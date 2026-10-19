Juras nye kaffemaskin brygger kaffe ved 60 grader, slik at du kan drikke espressoen din med én gang uten å brenne tungen

Den nye Jura C9 kan brygge kaffe ved 60 grader, slik at den er klar til å drikkes umiddelbart.

Den tilbyr 17 ulike kaffedrikker som kan tilpasses via displayet eller en app.

Kaffemaskinen kan kjøpes for 13 990 kroner hos Jura og flere forhandlere.

Jura har nettopp lansert en ny, kompakt og helautomatisk espressomaskin som brygger kaffe ved en ideell drikketemperatur, slik at du kan nyte den med en gang.

Jura C9 er etterfølgeren til C8 og byr på et utvidet utvalg av 17 ulike drikker, samt en ny bryggemetode som gir en mildere kaffe. Denne brygges og serveres ved omtrent 60 grader – en temperatur som ofte anses som ideell for å drikke kaffe. Dessuten krever denne metoden mindre kaffepulver, noe som gir en rundere og lettere smak.

Hvis du ønsker flere valgmuligheter utover de forhåndsinnstilte alternativene, tilbyr C9 sju innstillinger for malingsgrad, tre styrkenivåer og tre ulike bryggetemperaturer. Du kan lage dine egne kaffedrikker via maskinens 2,8-tommers fargeskjerm eller gjennom Juras app, JOE, som også lar deg starte bryggingen på avstand.

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Kompakt format, fyldig smak

Selv om C9 er en av Juras minste kaffemaskiner – med målene 26 × 32,5 × 43,7 cm (bredde × høyde × dybde) – er den utstyrt med en bryggeenhet i full størrelse. Dessuten benytter den seg av Juras «Pulse Extraction Process» (PEP), som er utviklet for å optimalisere kontakttiden mellom den malte kaffen og vannet.

Når det gjelder utseendet, minner C9 mye om C8; den har en blank, svart overflate og et bølgemønster både på vanntanken og koppbrettet. Frontpanelet er buet, i likhet med det man finner på selskapets flaggskipmodeller – deriblant Jura J10, som vi testet i fjor, og Jura E10, som vi skal anmelde i løpet av de kommende ukene.

Jura C9 er tilgjengelig for kjøp nå, både direkte fra Jura og hos andre forhandlere, til en pris på 13 990 kroner.

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