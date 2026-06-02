Det er på tide å slutte med takeaway-kaffe – jeg er utdannet barista, og her er tre kaffemaskiner jeg anbefaler for kaffe av kafékvalitet hjemme

Hvis den daglige lattevanen din begynner å tære på lommeboken, kan det være lurt å begynne å lage kaffe hjemme i stedet. Med en kvalitetskaffemaskin er det like enkelt å brygge perfekt ekstrahert espresso og lage silkemykt melkeskum som å trykke på en knapp – og du trenger ikke å vente i kø.

Jeg tester over et dusin kaffemaskiner hvert år her hos TechRadar, og jeg har valgt ut mine tre beste anbefalinger for å lage deilige lattes i komforten av ditt eget hjem. En av dem kan også lage kalde lattes med kaldt melkeskum, noe som gir deg enda flere alternativer.

Alle de tre kaffemaskinene på denne listen er helautomatiske, men hvis du er ute etter noe billigere og ikke har noe imot å gjøre noe av arbeidet selv, finnes det flere utmerkede kompakte espressomaskiner med dampdyser av høy kvalitet, som De'Longhi Dedica Duo og Breville Bambino.

Latest Videos From Watch full video here:

Ønsker du et enda enklere alternativ? Det finnes også utmerkede frittstående melkeskummere som Dreo Baristamaker og Smeg Mini Milk Frother, som gjør mesteparten av jobben for deg.

Philips LatteGo 5500 Series

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Hvis du er den eneste latte-elskeren i husstanden, er denne kompakte kaffemaskinen et perfekt valg. Den er liten nok til å passe selv i de minste kjøkkenene og rommer akkurat riktig mengde vann, kaffebønner og melk for én person.

Espressoen er jevnt over godt ekstrahert, og jeg liker spesielt den utmerkede keramiske kvernen, som tilbyr ekstra fin kverning og gjør det enklere å finne akkurat riktig innstilling for favorittkaffen din.

LatteGo-melkesystemet er ulikt noe jeg har brukt før, men det er også genialt. Du fester melkekannen foran på maskinen og fyller den deretter med melk der og da. Markeringer på siden hjelper deg med å helle i akkurat riktig mengde melk til drikken din, slik at det ikke er noe igjen når du er ferdig, noe som reduserer unødvendig svinn.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når du er ferdig med å bruke maskinen, kan melkekannen demonteres i bare noen få oppvaskmaskinsikre plastdeler. Melken passerer aldri gjennom innsiden av maskinen, og det er ingen rotete slanger eller rør som må rengjøres.

For meg var den eneste virkelige ulempen at melketuten ikke er høydejusterbar. Du må plassere koppen ganske forsiktig for å unngå å gå glipp av dysen. Det er imidlertid en liten klage, og ellers er dette en fantastisk liten kaffemaskin som lar deg lage latte i cafékvalitet hjemme – uten caféprisene.

Les hele min anmeldelse av Philips LatteGo 5500-serien.

Siemens EQ900 Plus

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Siemens EQ900 Plus er ganske dyr, men den lager den beste latte macchiatoen jeg noensinne har smakt fra en hjemmekaffemaskin – og jeg har prøvd mange. Dette er EQ900 Plus-versjonen, som har et rom for rengjøringstabletter, slik at maskinen alltid er klar når det er tid for vedlikehold. Hvis det ikke er en funksjon du trenger, kan du velge den vanlige EQ900 og spare mye penger.

Som alle kaffemaskinene i denne guiden brygger EQ900 Plus fantastisk espresso, men for meg er det virkelige høydepunktet dens evne til å forvandle alle typer melk til silkemykt, kremet skum på nivå med en profesjonell barista. Bare gjør ditt valg på den skarpe 6,8-tommers fargeskjermen, juster drikken etter dine preferanser og la maskinen gjøre resten.

En annen funksjon jeg setter stor pris på er den doble bønnebeholderen, som lar deg fylle maskinen med to forskjellige typer kaffebønner samtidig og bytte mellom dem umiddelbart. For meg betyr dette at jeg enkelt kan bytte til koffeinfri kaffe på ettermiddagen, og siden hver beholder har sin egen kvern, trenger jeg ikke bekymre meg for å justere kverningsgraden mellom forskjellige bønner.

Du kan også fylle én beholder med en fruktigere kaffe til espresso og americano, mens den andre inneholder bønner med mer sjokolade- og karamelltoner som passer bedre til latte og cappuccino.

Vedlikehold av helautomatiske kaffemaskiner kan noen ganger føles som et nødvendig onde, men EQ900 Plus har et utmerket utvalg av automatiske rengjøringsprogrammer som gjør livet mye enklere. Jeg anbefaler den på det sterkeste.

Les hele min anmeldelse av Siemens EQ900 Plus.

Jura J10