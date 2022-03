Test: Apple Mac Studio

Mac Studio er et fantastisk tilskudd til Mac-familien. Den er kirurgisk rettet mot profesjonelle kreatører, og dermed ikke noe som passer for alle. Men hvis du er ute etter en kraftig og kompakt arbeidsstasjon til kreativt arbeid.

Mac Studio er et fantastisk tilskudd til Mac-familien. Den er kirurgisk rettet mot profesjonelle kreatører, og dermed ikke noe som passer for alle. Men hvis du er ute etter en kraftig og kompakt arbeidsstasjon til kreativt arbeid.

Kort sammendrag

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til den utgaven av Mac Studio vi i TechRadar ble tilsendt til testing: Prosessor: Apple M1 Ultra (20-kjerners)

Skjermkort: Integrert 64-kjerners GPU

RAM: 128 GB enhetlig SDRAM

Lagring: 2 TB PCIe SSD

Porter: 6x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, HDMI, 10Gb Ethernet, 3,5 mm lydutgang, SDXC kortspor

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Vekte: 3,6 kg

Mål: 9,5 x 19,7 x 19,7 cm

Da Apple avduket sin Mac Studio under lanseringsarrangementet i mars, ble de fleste overrumplet. Det hadde versert rykter om en ny MacBook Air, og kanskje en M2-brikke, men ingen hadde ventet seg en helt ny Mac.

Men det var altså akkurat det vi fikk. Etter at vi i flere år har hatt følelsen av at Apple hadde mistet interessen for Mac-enheter, og heller viet sin oppmerksomhet til iPhone og iPad, later det til at selskapet igjen har fått sansen for datamaskiner. Apples Mac-maskiner er blitt noen av de mest spennende enhetene selskapet skaper, og den nye Apple Studio Display er et kjærkomment familiemedlem.

M1-brikken har mye av æren for dette, I 2020 kuttet Apple båndene til Intel og kom med de nye modellene MacBook Air, MacBook Pro og Mac mini som alle ble drevet av deres egen M1-brikke. Den ble en enorm suksess, med suveren ytelse og energieffektivitet. Mot slutten av 2021 utvidet Apple spekteret med prosessorbrikkene M1 Pro og M1 Max, som ga en dramatisk økning i ytelsen. Brikken ble lansert samtidig med maskinene MacBook Pro 14" (2021) og MacBook Pro 16" (2021).

Mac Studio er på sin side en skrivebords-PC rettet mot profesjonelle kreatører. Den leveres enten med M1 Max eller den splitter nye M1 Ultra. Sistnevnte er i bunn og grunn to M1 Max-brikker koblet sammen. Dette dobler det enhetlige minnet, og dessuten antallet CPU- og GPU-kjerner. Dette gir tidvis dobbel ytelse av M1 Max.

Varianten av Mac Studio som er utrustet med M1 Ultra er dermed skapt for brukere som trenger en PC som kan dra tunge lass, som å rendere komplekse 3D-scener og animasjoner eller kjapt kompilere og teste kode på tvers av flerfoldige virtualiserte enheter (eksempelvis for å sjekke hvordan et spill fungerer på ulike generasjoner av mobiltelefoner). Selv om dette ille er den aller kraftigste Mac-modellen Apple har kommet med, egler den seg likevel kraftig innpå Mac Pro.

Ytelse av denne typen koster naturligvis penger, og M1 Max-versjonen har en innstegspris på 24 490 kroner. Det er kanskje ikke hårreisende dyrt, men hvis du vil ha en modell med en M1 Ultra-brikke, og vi tror de fleste som overveier å kjøpe Mac Studio kan tenke seg denne versjonen – må ut med minst 49 490 kroner.

Mac Studio er ikke skapt for gjennomsnittsbrukeren, men hvis du er en profesjonell kreatør på jakt etter en kraftig PC, kan dette virkelig være noe for deg.

