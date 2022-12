Beste RAM 2022: Riktig minnebrikke for din PC

Included in this guide:

Beste RAM: Riktig minnebrikke for din PC

De beste RAM-brikkene lagrer aktive data, apper og oppgaver for rask prosessortilgang. Det er avgjørende å bruke minne av høy kvalitet for at PCen skal fungere optimalt, og dersom du synes maskinen går tregere er det som regel et tegn på at man bør oppgradere til bedre og raskere RAM.

Ditt behov for minne trenger ikke være det samme som for alle andre, det kommer an på hva du bruker datamaskinen din til. Så selv om det kan virke som de raskeste og største minnebrikkene er det naturlige valget, er det også et spørsmål om pris. Om du stort sett jobber litt og ser på film på PCen, er det ingen grunn til å gå for det absolutt beste. Vi lister derfor også opp billigere alternativ, som fortsatt er gode nok for de aller fleste.

Men om du er en gamer med ambisjoner om å spille de seneste titlene (Åpnes i ny fane) på PC (Åpnes i ny fane) eller laptop (Åpnes i ny fane), trenger du kraftigere RAM.

Å skaffe seg ekstra eller bedre RAM er ofte mer kostnadseffektivt enn å oppgradere andre komponenter i maskinen din. Det kan absolutt være dyrt å investere i ny RAM, men det er ikke i nærheten av kostnaden for ny prosessor eller nytt skjermkort. For ikke å snakke om kostnaden av å kjøpe en helt ny gaming-PC (Åpnes i ny fane).

DDR5 (Åpnes i ny fane) er den nyeste generasjonen RAM på markedet, men det er ikke nødvendigvis det beste for alle. DDR4 er lettere å få tak i og er mer kompatibelt med de fleste datamaskiner. DDR5 er dyrere og fungerer ikke på eldre maskiner. Så først må du vurdere behovet ditt, deretter kan du velge rett RAM for deg.

Corsair Vengeance LED - beste RAM

Kingston HyperX Fury - beste billige RAM

Corsair Dominator Platinum RGB - beste Intel RAM

HyperX Fury Beast RGB - beste høyfrekvente RAM

G.Skill Trident Z RGB DC - beste doble RAM

Adata Spectrix D80 - beste væskekjølte RAM

Silicon Power Zenith PowerX - beste RAM i mellomsegmentet

G.Skill TridentZ Royal - beste RGB RAM

Corsair Vengeance LPX - beste lavprofil-RAM

Corsair Vengeance LED er like raskt og effektivt som det er stilig.

1. Corsair Vengeance LED Beste RAM for de aller fleste Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 16GB Kit (2 x 8GB) Hastighet: 3466MHz Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suveren overklokkingsytelse + Flott LED Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt - Trenger oppdatert BIOS for å kjøre på 3200MHz

Corsair er et av de mest anerkjente navnene når det kommer til RAM. Vengeance-serien har noe for de aller fleste med sine LED DDR4-modeller.

I tillegg til å gi PC-byggere stilig lys, har disse minnebrikkene robust varmefordeling som maksimerer kjølingen for best mulig overklokking og optimal ytelse. Corsair Vengeance LED DDR4 har CL 16 latency/forsinkelse og hele 3466 MHz hastighet - så dette er raskt og responsivt, i tillegg til å se veldig flott ut.

Det er DDR4 RAM, så det er ikke like raskt som de nye DDR5 RAM-modulene vi ser flere av på markedet. Men om du er på en eldre plattform er dette det beste alternativet. Vi tester alle minnebrikker på nytt nå som vi har fått DDR5 RAM å sammenligne med, men vi er sikre på at akkurat disse modellene vil være populære i lang tid fremover.

2. Kingston HyperX Fury Beste billige RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Hastighet: Opp til 3733MHz Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gunstig pris for de lavere hastighetene + God ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Litt langsom - 3733MHz er dyrt

Kingston HyperX Fury er et minne med automatisk overklokking som lommeboka di kan tåle. Dette smarte DDR3 eller DDR4-minnet finner selv systemkomponenter det kan overklokke for å oppnå høyeste hastighet, slik at du får optimal ytelse for alle Intels chipset/brikkesett.

