Test: Apple MacBook Pro 14" (2021)

MacBook Pro 14" (2021) er den beste bærbare datamaskinen for kreatører på markedet for øyeblikket. Den kan by på utrolig god ytelse, selv på batteri, og den har den beste skjermen du kan finne i en laptop i dag. Til vanlig, hverdagslig bruk er ytelsen kanskje i kraftigste laget og trolig ikke noe du burde investere i, men hvis du redigerer video, musikk, bilder eller programmerer, er dette det beste du kan kjøpe.

MacBook Pro 14" (2021) er den beste bærbare datamaskinen for kreatører på markedet for øyeblikket. Den kan by på utrolig god ytelse, selv på batteri, og den har den beste skjermen du kan finne i en laptop i dag. Til vanlig, hverdagslig bruk er ytelsen kanskje i kraftigste laget og trolig ikke noe du burde investere i, men hvis du redigerer video, musikk, bilder eller programmerer, er dette det beste du kan kjøpe.

Kort sammendrag

MacBook Pro 14" (2021) er den minste av de to nye MacBook Pro-modellene Apple lanserte i hørt. Den drives av Apples kraftigste kretskonfigurasjon hittil. Avhengig av konfigurasjon får du enten M1 Pro eller M1 Max.

Det Apple har skapt her er unektelig den kraftigste laptopen for kreatører – i hvert fall blant alle dem vi har testet. Apple er tidligere blitt kritisert for å ha prioritert design fremfor funksjonalitet, mot brukernes ønsker. Dette har tidligere blant annet medført et altfor begrenset antall porter, slik at maskinene har kunnet gjøres så slanke som mulig. Med den nyeste generasjonen MacBook Pro har Apple endelig tatt til seg kritikken og gjort noe med det.

Nye MacBook Pro 14" leveres med et godt utvalg porter, med blant annet tre Thunderbolt 4, en HDMI-utgang, SDXC-kortleser, i tillegg til MagSafe til lading. Dette betyr at man endelig kan kvitte seg med dongler for å kunne koble til skjermer eller lese av minnekort. Dette vil utvilsomt bli satt pris på. Med et større fokus rettet mot profesjonelle brukere som er ute etter en kraftig arbeidshest av en datamaskin har MacBook Pro forlatt det ultratynne og superlette designet til MacBook Air-serien. Dermed har vi fått et mer nisjepreget produkt, som samtidig egner seg langt bedre for mange brukere.

(Image credit: Future)

For veldig mange er dette imidlertid en maskin som blir for mye av det gode, med en ytelse de aller fleste aldri vil få behov for. Og med en pris som begynner på 23 490 kroner, vil den også koste mer enn den smaker for mange av oss.

Hvis du derimot trenger denne typen ytelse – hvis du redigerer 8K-video, jobber med krevende musikkproduksjon eller kompilerer avansert kode – er det for tiden ingen bedre laptop enn denne.

Det er ikke bare maskinvaren som har fått en grundig oppgradering, gjennom de nye M1 Pro og M1 Max-brikkene, for skjermen er også blitt kraftig forbedret. Den er blitt større enn i 13"-modellen og er nå blitt en Liquid Retina XDR-skjerm som bygger på Mini-LED – teknologien du også finner i nye iPad Pro. Akkurat som i iPad Pro er dette en utrolig imponerende teknologi med et kontrastforhold på 1 000 000:1. Hvis du arbeider med fotografier og HDR-video, vil materialet ditt simpelthen se bedre ut enn noen gang.

Her får vi også ProMotion-teknologi som gir en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz – en frekvens som tilpasser seg etter det du ser på skjermen. Ikke nok med at video tar seg fantastisk ut, men selv så enkle ting som å skrolle gjennom nettsider utnytter denne teknikken og oppleves smidigere og mer responsivt enn noen gang. Som med tidligere utgaver av MacBook Pro, får man også støtte for fargeprofilen P3.

