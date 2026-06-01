Det är dags att sluta med takeaway-kaffe – jag är utbildad barista och här är tre kaffemaskiner jag rekommenderar för cafékvalitet hemma

Om din dagliga lattevana börjar göra stora hål i plånboken kan det vara en bra idé att börja göra kaffe hemma istället. Med en kaffemaskin av hög kvalitet är det lika enkelt att brygga perfekt extraherad espresso och skapa silkeslent mjölkskum som att trycka på en knapp – och du slipper dessutom stå i kö.

Jag testar över ett dussin kaffemaskiner varje år här på TechRadar och har valt ut mina tre främsta rekommendationer för att göra utsökta latte hemma i köket. En av dem kan dessutom göra kalla latte med kallt mjölkskum, vilket ger dig ännu fler möjligheter.

Alla tre kaffemaskinerna i den här listan är helautomatiska, men om du letar efter något billigare och inte har något emot att göra en del av arbetet själv finns det flera utmärkta kompakta espressomaskiner med högkvalitativa ångrör, som De'Longhi Dedica Duo och Breville Bambino.

Vill du ha ett ännu enklare alternativ? Det finns också utmärkta fristående mjölkskummare som Dreo Baristamaker och Smeg Mini Milk Frother, som sköter det mesta av jobbet åt dig.

Philips LatteGo 5500 Series

Om du är den enda latteälskaren i hushållet är den här kompakta kaffemaskinen ett perfekt val. Den är tillräckligt liten för att få plats även i mycket små kök och rymmer precis lagom mycket vatten, kaffebönor och mjölk för en person.

Espresson blir konsekvent väl extraherad och jag är särskilt förtjust i den utmärkta keramiska kvarnen, som erbjuder extra fina malningsgrader och gör det enklare att hitta exakt rätt inställning för ditt favoritkaffe.

LatteGo-systemet för mjölk är olikt allt annat jag har använt tidigare, men det är också genialt. Du fäster mjölkkannan på framsidan av maskinen och fyller den sedan med mjölk direkt på plats. Markeringar på sidan hjälper dig att hälla i exakt rätt mängd mjölk för din dryck, så att inget blir över när du är klar, vilket minskar onödigt svinn.

När du har använt maskinen färdigt kan mjölkkannan plockas isär i bara några få delar av diskmaskinssäker plast. Mjölken passerar aldrig genom maskinens inre och det finns inga krångliga slangar eller rör som måste rengöras.

För mig var den enda egentliga nackdelen att mjölkutloppet inte är höjdjusterbart. Du behöver därför placera koppen ganska noggrant för att undvika att missa strålen. Det är dock en mindre invändning, och i övrigt är detta en fantastisk liten kaffemaskin som låter dig göra latte med cafékvalitet hemma – utan cafépriserna.

Siemens EQ900 Plus

Siemens EQ900 Plus är ganska dyr, men den gör den bästa latte macchiato jag någonsin fått från en kaffemaskin för hemmabruk – och jag har testat många. Det här är EQ900 Plus-versionen, som har ett fack för rengöringstabletter så att maskinen alltid är redo när det är dags för underhåll. Om det inte är en funktion du behöver kan du välja vanliga EQ900 och spara en hel del pengar.

Precis som alla kaffemaskiner i den här guiden brygger EQ900 Plus fantastisk espresso, men för mig är den stora höjdpunkten dess förmåga att förvandla vilken typ av mjölk som helst till silkeslent och krämigt skum på samma nivå som en professionell barista. Det är bara att göra ditt val på den skarpa 6,8-tums färgskärmen, anpassa drycken efter dina preferenser och låta maskinen sköta resten.

En annan funktion som jag verkligen uppskattar är den dubbla bönbehållaren, som låter dig fylla maskinen med två olika sorters kaffebönor samtidigt och växla mellan dem direkt. För mig innebär det att jag enkelt kan byta till koffeinfritt kaffe på eftermiddagen, och eftersom varje behållare har sin egen kvarn behöver jag inte tänka på att justera malningsgraden mellan olika bönor.

Du kan också fylla den ena behållaren med ett fruktigare kaffe för espresso och americano, medan den andra innehåller bönor med mer chokladiga och karamelliga toner som passar bättre för latte och cappuccino.

Underhåll av helautomatiska kaffemaskiner kan ibland kännas som ett nödvändigt ont, men EQ900 Plus har ett utmärkt utbud av automatiska rengöringsprogram som gör livet betydligt enklare. Jag rekommenderar den varmt.

