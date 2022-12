Included in this guide:

Techradars liste over Best i test PC – vinnerne av vår test av stasjonære datamaskiner

Spørsmålet er enkelt: Hvilken PC er best akkurat nå? Vanskeligere er det å holde styr på alle nye datamaskiner som dukker opp gjennom et langt år, og det er nettopp derfor vi har laget denne listen. Vi holder oversikten over hele PC-markedet, og plotter inn modeller vi har testet fra kjente merker som Apple, HP, Dell og Acer, slik at listen hele tiden holdes oppdatert.

Best i test PC – Stasjonær PC toppliste

Dell XPS 8940 Special Edition - best i test PC Lenovo Ideacentre Mini 5 MSI MEG Aegis Ti5 Apple iMac 24" M1 2021 Corsair One i300 Apple Mac mini (M1 2020) Lenovo Yoga A940 Mac Studio Raspberry Pi 4 Model B Azulle Access4

Beste PC 2022

Dell XPS Desktop Special Edition leveres i mange ulike konfigurasjoner og prisklasser med det nyeste innen komponenter.

1. Dell XPS 8940 Special Edition Beste PC – ytelse møter skjønnhet og gunstig pris Spesifikasjoner Prosessor: 10. gen. Intel Core i5 – i9 Skjermkort: Opp til NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Opp til 64GB DDR4 2933Mhz Lagringsplass: Opp til 2TB M.2 PCIe NVME SSD + 2TB SATA 7200RPM HDD Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Massevis av kraft + Nydelig kabinett Grunner til ikke å kjøpe - Bare en USB-C-port

Dells laptoper i XPS-serien koster flesk, men med de stasjonære XPS-PCene prøver Dell seg på et skikkelig Kinder-egg: Fornuftig pris uten at det går ut over ytelse og estetikk. Dell XPS 8940 Special Edition er på ingen måte en superbillig PC, men den gir ypperlig verdi for den ytelsen den byr på. Det er også rikelige muligheter for å oppgradere komponentene på et senere tidspunkt, men dette er uansett en fremtidssikret stasjonær PC, så du trenger ikke være av den typen som liker å tukle med innmaten.

XPS 8940 Special Edition leveres i mange ulike konfigurasjoner og prisklasser med det nyeste innen komponenter. I de kraftigste variantene fungerer den ypperlig til videoredigering. Denne lekre saken tar seg godt ut enten den befinner seg i hjemmet eller i et kontormiljø.

Lenovo IdeaCentre Mini 5i er en utmerket liten datamaskin.

2. Lenovo Ideacentre Mini 5i Den beste rimelige mini-PCen Spesifikasjoner Prosessor: 10. gen. Intel Core i3 – i5 Skjermkort: Intel UHD Graphics 630 RAM: 8 GB – 12 GB DDR4 Lagringsplass: Opp til 1 TB 5400 HDD + 256 GB PCIe SSD Grunner til å kjøpe + Solid ytelse til både produktivitet og uformell bruk + Plassbesparende design + Flott utvalg av porter Grunner til ikke å kjøpe - No high-end configurations available - Not ideal for intensive workloads

Apples Mac Mini (Åpnes i ny fane) er en utmerket liten datamaskin, men den er unektelig temmelig dyr. Hvis du er på jakt etter en rimeligere mini-PC, er denne noe for deg: Lenovo IdeaCentre Mini 5i er en glimrende sak som er utviklet for produktivitetsarbeid med god kraft til nettsurfing og bruk av Microsoft Office 365 – og fritidssysler som Netflix (Åpnes i ny fane)-glaning eller gaming med indie-spill med lav intensitet.

Tross den utrolig kompakte størrelsen til IdeaCentre Mini 5i, med et fotatvrykk på mindre enn 20 x 20 cm og bare 4 cm høy, har den et fantastisk utvalg av porter – som USB-C, HDMI og fem vanlige USB-porter. Du kan også oppgradere både prosessor og RAM. Den bråker mindre enn enkelte større PCer, slik at du får fred og ro i et travelt kontormiljø.

MSI MEG Aegis Ti5 er kremen av kremen.

3. MSI MEG Aegis Ti5 Den kraftigste PCen for øyeblikket Spesifikasjoner Prosessor: Opp til Intel Core i9-12900K Skjermkort: Opp til NVIDIA GeForce RTX 3090 RAM: Opp til 128 GB 4400MHz DDR5 Lagring: Opp til 2 TB SSD + 3TB HDD Grunner til å kjøpe + Latterlig kraftig + Iøynefallende chassis + Spenstig «Gamer Dial»-skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Veldig dyr - Begrenset utvalg porter - Sært designuttrykk

MSI MEG Aegis Ti5 er ikke noe for alle, men hvis du vil ha det beste av det beste, er dette virkelig kremen. Dette er en latterlig kraftig gaming-PC med et vanvittig spenstig kabinett som er utstyrt med en «Gamer Dial» på fronten. Her kan du blant annet justere innstillingene for ytelsen.

MEG Aegis Ti5 leveres naturligvis i en rekke modeller, som alle er utstyrt med det siste innen maskinvare for gaming – med prosessoren Intel Core i9-12900K og skjermkortet Nvidia RTX 3090 – og du kan velge noe annet hvis du skulle foretrekke det. De fleste modellene koster flesk, men hvis du vil ha den råeste ytelsen, er det denne du er ute etter.

iMac (24", 2021) er en lekker maskin med kraftig ytelse.

4. Apple iMac 24" M1 2021 Den beste alt-i-ett-maskinen med et kjærkomment redesign Spesifikasjoner Prosessor: Apple M1-brikke med 8-kjerners prosessor Skjermkoert: Integrert 7-kjerners – 8-kjerners GPU RAM: 8 GB – 16 GB enhetlig minne Skjerm: 24" 4.5K Retina-skjerm Lagring: Opptil 2 TB Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig skjerm + Kraftig Apple M1-prosessor + Fantastisk webkamera Grunner til ikke å kjøpe - Fremdeles for få porter - Mac mini gir kanskje mer for pengene - Fortsatt merkelig lading av mus

Redesignet fra 2021 av iMac er like bra som det ser ut. Skjermen er blitt større (24", sammenlignet med forgjengerens 21,5") og et utvalg friske farger. Den nyeste modellen kjører dessuten på Apples eget silisium, slik at ytelsen er økt kraftig. Dette er en allsidig og effektiv plattform for alt profesjonelt arbeid – og selv gaming på Mac begynner å bli moro.

Hvis du er ute etter et alt-i-ett-system det bare er å kjøre i gang med, er denne iMac-modellen den beste på markedet. Den leveres dessuten med Apples trådløse Magic Keyboard og Magic Mouse, i farger som står til selve maskinen, så oppsettet er utrolig enkelt. Maskinen har et webkamera i full HD og en trippel mikrofon med studiokvalitet, slik at du kan få videosamtaler med svært høy klarhet. Den nye skjermen er er lys- og fargesterk og fungerer utrolig godt til redigering av bilder og video.

Corsair One i300 er en super kompakt arbeidsstasjon til gaming og innholdsproduksjon.

5. Corsair One i300 Beste kompakte arbeidsstasjon til gaming og innholdsproduksjon Spesifikasjoner Prosessor: Opp til 12. Gen Intel Core i9-12900K Skjermkort: Opp til Nvidia RTX 3080 Ti RAM: Opp til 64 GB DDR4 2666 MHz Lagring: 1 x M.2 SSD + 1 x 2.5" HDD / SSD specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fantastisk ytelse + Utrolig komapkt + Ganske stillegående Grunner til ikke å kjøpe - Utrolig dyr - Krevende å oppgradere

Corsair One i300 er en utrolig kompakt stasjonær PC som byr på ytelse i toppklassen med et beskjedent fotavtrykk. Den er også langt mer stillegående enn flere av de større modellene, takket være en liten vifte og perforerte sidepaneler.

One i300 kan være litt i kraftigste laget for mange brukere, med de kraftige komponentene og den stive prisen. Men dette er uansett den kraftigste kompakte PCen for øyeblikket. Corsair kan by på en rekke forskjellige varianter med både AMD- og Intel-prosessorer. Hvis du er ute etter en avansert PC til kraftkrevende innholdskreering eller 4K-gaming (eller begge deler), er dette et utsøkt valg. Maskinen er litt vanskelig å åpne, om du skulle ønske å gjøre innvendige oppgraderinger, men Corsair One i300 leveres uansett med komponenter som er kraftige nok til å holde i flere år.

Apple Mac mini (M1 2020) har solid ytelse til videoredigering, digital kunst og selv iOS-gaming.

6. Apple Mac mini (M1 2020) Liten Mac med høye ambisjoner Spesifikasjoner Prosessorbrikke: Apple M1 med 8-kjerners prosessor Skjermkort: Integrert 8-kjerners GPU RAM: 8 GB – 16 GB enhetlig minne Lagring: 256 GB – 2 TB SSD specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Samme nydelige design + Svært god ytelse + Solid M1-brikke Grunner til ikke å kjøpe - Kan ikke bruke eGPU

Introduksjonen av M1-brikken ga ny maskinvare over hele Mac-fjøla. Dette gjaldt også for den kjærkomne oppgraderingen av den minste Apple-maskinen, Mac Mini. 2020 M1-versjonen av denne knøttlille maskinen gir solid ytelse til videoredigering, digital kunst og selv iOS-gaming.

Likevel er dette blitt Apples billigste Mac så langt. For budsjettbevisste Apple-entusiaster er dette et naturlig førstevalg. Den har det samme rene designuttrykket som forgjengeren. Utvalget av porter er greit, og en gummisåle hindrer enheten i å gli omkring på bordplaten. Den eneste virkelige ulempen er at denne maskinen ikke lenger kan gjøre nytte av eksterne grafikkort.

Lenovo Yoga A940 byr på spennende egenskaper.

7. Lenovo Yoga A940 Gjennomtenkt design og gode egenskaper Spesifikasjoner Prosessor: 8. gen Intel Core i7-8700 Skjermkort: AMD Radeon RX 560 4GB RAM: 32 GB Lagring: 1 TB 5400 RPM + 256 GB PCIe SSD Skjerm: 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS Multi-touch 100% Adobe RGB Grunner til å kjøpe + God pris + Gode egenskaper + Inkludert digital penn Grunner til ikke å kjøpe - Eldre innvendige komponenter - Den inkluderte musen og tastaturet burde ha vært med ergonomiske

Lenovo Yoga A940 er en PC vi anbefaler for digitale kreatører, som et motstykke til Apples iMac. Dette er en funksjonsrik PC med et gjennomtenkt design som burde appellere til kreatører. Den har en 27-tommers 4K-skjerm med utrolig kontrast og fargemetning som er montert på et solid stativ som kan roteres 25 grader, og dessuten er en digital penn inkludert. På hver side av skjermen kan man koble til et «content creation dial», som gir deg taktile snarveier til en rekke nyttige funksjoner.

Yoga A940 er et innovativt alternativ til elegante alt-i-ett-maskiner fra eksempelvis Apple, med større vekt på spennende funksjoner enn et tiltalende ytre. Mus og tastatur er naturligvis inkludert, men de er såpass middelmådige at du trolig vil ønske deg en oppgradering. De innvendige komponentene sliter litt med alderen, slik at maskinen ikke er så godt egnet til for eksempel redigering av 4K-video.

For kreatører er Mac Studio noe av det aller beste som finnes.

8. Mac Studio En kompakt Mac for kreatører Spesifikasjoner Prosessor: Apple 10-kjerners M1 Max eller 20-kjerners M1 Ultra Skjermkort: Integrert 24-kjerners – 32-kjerners (M1 Max) eller 48-kjerners – 64-kjerners (M1 Ultra) GPU RAM: 32 GB – 128 GB enhetlig minne Lagring: 512 GB – 8 TB SSD Mål (H x B x D): 9,5 x 19,7 x 19,7 cm Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kompakt + Kraftig + Temmelig stillegående Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Kan ikke oppgraderes

For kreatører er Mac Studio noe av det aller beste som finnes. Den er som en superversjon av Mac Mini, rettet mot digitale innholdskreatører. Den leveres med en kraftig M1 Max eller M1 Ultra-brikke fra Apple, sammen med saftige 128 GB RAM. Disse brikkene er faktisk enda mer effektive for innholdskreatører enn den nyere M2-versjonen. Tunge løft som 3D-animasjon eller redigering av 8K-video er lekende lett for denne kraftpakken – gitt at du har en skjerm som kan holde følge.

Akkurat som Mac Mini, er Mac Studio utrolig kompakt og stillegående. Men den kan ikke oppgraderes, og den er dessuten utrolig dyr. Men for dyktige kreatører er den likevel verdt prisen.

(Image credit: Raspberry Pi)

9. Raspberry Pi 4 Model B Beste gjør-det-selv-PC Spesifikasjoner Prosessor: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) Skjermkort: OpenGL ES 3.0 RAM: 1 GB, 2 GB eller 4 GB LPDDR4-3200 SDRAM Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftig prosessor gir jevnt brukergrensesnitt + Modellen med 4 GB RAM er nesten på nivå med en fullverdig stasjonær PC + Utrolig billig Grunner til ikke å kjøpe - Prosessoren går varm selv når maskinen ikke jobber - Kan ta litt tid å bli vant til programvaren

Raspberry Pi ble opprinnelig utviklet for å undervise barn i informatikk, med en lav inngangspris og et nedstrippet design. Den har ikke engang et eget kabinett, men dy kan få kjøpt en yndig liten plastsak i hvitt og rosa til den. Raspberry Pi 4 har langt overskredet skapernes opprinnelige visjoner, og er blitt en ideell plattform for robotikk. Den kompakte utformingen passer også godt til hverdagens arbeidsflyt.