Toppen av kransekaken er at vi også får forbedret batteritid. Med 14-tommeren kan vi tyne hele 17 timer ut av batteriet, noe som er utrolig bra til å være en maskin med så kraftig ytelse som dette. Og ikke nok med det – MacBook Pro 14" kan fortsette å jobbe i høyytelsesmodus på batteridrift, i stedet for å måtte begrense seg slik mange andre laptoper gjør for å spare batteritid.

(Image credit: Future)

Det er her Apples kontroll over både maskinvare og programvare virkelig lønner seg – der selskapets egne M1-brikker i Pro- og Max-variant arbeider i flott symbiose med operativsystemet macOS Monterey. Dermed kan de finjustere ytelse og strømforbruk og skape en kraftfull laptop som både presterer bedre og har bedre kondis enn konkurrerende maskiner.

På toppen av det hele får man et forbedret webkamera som levere 1080p-oppløsning og ytterligere forbedrede høyttalere. Dette er viktige elementer i et samfunn der mange fortsatt arbeider hjemmefra, eller har videomøter med kunder og kolleger andre steder. Dermed utgjør dette en utrolig imponerende profesjonell arbeidslaptop. Hvis du har et kreativt yrke og trenger en ny laptop til arbeidet, er MacBook Pro 14" (2021) det beste du finner for øyeblikket.

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Dette er den konfigurasjonen av MacBook Pro 14" (2021) som TechRadar har testet: Prosessor: Apple M1 Pro (10-kjernet)

Grafikkort: Integrert 16-kjerners GPU

RAM: 32 GB enhetlig minne

Skjerm: 14,2", 3024 x 1964 Liquid Retina XDR (Mini-LED, 1000 nits vedvarende lysstyrke, wide color P3 gamut, ProMotion-teknologi)

Lagring: 512 GB SSD

Porter: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kortleser, 3,5 mm lydutgang, MagSafe 3

Trådløs tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD webkamera

Vekt: 1,6 kg

Mål: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm (B x D x H)

Nye MacBook Pro 14" (2021) er en utrolig ambisiøs laptop både med tanke på maskinvare og design, tydelig rettet mot kreative yrkesutøvere som har behove for en kraftfull men likevel bærbar datamaskin. Alt dette gir i sum en dyr maskin. En veldig dyr maskin.

Innstegsmodellen av MacBook Pro 14" (2021) med en M1 Pro-brikke med 8-kjernet prosessor, 14-kjernet grafikkprosessor, 16 GB enhetlig minne og 512 GB SSD-lagring vil koste deg 23 490 kroner. Tar du trinnet opp til en 10-kjernet prosessor, 16-kjernet grafikkprosessor, 16 GB enhetlig minne og 1 TB SSD-lagring, må du ut med saftige 29 490 kroner.

Du kan dessuten brukertilpasse din MacBook Pro 14" med ytterligere RAM og lagring. De tilgjengelige RAM-verdiene er 16 GB, 32 GB og 64 GB, mens du kan få en lagringsplass på opptil 8 TB. Alle økningene i spesifikasjoner medfører nødvendigvis også prispåslag.

Man kan også velge den enda kraftigere M1 Max-prosessoren, noe som gir raskere minne og doblet grafikkytelse. Velger du en M1 Max med 10-kjernet prosessor og 24-kjernet grafikkprosessor, koster dette deg ytterligere 6000 kroner. Hvis du vil ha maksimal kraft, finnes det også en variant av M1 Max med 10-kjernet prosessor og 32-kjernet grafikkprosessor. med denne modellene er prispåslaget på 8500 kroner. Begge disse påslagene gjelder med utgangspunkt i den nevnte innstegsmodellen.

Hvis vi maksimerer alt, får vi en M1 Max med 10-kjernet prosessor, 32-kjernet grafikkprosessor, 64 GB RAM og 8 TB SSD-lagring, og for denne fornøyelsen må du ut med intet mindre enn 71 990 kroner.