Forsinkelsen ligger mellom CL 14 og CL 16, mens hastigheten ligger mellom 2133 og 2666MHz. Så dette er RAM som virkelig kan forbedre riggen din uten å koste for mye.

Vi har ikke testet dette minnet mot de nye DDR5 RAM ennå, men vi tror Kingston HyperX Fury vil tåle sammenligningen.

3. Corsair Dominator Platinum RGB Beste Intel RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 16GB (2 x 8GB) Hastighet: 3000MHz specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse + Ser veldig bra ut Grunner til ikke å kjøpe - Ikke kompatibel med Ryzen - Ikke nok kvalitet for denne prisen

Om du virkelig skal ha det beste og har en lommebok som matcher behovet, da er Corsairs Dominator Platinum det beste du kan få tak i. Nå er det fornyet med Capellix RGB LED, så du får et mer fargerikt design.

Dette er RAM av høy (pris)klasse, med hastigheter opp til 3600MHz og med forbedret RGB er dette et av de beste RAM-oppsettene på markedet. Dessverre fungerer det kun med Intel chips og er ikke kompatibelt med AMD Ryzen prosessorer.

4. HyperX Fury Beast RGB Beste høyfrekvente RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 4GB til 32GB enkeltmoduler, opp til 128GB kit konfigurasjon Hastighet: 3733MHz Grunner til å kjøpe + Flott RGB + Raskt Grunner til ikke å kjøpe - Litt hakkete RGB-lys (men stilig) - Gigabyte og MSI RGB support fungerer ikke alltid

HyperX Fury RGB 3733MHz er ikke bare en stilig minnebrikke med RGB, det er også raskt og kraftig. Hastigheten er fra 2400MHz til 3733MHz med CL15 til CL19 forsinkelse.

Minnet kommer med predefinert Intel Extreme Memory Profiles for optimal ytelse i tillegg til HyperXs infrarøde synkroniseringsteknologi. For å få en enda kulere spillopplevelse kan du synke minnebrikken med flere andre RGB-enheter.

Med såpass høy frekvens regner vi med at denne RAM-enheten vil overleve våre nye tester som vil inkludere DDR5 RAM. Uansett er det et av de beste DDR4 RAM-settene du kan få tak i akkurat nå.

5. G.Skill Trident Z RGB DC Beste doble RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 64GB (2x32GB) Hastighet: 3200MHz Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Doble minnebrikker + Glimrende byggkvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Kun kompatible med Z390 hovedkort - RGB fungerer ikke optimalt

Noen ganger teller faktisk størrelsen, spesielt når du er på utkikk etter de beste gamingkomponentene. Og om du vil gå all in på RAM, da går du for G.Skill TridentZ RGB DC. DC = Double capacity, det vil si 32GB per brikke.

Dette er ikke det raskeste minnet, vi får det bare opp i 3200MHz, men om du trenger mye RAM uten å bruke opp alle DIMM-plassene (som du kanskje bruker til en stor prosessorkjøler eller et Mini-ITX-kort) kan du trygt gå for G.Skill TridentX RGB DC.

Vi vet ikke hvor bra dette minnet er sammenlignet med DDR5 RAM, men med to 32GB brikker er det ikke sikkert det er så viktig uansett.

6. Adata Spectrix D80 Beste væskekjølte RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 16GB (2x8GB), 32 (2x16GB) Hastighet: Opp til 4133MHz Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ser veldig bra ut + Presterer veldig bra i fire-DIMM konfigurasjon Grunner til ikke å kjøpe - Dyre - Ikke så god to-DIMM ytelse

Om du bygger en gamingmaskin og ønsker maskinvare med det lille ekstra - som for eksempel å lyse opp hele rommet - da er det Adata Spectrix D80 RAM du skal gå for.

Det finnes med frekvenser opp til 5000MHz og har væskekjøling, dermed slipper du å tenke på overoppheting. Liker du å bruke RGB-komponenter i kabinettet ditt, er Adata Spectrix D80 et naturlig valg.