En av dens fremste egenskaper er selve designet. Mac Studio er en utrolig kompakt maskin. Den er på størrelse med halvannen Mac mini lagt oppå hverandre. Dette gjør den enkel å plassere på et skrivebord eller bakenfor en skjerm, slik at hjemmekontoret eller studioet tar seg ryddig og flott ut. Den er også enkel å ta med seg i tilfelle du jobber flere steder. Kombinasjonen av en kompakt utforming og kraftig ytelse rettferdiggjør i stor grad den stive prisen, og det at Apple har klart å presse så mye kraft inn i en så liten maskin er utrolig imponerende.

(Image credit: Future)

Noe vi setter pris på med enkelte PCer for profesjonelle kreatører er at de har mange porter, og det har Apple sørget for her, inkludert den viktige SD-kortleseren foran.

I våre tester presterer Mac Studio utrolig godt. Den håndterer 8K-redigering svært godt og utnytter avanserte AI-drevne fotoverktøy i Adobe Photoshop. Enda mer imponerende er det at alt dette foregår helt lydløst. Det vitner om en utrolig energieffektivitet i Apples M1-brikker, og dessuten om god temperaturhåndtering i Mac Studio.

Hvis du er en profesjonell kreatør og på jakt etter en kraftig og kompakt arbeids-PC, vil Mac Studio være et svært fristende valg. Apple skal ha ros for det de har oppnådd med denne, men for alminnelige brukere er det nok bedre å se seg om etter andre alternativer.

Pris og tilgjengelighet

Mac Studio har en startpris på solide 24 490 kroner for modellen som rommer prosessorbrikken M1 Max, og den er dermed temmelig kostbar.

Enda råere blir det når vi kommer til Mac Studio med den nye M1 Ultra-brikken, 64 GB enhetlig minne og 1 TB SSD Den har en veiledende startpris på 49 490 kroner. Dette kan skremme bort mange kjøpere.

Hvis du vil ta den helt ut og maksimere spesifikasjonene med M1 Ultra, 128 GB RAM og 8 TB SSD, vil den koste deg vanvittige 99 490 kroner. Det er likevel en dråpe i havet målt mot den kraftigste konfigurasjonen av Mac Pro.

Apples aldrende arbeidsstasjon Mac Pro har en veiledende startpris på 68 990 kroner fra Apple, men du kan konfigurere disse maskinene opp til å koste mange hundre tusen kroner. Sammenlignet med dette, ser Mac Studio ut til å kunne gi mye mer for pengene om du er ute etter en profesjonell arbeidsstasjon, særlig med tanke på at du her får glede av den saftige ytelsen til M1 Ultra.

Prisen til Mac Studio viser tydelig at dette ikke er en enhet for gjennomsnittlige brukere. Dette er en maskin for profesjonelle, særlig i kreative bransjer. For mer alminnelige brukere kan nyeste versjon av Mac mini (2020) være et langt mer fornuftig valg. Her er den veiledende startprisen 8990 kroner.

Men hvis du absolutt trenger den kraften M1 Ultra-kan skilte med, er Mac Studio for øyeblikket den eneste enheten som leveres med en slik.

Mac Studio har vært tilgjengelig for kjøp siden 18. mars 2022. Den store etterspørselen kan imidlertid gi litt ventetid fra bestilling.

(Image credit: Future)

Design

Hvis du er glad i Mac mini, vil du digge designet til Mac Studio. Den ser ut som en mer kjøttfull variant av sitt mindre søsken. Eksteriøret består av én enkelt ekstrusjon i aluminium, har et kvadratisk fotavtrykk på 19,7 x 19,7 cm og en høyde på 9,5 cm, noe som gjør den til en utrolig kompakt datamaskin med tanke på all kraften den har å tilby.

Sammenlignet med andre stasjonære arbeidsstasjoner er størrelsen til Mac Studio bemerkelsesverdig liten. Den er til og med mindre enn Corsair One i300, en av våre kompakte favoritter. Dette skyldes prosessorbrikkene M1 Max eller M1 Ultra i hjertet av Mac Studio. Apples M1 SoC (system on a chip) inkluderer blant annet prosessor (CPU), skjermkort (GPU) og enhetlig minne i én pakke som tar opp mindre plass enn de adskilte komponentene som driver en tradisjonell PC.

Vi skal se nærmere på ytelsen til M1 Ultra om litt, men uansett får du ikke noen andre PCer med så kraftig ytelse i et så lite chassis. Hvis det er trangt om plassen eller du foretrekker ryddige og minimalistiske oppsett, kan Mac Studio virkelig være noe for deg.

(Image credit: Future)

Mac Studio har de samme dimensjonene på 9,5 x 19, 7 x 197 cm uansett om du velger modellen med M1 Max eller M1 Ultra. M1 Ultra-modellen er vesentlig tyngre, med en vekt på 3,6 kg. Til sammenligning veier M1 Max-modellen 2,7 kg. Dette skyldes at M1 Ultra trenger en større termal kobbermodul, mens M1 Max, som ikke blir ilke varm, benytter en kjøleribbe i aluminium. Men selv den tyngre varianten av Mac Studio er ypperlig egnet til å ta med seg rundt og sette opp hvor en måtte ønske, særlig sammenlignet med tradisjonelle PCer.

Med så mye kraft på så liten plass, kan det fort bli problemer med oppheting. I Mac Studio er dette løst ved at tosidige vifter kanaliserer luften gjennom Mac Studio. Når du kombinerer dette med den energieffektive utformingen til M1 Max og M1 Ultra, får du en liten maskin som kan håndtere kraftkrevende oppgaver uten å overopphetes. Dette er virkelig en bragd.

Mac Studio leveres også med et flott spekter av tilkoblingsmuligheter. Her finner du 4 Thunderbolt-porter, en 10Gb Ethernet-port, to USB-A-porter, en HDMI-port samt en tradisjonell lydutgang på baksiden – i tillegg til Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.0.

(Image credit: Future)

Foran finner du et SD-kortspor i selskap med to USB-C-porter, slik at det til sammen gir et oppsett som skulle kunne bedjene de fleste behov for tilkobling av tilbehør og ekstrautstyr. Det er flott å se at Apple tar profesjonelle kreatørers behov på alvor. Hvis du velger M1 Ultra-modellen, kan du plugge inn fire Pro Display XDR-skjermer og en 4K-TV i tillegg.

De fremovervendte portene gjør det enkelt å koble til utstyr, selv hvis du har gjemt bort Mac Studio litt, men på-knappen er på baksiden, noe som kan være litt klønete.

Strømforsyningen er integrert i Mac Studio, noe som gjør at du slipper den stygge, eksterne ladebrikken, noe mange kompakte PCer ofte tyr til for å holde størrelsen nede.

Hvis du fikk med deg Apples lanseringsarrangement i mars, der Mac Studio ble lansert sammen med skjermen Studio Display, har du sikkert også hørt begrepet «modulær» dukke opp. Før du blir altfor ivrig – er Mac Studio mulig å oppgradere? Kan flere Mac Studio-maskiner kobles i rekke akkurat som Mac mini-maskiner og sammen skape en kraftig supermaskin? Nei. Med «modulær» mener Apple bare at Mac Studio leveres uten skjerm, tastatur og mus. Joda.

Selv om det er vanlig å kjøpe en datamaskin uten skjerm, vil nok mange bli litt skuffet over at en maskin til 24 490 kroner ikke leveres med tastatur eller mus. Ifølge Apple betyr det bare at du kan bruke Mac Studio sammen med musen og tastaturet du allerede har, men hvis du ikke har dette utstyret, må du ta prisen for dette livsviktige tilbehøret med i betraktningen. Du får heller ikke noen HDMI-kabel, og har du ikke noen slike liggende, kan dette virkelig bli en dyr fornøyelse. I mellomtiden blir du sittende med en veldig flott kloss du ikke kan bruke til noe.

(Image credit: Future)

Ytelse

Ytelsestester Slik presterte Apple Mac Studio i våre ytelsestester: Cinebench CPU: Single-Core: 1519; Multi-core: 30 054

Geekbench 5 Single-Core: 1776; Multi-Core: 32 637

Handbreak (1080p, rask): 54,53 fps

Blender monster: 5697

Blender junkshop: 270

Blender classroom: 265

Da Apple avduket Mac Studio, kom de samtidig med en rekke friske påstander, blant annet at den er 50 % raskere enn MacBook Pro 13" med M1-brikke og gir 3,4 ganger raskere grafikkytelse enn den kraftigste iMac-modellen.

Den skal også være 80 % raskere enn en Mac Pro med 28-kjerners Intel Xeon-prosessor og kan støtte opptil 18 strømmer med 8K ProRes-video.

Disse påstandene knytter seg til ytelsen til Mac Studio med den nye prosessorbrikken M1 Ultra, som også er den modellen vi har til testing. Det er også denne modellen som trolig vil friste de fleste profesjonelle kreatører.

Før vi går nærmere inn på hvordan Mac Pro lever opp til påstandene fra Apple, må vi virkelig utbringe en skål for M1 Ultra, som virkelig er fantastisk. M1 Ultra er i bunn og grunn tom M1 Max-brikker som er koblet sammen ved hjelp av en forbindelse kalt UltraFusion, med ekstra lav forsinkelsestid.

Da M1 Max ble lansert sammen med MacBook Pro 14-inch og MacBook Pro 16 høsten 2021 – som den kraftigste prosessorbrikken Apple noen gang hadde utviklet – rommet den allerede UltraFusion-forbindelsen, uten at noen egentlig la merke til det.

Apples fremsynthet har gjort det mulig å skape M1 Ultra uten å måtte forandre M1 Max. Dette gir bedre fortjeneste, ettersom Apple slapp å utvikle nye brikker fra bunnen av. Dermed skulle ikke den varemangelen vi har opplevd med prosessorer de seneste årene ikke bli et like stort problem her.

Ettersom Mac Studio er rettet mot profesjonelle kreatører og gjør bruk at M1 Ultra-brikken som består av to M1 Max-brikker (som allerede har vist hva de klarer å ta unna av tunge løft i MacBook), er det kanskje ikke så overraskende at Mac Studio er fantastisk godt egnet til videoredigering, koding og 3D-modellering.

Når det gjelder video er ytelsen til Mac Studio er den på samme ni vå som, og av og til over, stasjonære PCer med dedikerte skjermkort. Dette er imponerende allerede før du tar den kompakte størrelsen til Mac Studio med i betraktningen. Den har tilstrekkelig grafisk slagkraft til å håndtere 18 videostrømmer i 8K (noe vi prøvde ut i Premiere Pro, der vi kunne se på, redigere og legge effekter til videoene uten å måtte vente på renderingene. Smidigheten i videogjengivelsen er utrolig imponerende, selv med flerfoldige 8K-elementer på skjermen samtidig. På ett tidspunkt spyttet Mac Studio ut 8 millioner piksler i minuttet uten å mukke.

(Image credit: Future)

Redigering av video i 8K, og særlig bruk av flere 8K-kilder, er trolig mer enn de fleste av oss har behov for, men det er flott å se hvor langt Mac Studio lar seg presse. Med denne romslige ytelsen burde Mac Studio kunne prester godt i mange år fremover. Denne fremtidsssikringen bidrar i en viss grad til å rettferdiggjøre prisen, og svekker våre innvendinger mot at maskinen ikke lar seg oppgradere.

Det å kunne redigere materiale i så høy oppløsning uten å måtte vente på at effektene slår inn, eller å kunne rendere hele tiden underveis i arbeidsprosessen, vil bety mye for arbeidsflyten din. Du vil trolig oppleve at du arbeider vesentlig raskere, og hvis du kan fullføre oppgaver fortere og påta deg mer arbeid, blir Mac Studio virkelig en verdifull investering.

Det at du kan bearbeide og redigere komplekse 3D-scener og -modeller er også et fremskritt. Den M1 Ultra-drevne utgaven av Mac Studio håndterer dette aldeles strålende. Ettersom vår testmodell ble levert med 129 GB enhetlig RAM, kan M1 Ultras GPU dra fordeler av denne store mengden superraskt minne. Mac Studio lastet inn en utrolig detaljert 3D-scene som tok opp mer arbeidsminne enn de fleste dedikerte skjermkort for PC kan skilte med. For 3D-designere og -animatører som virkelig vil slippe fantasien løs uten å måtte stange mot maskinvarens begrensninger, er mulighetene Mac Studio og M1 Ultra byr på utrolig spennende.

Når du kan redigere scenene, flytte lyskilder eller justere kameraer eller teksturer og se effekten av disse forandringene umiddelbart, gir dette en utrolig økning i produktiviteten, og du vil undres over hvordan du så lenge har klart deg uten.

Også her fortjener prosessorkraften i M1 Ultra en hyllest. Alle oppgaver fra rask kompilering og testing av kode, mens man også kjører flere emuleringer for testing av apper for flere ulike enheter, til bruk av avansert AI og maskinlæring i Photoshop, er noe Mac Studio håndterer med stil. I sistnevntes tilfelle skyldes dette prosessorbrikkens Neural Engine, som i M1 Ultra utgjør 32 kjerner. Apple hevder at den skal kunne gjennomføre 22 billioner operasjoner i sekundet, noe som akselererer oppgaver knyttet til maskinlæring. Det er også dobbelt så mye som du får med M1 Max.

Igjen er det aller best å oppleve dette i praksis. Vi benyttet flere verktøy i Photoshop som støtter seg på maskinlæring og resultatene var utrolig imponerende. Vi byttet kjapt ut himmelen med noe mer imponerende på få sekunder. Det ville tatt mye lengre tid å gjøre noe slikt manuelt, og det er her den ekstra kraften i M1 Ultra virkelig kommer til sin rett.

Det betyr ikke uten videre at man helt kan avfeie Mac Studio med M1 Max. Selv om vi ikke har testet en slik konfigurasjon av Mac Studio, vet vi hva M1 Max kan utrette på de nyeste modellene av MacBook Pro. Den er en fantastisk prosessorbrikke, og mer enn tilstrekkelig for de aller fleste. Hvis du ikke trenger denne kraften til arbeidsoppgavene dine, kan nok Mac mini være et klokere valg. Men hvis du faktisk trenger den, har altså Apple skapt en liten maskin som Mac Studio som er utrolig imponerende. Den er også forbausende stillegående, selv under tung belastning.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis …

… du er en profesjonell kreatør

Mac Studio egner seg ypperlig til intense arbeidsoppgaver i kreative programmer som Premiere Pro og DaVinci Resolve.

… du vil ha en kompakt datamaskin

Selv om Mac Studio er større enn Mac mini, er den ikke så mye større. Den er faktisk imponerende kompakt med tanke på ytelsen.

… du vil vente lenge med neste oppgradering

Ytelsen til Mac Studio gjør at du trolig ikke vil måtte investere i en ny maskin på veldig lang tid.

Ikke kjøp den hvis …

… du ikke trenger denne kraften

Mac Studio er virkelig ikke en maskin for gjennomsnittlige brukere. Hvis du ikke er profesjonell kreatør, trenger du ikke denne maskinen.

… du liker å oppgradere

Som med andre Apple-enheter, kan du ikke åpne opp Mac Studio og tukle med den. Da kan du heller velge et PC-tårn eller kanskje den neste Mac Pro, når den måtte komme på markedet.