Det er en enorm pengesum for de aller fleste av oss, så det er lurt å tenke nøye over om du faktisk har behov for den ytelsen nye MacBook Pro 14" kan by på. Hvis du ikke gjør det, men likevel vil ha en moderne MacBook til videoredigering og andre kreative oppgaver, har man jo alltids MacBook Pro 13" (M1, 2020) tilgjengelig. Den leveres med den noe mindre kraftige M1-prosessoren, men ytelsesmessig er den likevel imponerende, også til videoredigering av 8K-materiale. Med en startpris på 15 490 kroner for 256 GB SSD/8 GB RAM og M1 med 8-kjernet prosessor og 8-kjernet grafikkprosessor, er dette alternativet langt snillere mot lommeboken.

For de aller fleste er dette et mer realistisk alternativ som gir deg all ytelsen du trenger uten den saftige prislappen som følger med 2021-modellene. Trenger du mer kraft, er MacBook Pro 14" et opplagt valg.

(Image credit: Future)

Design

Mange har i flere år etterlyst et nytt design på MacBook Pro-serien, og med MacBook Pro 14" (2021) har de endelig fått det. Dette er den største forandringen på mange år, og det later til at Apple har gjenfunnet lidenskapen og gleden ved MacBook Pro, og det er unektelig smittsomt.

Den kanskje mest merkbare forskjellen er en nye skjermen på 14,2", noe som er en økning på nesten én tomme fra den foregående modellens skjerm på 13,3". Det gir imidlertid bare en marginal økning i den totale størrelsen. Synes du MacBook Pro 16" er for stor og MacBook Pro 13" for liten, kan den nye modellen på 14" være et ypperlig kompromiss.

Utover den større skjermen er også oppløsningen blitt større, fra 2560x1600 px i 13"-modellen til 3024x1964px i 14"-modellen. Dette innebærer også en økning i antallet piksler per tomme, fra 227 PPI til 254 PPI, noe som gjør den større skjermen hvassere enn forgjengeren.

(Image credit: Future)

Kantene som omgir skjermen er blitt mindre for hver av de siste generasjonene. Dermed forsvinner også en av våre tidligere innvendinger mot MacBook Pro. Tidligere var kantene brede, noe som ga skjermen et foreldet uttrykk sammenlignet med maskiner fra for eksempel Dell, med smale kanter rundt skjermen.

De slankere skjermkantene på MacBook Pro 14" er ekstremt kjærkomne. Maskinen ser ikke bar moderne ut, men all oppmerksomheten vise den fantastiske skjermen. Det slankere kantene innebærer også at Apple har fått plass til en større skjerm uten å måtte øke de fysiske dimensjonene nevneverdig.

MacBook Pro 14" måler 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, noe som ikke akkurat er merkbart større enn MacBook Pro 13" og dens 30,41 x 21,24 x 1,56 cm. Når man tenker på skjermstørrelsen, er økningen meget beskjeden.

De forminskede skjermkantene medfører dessuten en ganske kontroversiell endring. Det er laget en utstansing i skjermen for å romme webkameraer. Dette er ganske likt det man har hatt på flere generasjoner av iPhone.

(Image credit: Future)

Den nye utstansingen, som du også får med MacBok Pro 16", merkes tydelig der den senker seg ned i menylinjen. Dette er det tatt høyde for i nye macOS Monterey, som leveres forhåndsinstallert på MacBook Pro 14". Menylinjen skal nemlig tilpasse seg og vise menyvalgene så de ikke skjules av utstansingen, selv om musepekeren forsvinner inn under den hvis du fører den langs den øvre skjermkanten.

Dette er helt opplagt ikke en spesielt elegant løsning. Apple har ikke redegjort i detalj for hvorfor denne utstansingen er nødvendig. Selv om webkameraet har fått større oppløsning med sine 1080p, finnes det mange andre laptoper med webkameraer av samme oppløsning, slanke skjermkanter – og ingen utstansing. Til forskjell fra iPhone har ikke de nye MacBook Pro-modellene støtte for FaceID, noe som eller kunne ha forklart et slikt grep.

Utstansingen er likevel ikke en så stor ulempe som enkelte vil ha det til. Den gir faktisk rom til en større skjermflate, ettersom menylinjen har rykket litt oppover slik at programvaren får maksimal boltreplass nedenfor den.

Hvis du benytter programmer i fullskjermmodus eller ser på videoklipp, merker du den heller ikke, ettersom den da inngår i den delen av skjermflaten som uansett er svart.

Når du åpner MacBook Pro 14" vil du også merke deg en annen stor designmessig forandring, nemlig at det ikke er noen Touch Bar en tastaturets overkant. Denne smale skjermen som har vært inkludert på MacBook Pro siden 2016, og som da erstattet de fysiske funksjonstastene. Der bel det i stedet vist interaktive knapper knyttet til programmet som var i bruk. Begeistringen har mildt sagt vært delt når det gjelder denne innretningen.

(Image credit: Future)

Touch Bar er blitt beskyldt for først være en gimmick, og det har vært få tredjepartsutviklere som har brydd seg om den.

Med nye MacBook Pro er Touch Bar historie, og igjen erstattet av fysiske funksjonstaster. Vi sitter igjen med en Touch ID-knapp for innlogging og verifisering, og den fungerer fremdeles meget godt. Hvis du mislikte Touch Bar, vil forandringen fryde, hvis du likte den, vil du bli skuffet.

Ellers er tastaturet det samme Magic Keyboard som vi ser i de seneste generasjonene av MacBook Pro, og det er virkelig ingen dårlig nyhet. Det oppleves som responsivt og behagelig å bruke, noe som er viktig etter problemene med de gamle Butterfly-tastaturene. Vi trenger ikke lenger å uroe oss for at smuler og støv skal ødelegge tastaturet og medføre reparasjonsbehov i tide og utide.

En annen stor forandring gjelder utvalget av porter. Med nye MacBoook Pro 14" (2021) får vi tre Thunderbolt 4-porter, en HDMI-utgang, SDXC-kortleser og en MagSafe 3 til lading.

Med alle disse portene tilgjengelig kan du for eksempel koble til tre Pro Display XDR og en 4K-TV med M1 Max, eller to Pro Display XDR med en M1 Pro.

Økningen av antallet porter er en ekstremt kjærkommen forandring, og det demper den kanskje største innvendingen mot MacBook Pro. Dette er maskiner som retter seg mot profesjonelle brukere. Selv om Apple slipper unna med bare USB-C i for eksempel MacBook Air, her profesjonelle brukere ofte større behov for å koble til ekstrautstyr.

(Image credit: Future)

Det later til at Apple har hørt på kundene sine og dramatisk økt utvalget av porter på MacBook Pro. SDXC-kortleseren vil sikkert være et kjærkomment tilskudd for fotografer som raskt vil flytte bildene fra kameraet til MacBook Pro for å kunne redigere i felten. HDMI-porten i fullformat gjør det enkelt å koble MacBook 14" (2021) til en skjerm, TV eller projektor uten å behøve enda en adapter.

Vi setter stor pris på at Apple hører på brukerne og tar tak i noen av de største og vanligste innvendingene som kundene hadde mot forrige modell av MacBook.

Portene gjør imidlertid at MacBook 14" (2021) er litt tykkere enn sine forgjengere, og det kjennes nesten litt retro å se en fullvoksen HDMI-port på en laptop. Men dette er en maskin for profesjonelle, og da hører slikt med. Hvis du vil ha en minimalistisk og lett laptop som vektlegger stil foran funksjon, har du også et alternativ i MacBook Air (M1, 2020), som fremdeles er en av de beste laptopene på markedet.

(Image credit: Future)

Du har sikkert lagt merke til at MagSafe har gjort et comeback, og her finner vi teknologien i dens tredje generasjon. Denne ladeporten er unik for Apple, og gjør at maskinen og ladekabelen kobles magnetisk sammen. Dette gjør det enkelt å koble til kabelen, og skulle du snuble i den, løsner den uten å dra med seg maskinen din i fallet. Det er et svært kjærkomment gjensyn, og særlig fordi du fremdeles kan lade din MaBook Pro 14" via USB-C, hvis du sulle ønske det – selv om ladingen ikke er like rask som via MagSafe 3. Alt handler om valgmuligheter, og det får du rikelig av med MacBook Pro 14".

Alt i alt mener vi at det nye designet til MacBook Pro 14" er en suksess. Her gir Apple oss en mengde finesser vi lenge har etterspurt, for eksempel slankere skjermkanter og flere porter, i tillegg til en ny og fantastisk skjerm. De nye modellene leveres i de samme fargene som tidligere – sølv og stellargrå. Det vil kanskje skuffe enkelte etter alle de flotte fargealternativene man får med nyeste utgave av iMac. Uansett beholdes det klassiske og ikoniske MacBook-utseendet en tid fremover.

Ytelse

Ytelsestester Slik presterte MacBook Pro 14" (2021) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1533; Multi-Core: 12 370

Geekbench 5 Single-Core: 1766; Multi-Core: 12 514

Batteritid (TechRadar filmtest): 15 timer og 58 minutter

Handbrake (1080p, Fast): 71,32 fps

PugetBench Photoshop: 804 poeng

Selv om det nye designet til MacBook Pro 14" (2021) er noe av det mest interessante ved produktet, er nok likevel endringene Apple har gjort under panseret enda mer spennende. I 2020 sjokkerte Apple teknologiens verden gjennom lanseringen av M1-brikken. Den fikk sin debut i blant andre fjorårets MacBook Pro 13". Dette var det første forsøket med egne prosessorer etter mange år med Intel som leverandør, og M1 imponerte gjennom hvordan de ga MacBook Pro 13" og MacBook Air muligheten og kraften til å redigere 8K-video – og i tillegg skilte med utmerket batteritid.

Da Apple nå i høst lanserte intet mindre enn to komplementerende brikker i sammenheng med lanseringen av de nye MacBook-modellene, var vår oppmerksomhet vekket. Både M1 Pro og M1 Max fantes som alternativer i MacBook Pro 14", og begge leverer langt bedre ytelse enn den opprinnelige M1-brikken.

Uansett hvilken av de to prosessorene du velger, leverer både M1 Pro og M1 Max utrolig god ytelse sammenlignet med M1. Det er i seg selv interessant, med tanke på hvor kraftig ytelse M1 i seg selv byr på.

I vår testenhet sitter det en M1 Pro som byr på opptil 32 GB enhetlig minne og en minnebåndbredde på 200 GB/s – nesten tre ganger så mye som M1.

(Image credit: Future)

Prosessoren har åtte høyytelseskjerner og to høyeffektive kjerner. M1 Pro bytter mellom disse kjernene for å optimalisere ytelsen i samsvar med hva du gjør på maskinen. For grafikken leveres M1 Pro med en 16-kjerners grafikkprosessor med 2048 beregningsenheter og 5,2 teraflops i ytelse. Dette er i følge Apple dobbelt så kraftig som M1.

Det finnes også en versjon av M1 Pro som totalt har åtte kjerner, der seks av dem er høyytelseskjerner og to høyeffektive, samt en 14-kjerners grafikkprosessor.

Hvis du har massevis av penger som brenner hull i lommene dine eller tunge programmer som skal kjøre, kan du alltids velge en M1 Max i stedet. Denne flaggskip-brikken gir mulighet til dobbelt så mye enhetlig minne som i M1 Pro. Den utgjøres av 57 milliarder transistorer, nesten dobbelt så mange som i M1.

Det er verdt å merke seg at M1 Max leveres med samme 10-kjernede prosessor som M1 Pro, men at den byr på andre fordeler. Når det gjelder grafikkytelsen, får man her en 32-kjerners grafikkprosessor, noe som er det dobbelte av M1 Pro.

Grafikkprosessoren dobler også antallet beregningsenheter, til 4096, sammenlignet med M1 Pro. Antallet beregningstråder er også doblet til 98 304.

Den modellen vi har hatt inne til testing leveres med en 10-kjernet M1 Pro, 32 GB enhetlig minne og 512 GB SSD-lagring, et oppsett som har vist seg å fungere eksepsjonelt godt.

(Image credit: Future)

Til hverdagsbruk er macOS Monterey utrolig raskt og responsivt. Selv ved vanlig nettsurfing betyr ProMotion-teknologien og oppdateringsfrekvensen på opptil 120 Hz at skrolling i nettsider og dokumenter oppleves som mer smidig og behagelig enn noen gang.

Men du vil jo benytte en laptop av dette formidable kaliberet til noe mer enn nettsurfing, og når det gjelder tyngre oppgaver, briljerer MacBook Pro 14" på alle mulige måter.

Den utrolige kraften i M1 Pro gir oss muligheten til å skape og redigere komplekse miljøer i Cinema 4D utrolig enkelt. Med det enhetlige minnet får vi dessuten gode muligheter til å håndtere svært intensive oppgaver på en utrolig god måte. Vi får ytelse på nivå med en stasjonær arbeidsstasjon – i laptop-format. Vi sparket i gang Final Cut Pro for å redigere 8K-video, og hele prosessen gikk utrolig smidig for seg. Vi sprang frem og tilbake i tidslinjen uten en minste pause i det høyoppløste materialet. Selv ikke da vi slang inn fire samtidige 8K-strømmer i samme scene fikk vi problemer med avspillingen. Det er utrolig imponerende.

Og vi lot oss ikke bare imponere av den rå ytelsen ved arbeid med disse prosjektene på MacBook Pro 14", – det tok seg også fantastisk ut rent visuelt.

Dette siste skyldes den nye skjermen, en Liquid Retina XDR-skärm med Mini-LED som kan levere opptil 1000 nits vedvarende lydstyrke, opptil 1600 nits maksimal lysstyrke og et kontrastforhold på 1 000 000:1 samt fargeprofilen P3 wide color gamut.

Sluttresultatet er en utrolig imponerende bildekvalitet når man jobber med bilde- og foto. Det materialet vi redigerte i 8K var dessuten i HDR – og skjermen til MacBook Pro 14" viste alt sammen i full prakt. Den eneste måten å gjøre det enda bedre på, var om det også ble vist i 8K. Men det er vel for mye forlangt.

Dette er utvilsomt en av de beste skjermene vi noen gang har sett på en laptop. Da vi flyttet rundt p åen lyskilde i en 3D-scene vi redigerte i Cinema 4D, ble vi overveldet over hvor lyssterk og livaktig skjermen er. De senere årene er MacBook Pro blitt forbigått med hensyn til skjermkvaliteten, ettersom produsenter som Dell og Gigabyte har levert 4K-oppløste OLED-skjermer i laptoper. Den tiden er forbi, og Apples MacBook Pro 14" (2021) og MacBook Pro 16" (2021) har gjeninntatt tronen når det gjelder beste skjerm i en laptop.

MacBook-maskiner er ikke bare populære arbeidsredskaper for video- og fotoredigering – selv musikere har hatt en forkjærlighet for disse produktene, og også på denne fronten leverer MacBook Pro 14" utrolig godt. Vi har eksperimentert med et komplisert prosjekt i Logic Pro, med et orkester fordelt utover de 1500 sporene Apple har gitt oss til rådighet – ettersom vi selv ikke besitter talentet til å skape noe slikt. Igjen kan M1 Pro briljere når den laster inn hele prosjektet på imponerende kort tid og la oss springe omkring mellom sporene uten antydning til ventetid. Det er en fryd å redigere og finjustere sporene uten å frykte signalforsinkelse eller andre vanskeligheter.

Ikke nok med at MacBook Pro 14" løser alt dette problemfritt, men det låter også utrolig bra takket være det nye oppsettet med i alt seks høyttalere i chassiset.

(Image credit: Future)

Det som kanskje er mest imponerende av alt, er at selv når MacBook Pro 14" kjøres på batteri, innebærer det ingen merkbar forskjell i ytelse. Det er overraskende, ettersom laptoper veldig ofte strupes ytelsesmessig ved batteridrift, slik at batteritiden kan økes. Dette var normalt ansett som et uunngåelig kompromiss, og noe veldig mange godtok, slik at man måtte være tilkoblet strøm for å kunne kjøre de virkelig tunge prosessene.

Med det som er utrettet med M1 Pro og M1 Max kan MacBook Pro fortsette å kjøre tunge oppgaver også på batteri uten at det påvirker ytelsen nevneverdig og uten at det reduserer batteritiden i vesentlig grad. At man kan gjennomføre rendering av kompliserte 3D-scener eller kompilering og testing av kode på batteri er på alle måter imponerende. Sammen med en fantastisk skjerm, velklingende høyttalere og et godt utvalg porter betyr dette at vi har en bærbar arbeidsstasjon som ikke krever nærhet til et strømuttak. Det gir deg større frihet enn med andre laptoper med kraftig ytelse.

Vi er klar over at vi kanskje kan ha misbrukt en del superlativer i vår omtale av MacBook Pro 14", men de oppsummerer inntrykkene våre av alt Apple har gitt oss med denna maskinen. Hvis du er kreatør eller på andre måter trenger en kraftfull maskin du kan ta med deg hvor du vil, er dette utvilsomt maskinen du skal skaffe deg.

I våre tester merket vi ikke om viften noen gang ble startet opp, og det er virkelig imponerende med tanke på alt vi har utsatt maskinen for. Apple har helt klart anstrengt seg for å skape en god termisk utforming for å håndtere varmeutviklingen i nye MacBook Pro 14", og det har åpenbart gitt gode resultater.

Skjermen er unektelig et høydepunkt, og selv når du ikke skaper noe, men bare lener deg tilbake og nyter film eller annet videoinnhold, får du en fantastisk opplevelse. Det er ikke overraskende at Apple TV+ og originalinnhold som støtter Dolby Vision både ser ut og lyder imponerende med MacBook Pro 14".

Vi har også våget oss ut på å spille med MacBook Pro 14", og selv om Apple aldri har gjort noen spesifikt gamingrettet laptop, så er likevel dette temmelig nær – takket være kraften i M1 Pro og M1 Max i kombinasjon med skjermens høye oppdateringsfrekvens. Vi kjørte en runde Metro Exodus på vår MacBook Pro 14" og ble imponert over hvor godt maskinen håndterte spillet på ultrahøy innstilling. Det var enkelte øyeblikk da oppdateringsfrekvensen dalte i noen sekunder, men Metro Exodus er (i likhet med andre spill) ikke optimalisert for Apples egne kretser. De kjøres via kompatibilitetslaget Rosetta 2. Med litt finjusteringer av innstillingene og bedret støtte for M1 i fremtiden, vil MacBook med M1 Max bli en ypperlig gamingmaskin. Dette er noe vi aldri hadde trodd vi skulle si om en MacBook.

Det er verdt å påpeke at hvis du vil ha best mulig ytelse fra en MacBook, må du kjøpe en MacBook Pro 16" med M1 Max, ettersom den leveres med en eksklusiv høyytelsesmodus som er utviklet for å gi maksimal ytelse. Det er synd at den ikke også er tilgjengelig på de variantene av MacBook Pro 14" som er utstyrt med M1 Max.

Webkamera og mikrofon

Webkamera og mikrofon er blitt stadig viktigere, ettersom avstandsarbeid er blitt en vedvarende norm. Vi tilbringer stadig mer tid i videosamtaler med venner, familier og kolleger. Dermed er det ekstra hyggelig at Apple endelig har gjort forbedringer på denne fronten, med et nytt webkamera på 1080p, noe som er en etterlengtet oppgradering fra den gamle 720p-varianten. Ikke bare har oppløsningen fått seg et løft, men webkameraet har også fått større blenderåpning. Dermed slipper mer lys inn, slik at det skapes mindre bakgrunnsstøy i bildet.