Hvis du trenger en liten og energibesparende PC til bruk med Google Docs, eller et lite system til fikling med elektronikkprosjekter, er Raspberry Pi 4 et ypperlig valg. Den nye Model B-versjonen leveres med flere porter og bedret støtte for Ethernet, og er et enda bedre alternativ til en konvensjonell stasjonær PC. Den er nesten komisk billig.

(Image credit: Azulle)

10. Azulle Access4 Kjør PCen fra en pinne Spesifikasjoner Prosessor: Intel Celeron N4100 Skjermkort: Intel UHD Graphics 600 RAM: 4 GB DDR4 Lagring: 64 GB eMMC Grunner til å kjøpe + Windows 10 Pro inkludert + Utrolig bærbar utforming + Grei ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset lagringsplass - Kort garanti

Hvis du er mye på farten og ikke ønsker å slepe med deg en stor stasjonær PC, kan en stick-PC være en smart løsning. Disse minimaskinene er utviklet for å plugges direkte i en skjerm å brukes på direkten. Den ser mer ut som en forstørret minnepinne enn en datamaskin, men Azulle Access4 kan kobles til enhver skjerm med HDMI-inngang. Den er en liten Windows- eller Linux-PC i lommeformat.

Access4 har 4 GB RAM og en Intel Celeron-prosessor, slik at den egner seg til enkle oppgaver som tekstbehandling og bruk av regneark. Den har ingen vifte, slik at den er utrolig stillegående. Azulle har også en Zoom-orientert modell som kan omdanne enhver skjerm og ethvert webkamera til videokonferanseverktøy.

Hvordan velger du den beste PCen til din bruk?

Hvordan velger du den beste PCen til din bruk? Å finne den beste datamaskinen kan være utfordrende, ettersom det finnes så mange forskjellige typer stasjonære PC-er å velge mellom. Vi ser på alle forskjellige typer og sammenligner dem med andre PC-er i samme klasse og vurderer alt fra pris til ytelse. Bare fordi noe er billig betyr ikke det at det er dårlig, så vi må se like grundig på rimelige PCer som på de mer avanserte systemene, slik at vi kan vurdere pris i sammenheng med ytelse. En rimelig PC er naturligvis ikke like kraftig som de heftigste gaming-PCene, men hvis den overgår våre forventninger, er den en klar kandidat for vår liste. Men en PC med fantastisk ytelse som koster tre ganger så mye som den burde, vil vi neppe anbefale, ettersom balansen mellom pris og ytelse er svak.

Hvilken konfigurasjon er best? Den beste datamaskinkonfigurasjonen vil avhenge av hva du bruker PC-en til. Du må ta hensyn til prosessor, skjermkort, harddisk og SSD-er og RAM i kabinettet ditt, ettersom hvert enkelt aspekt må endres for optimal datamaskinkonfigurasjon. Hvis du bruker den stasjonære PCen til alminnelige oppgaver, trenger du ikke avanserte komponenter. Men skal du bruke maskinen til gaming, trenger du det beste innen komponenter for å sikre den nødvendige ytelsen.

Hvilket PC-merke er best? Det beste datamaskinmerket avhenger av hva PC-ens funksjonalitet er og hva du bruker den til. Dell og Lenovo lager flotte datamaskiner til hverdagsbruk, for deg som liker Windows-operativsystemer, men Apple har også flotte stasjonære datamaskiner for deg som har råd til slikt. Men hvis du vil ha en PC med solid gaming-kapasitet, burde du se på merker som MSI, Corsair eller Alienware (et gaming-orientert PC-merke som eies av Dell) for å få det beste som er å oppdrive. Mange andre merker kan skilte med gode PCer som også er prisgunstige, så hvilken PC som passer best for deg, avhenger av en rekke ulike faktorer.

Slik tester vi

Hos TechRadar tror vi på grundig testing av hver eneste enhet som vi får i hende. Hvis den ikke imponerer under testing, vil vi ikke legge skjul på det. Vi vil ikke anbefale deg å kjøpe et produkt som ikke er innenfor ytelsesmedianen for sin prisklasse.

Testprosessen vår varierer fra produkt til produkt, men vi kjører alltid de mest veltilpassede testene med tanke på formålet med det vi vurderer. Dette betyr at vi alltid kjører mange spilltester på en gaming-PC, eller vurderer standardene for en stasjonær arbeidsstasjon. Vi undersøker også alltid byggekvaliteten til et produkt for å se om den kan forsvare prisen.