bästa balansen mellan mjukare rörelser och en skarpare bild.

Samtidigt som diskussionerna om konsolernas prestanda fortsätter finns det PC-spelare på Reddit som skadeglatt konstaterar att PC-versionen kommer att bli det bästa sättet att spela GTA 6 när den väl släpps, särskilt med tanke på observationerna kring bildfrekvensen på vanliga PS5 och Xbox. Det har förstås väckt en hel del debatt. Digital Foundry går trots allt långt ifrån så långt som att säga att PS5-versionen har en undermålig bildfrekvens.

Med det sagt tyder sättet som GTA 6 körs på PS5 Pro på att PC-versionen kommer att bli spektakulär, särskilt för den som har en riktigt kraftfull dator. Du får bara ha tålamod och vänta på den, även om väntan kanske inte blir så lång som du tror.

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