Sammen med en større bildesensor med flere effektive piksler, skal dette gi kameraet dobbelt så god ytelse i svak belysning. Det minsker behovet for å supplere med eksternt tilbehør. Det hadde unektelig vært flott med implementering av Face ID, slik at man kunne logge seg inne ved å se i kameraet, akkurat som på moderne iPhone-modeller eller Windows Hello-kompatible enheter. Det kommer kanskje i senere modeller?

Når det gjelder lydinnspilling, har Apple inkludert mikrofoner med noe de kaller «studiokvalitet». Dette er en forbedring av mikrofonene som sitter i den utfasende MacBook Pro 16" fra 2019, mikrofoner som allerede var veldig imponerende. Her får man et oppsett på tre mikrofoner med forbedret håndtering av støy, noe som gir lyden en utrolig klarhet.

Til videosamtaler og møter gjør de en utmerket jobb, og er det krise, kan de også benyttes til innspilling av stemmer og instrumenter til podkaster eller en improvisert jam hvis man ikke skulle ha bedre utstyr tilgjengelig for anledningen. Dermed er ikke ekstern mikrofon noe man må ha.

(Image credit: Future)

Batteritid

Da Apple lanserte MacBook Pro 13" (M1, 2020) skrøt de av at den kunne skilte med den beste batteritiden noen sinne i en MacBook. Det ble også bekreftet i våre tester. Da Apple avslørte at den nye 14-tommeren skulle gi hele 7 timers økning i batteritiden, ble vi mildt sagt oppglødd og lystne på å teste ut dette i praksis.

Apple hevder at MacBook Pro 14" kan levere opptil 17 timers batteritid ved avspilling av video i fullskjerm eller opptil 11 timer med trådløs nettsurfing. I våre egne batteritester kjører vi en videofil på 1080p på repetisjon til batteriet går tomt. I vår test holder maskinen det gående i imponerende 15 timer og 58 minutter, noe som ikke er så langt unna de 17 timene Apple lover oss. Til sammenligning klarte MacBook Pro 13" (M1, 2020) i samme test 13 timer og 22 minutter.

Dette er en utrolig hyggelig forbedring av batteritiden, og særlig med tanke på kraften i maskinen. Apple har åpenbart jobbet hardt med å forbedre effektiviteten i sine M1 Pro- og M1 Max-brikker, og det betyr at du har en kraftfull laptop du kan jobbe med hele dagen og ha batteri igjen til underholdningen etterpå. Som nevnt påvirkes ikke ytelsen i nevneverdig grad av at maskinen kjører på batteri. Det betyr at man for første gang kan få nytte av all kraften uten å være koblet til strømnettet. Ikke engang de beste Windows-maskinene kan stille opp mot dette.

Den nye strømadapteren som leveres med MacBook Pro 14" (2021) kan dessuten lade opp batteriet til 50 % på bare 30 minutter. Så om du først har tømt batteriet, må du ikke vente lengre enn en kort lunsjpause på å kunne jobbe videre i mange timer.

Burde du kjøpe MacBook Pro 14" (2021)?

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en bærbar arbeidsgamp

MacBook Pro 14" (2021) er ikke bare en utrolig kraftig maskin, men den kan også skilte med utrolig god batterikapasitet. Sammen med en imponerende skjerm, ypperlige høyttalere og innebygget mikrofon er dette en arbeidsgamp som klarer seg uten ekstra tilbehør.

… du er kreatør

De forbedrede spesifikasjonene for MacBook Pro 14" (2021) gjør dette til en fantastisk laptop for tunge, kreative oppgaver som blant annet omfatter 3D-animasjon og produksjon av video, foto og musikk.

… du vil ha den beste skjermen du kan finne på en laptop

Etter i noen år å ha mistet skjermenes trone, er Apple endelig tilbake. Skjermen til MacBook Pro er utvilsomt den beste du kan få på en laptop for øyeblikket.

Ikke kjøp den hvis ...