7. Silicon Power Zenith PowerX Beste RAM i mellomsegmentet Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 16GB Kit (2 x 8GB) Hastighet: 3200MHz Grunner til å kjøpe + Trekker lite strøm + Lav profil til å være RGB RAM Grunner til ikke å kjøpe - Ser litt kjedelig ut

Om du ønsker en enkel, driftseffektiv RAM med automatisk overklokking er Silicons Power Zenith PowerX et glimrende valg. Det er laget i aluminium og designet for å effektivt fordele (og minimere) varmen når det kjører for fullt.

For et så kraftig minne er det imponerende hvor kompakt brikken er. Dette vil passe inn i de fleste kabinett av mindre størrelse.

8. G.Skill TridentZ Royal Beste RGB RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 32GB (4x8GB) Hastighet: 3600MHz specifications Storage Size 32GB - 64GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ser utrolig stilig ut + Kompatibel med det meste Grunner til ikke å kjøpe - Litt dyrt

G.Skill gjør det enkelt å finne RAM som passer perfekt med lyssettingen av gamingriggen din. Vi synes faktisk TridentZ Royal er det beste RGB RAM-settet på markedet, spesielt på grunn av det unike juveldesignet. Brikken har en lysstripe med krystaller som sprer åtte konfigurerbare RGB-farger for å gi lys med litt ekstra gnist.

Minnebrikken har aluminium varmespredere i gull- eller sølvfarge for å kjøle ned enheten. Og det er ikke bare utseendet som teller, G.Skill TridentZ Royal leverer en stabil og god ytelse.

9. Corsair Vengeance LPX Beste lavprofil RAM Spesifikasjoner Type: DDR4 Kapasitet: 16GB (2 x 8GB) Hastighet: 3200MHz specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott ytelse + To kjølevifter Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset overklokking - Høy andel defekte enheter

Corsair’s Vengeance LPX RAM er laget for brukere som vil ha maksimal ytelse uten å kreve mye plass. Dette lavprofil-minnet er perfekt for PC-byggere som bruker massive prosessor-kjølevifter.

Selv om det fremstår som noe enkelt, har brikken åtte lags varmespredning for å kjøle ned overklokkingen. Det er for tynt for LED, men du kan få det i tre farger: Sort, rød eller blå.

Vi vet ennå ikke hvor bra Vengeance LPX står seg mot de nye DDR5 RAM, men om riggen du bygger er kompakt er dette noe av det beste du kan bruke.

Hvordan velge riktig RAM

Hva er RAM? RAM (Random Access Memory) er minnet datamaskinen bruker for å lagre dataene et program trenger mens det er i bruk. "Minne" eller "minnebrikke" er den norske betegnelsen, men RAM er det mest brukte navnet. Les mer utfyllende informasjon hos Dell (Åpnes i ny fane)

Hvor mye er 8 GB? 8 GB (gigabyte) = 8192 MB (megabyte) = 8589934592 bytes. Du kan regne ut selv med den fine kalkulatoren hos Convertlive (Åpnes i ny fane). 8 GB er nå ansett som minimum for PC og laptop for optimal ytelse.

Hvor mye RAM trenger jeg? Nå for tiden regnes 8 GB RAM som minstekravet for PCer og laptop. Dette får deg trygt gjennom generelle oppgaver, enklere grafiske design og redigering og litt gaming. Men om du vil jobbe med mer intensiv foto- og videoredigering eller spille de nyeste spillene, da trenger du mer minne - og bør regne 16 GB RAM som minimum. Ved å øke minnet på maskinen din unngår du forsinkelser eller treg ytelse. Om du virkelig vil få fart på sakene, kan du vurdere å oppgradere til 32 GB. Det burde holde med 16 GB for Windows 11 laptoper og Macbook. Chromebook klarer seg som regel med kun 4 GB ettersom Chrome OS krever lite minne. Det er ikke bare størrelsen på minnet som er viktig når du skal finne riktig RAM. Hastighet og ytelse må også vurderes. DDR4 er standarden og kjører på 1.2 V og 800MHz til 3200MHz frekvens. Dette er 50% kraftigere ytelse, men lavere strømforbruk, enn forgjengeren DDR3. DDR5 gir deg enda bedre ytelse, men det er en god del dyrere ettersom det er helt nytt på markedet. Du kan lese masse mer om RAM hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane)