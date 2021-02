Test: Apple MacBook Pro 16" (2019)

Tominuttersanmeldelse

16-tommersvarianten av MacBook Pro 2019 ble ved lansering Apples beste laptop på mange år. Her er Pro-familien blitt kraftig revitalisert. De foregående oppgraderingene av Pro-familiens storesøster hadde bare fått små oppjusteringer. Dermed var den nyeste 16-tommeren et svært forfriskende bekjentskap.

Apples foregående forsøk på oppgraderinger av sin beste laptop-model resulterte i solide magaplask som sommerfugltastaturet. Lanseringen av 16-tommersutgaven av MacBook Pro 2019 skjedde på akkurat riktig tidspunkt. Dette flaggskipet gjør godt igjen for alle de ulempene som har fulgt med de foregående Pro-modellene, og er blitt ytterligere foredlet med blant annet en større og flottere skjerm.

MacBook Pro 2019 16" legger seg på et høyere nivå enn MacBook Pro 15" 2019, og har trukket lærdom fra MacBook Pro 13" 2020. Dermed lever den opp til Apples løfter om å gi fansen «mer av det de er glade i». Den er jo, og skal være, dronningen av Apples laptop-maskiner.

Ved første øyekast ser den ikke så annerledes ut … (Image credit: Future)

For deg som ventet med å kjøpe en ny MacBook Pro til tastaturutfordringene var løst, er det mye å glede seg over med MacBook Pro 16" 2019. Trolig vil alle de nye forbedringene på tastaturfronten også komme de rimeligere Macbook- og MAcbook Air-maskinene til gode.

Ser vi på de innvendige komponentene, er det gjort en god del oppgraderinger. Her møter vi for første gang grafikkortet 7nm AMD Radeon Pro 5000M, noe som gir denne maskinen imponerende grafikk-kraft. Og for første gang kan MacBook Pro 16" konfigureres med opptil 64 GB RAM og 8 TB lagringsplass. Dette er to oppgraderinger som gir denne laptopen super ytelse når det gjelder grafikk-intensive oppgaver, som rendring av videoer.

Batteritiden har fått et løft med et et batteri på 100 kilowattimer, og i våre tester ble vi overveldet av hvor lenge MacBook Pro 16" holdt ut mellom hver opplading. Mange av konkurrenten lar ytelsen gå på bekostning av batterikapasiteten, men dette trenger du ikke å bekymre deg over her.

Høyttalerne har fått et skikkelig løft, og sammen med den innebygde mikrofonen bidrar de til at MacBook Pro 16" er en solid mobil arbeidsstasjon. Her vil du heller ikke føle behovet for å koble til mange eksterne enheter. Samtidig har maskinen en nærmest identisk slank utforming som vi allerede er blitt glade i hos Macbook-maskinene. Dermed er MacBook Pro 16" virkelig bærbar.

Og da har vi ennå ikke snakket om skjermen. Skjermen! Med Apples 16-tommer er det ikke inngått kompromisser på bekostning av bildekvaliteten. Oppløsningen er kjørt opp til 3072 x 1920 og en pikseltetthet på 226 piksler per tomme.

Det er en ganske saftig økning fra 15-tommerens oppløsning på 2880 x 1800, med en pikseltetthet på 220. En enda større skjerm med enda større pikseltetthet er virkelig kjærkomment. Og enda bedre er det at den store skjermen ikke har gjort 16-tommeren noe særlig større enn 15-tommeren. Det skyldes de langt smalere ytterkantene som omgir selve skjermen.

Det er mye å bli glad i ved MacBook Pro 16" 2019, og ikke så mye å mislike. Men vi er litt skuffet over at det ikke er rom for andre tilkoblinger enn via fire Thunderbolt-porter. Men maskinen kompenserer til dels for dette med funksjoner som gjør at du ikke har så stort behov for tilkobling av eksterne enheter. Hvem trenger en ekstern harddisk når man har en SSD-lagringsplass på 8 TB? Prisen er jo også der etter. Men den koster ikke mer en forgjengeren, noe som kan irritere enhver som nettopp hadde kjøpt en av forgjengerne.

Apple har alt i alt forbedret nesten hver eneste fasett av MacBook Pro. De har tatt tak i klager fra brukere som oss, som var skuffet over de tidligere oppgraderingene. De var verken revolusjonerende eller spennende. MacBook Pro 16 viser at Apple fremdeles prioriterer MacBook-serien, og dessuten har spennende for utviklingen videre.

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til MacBook Pro 16"-modellen som ble sent til gjennomgang hos TechRadar. Prosessor: 2,3 GHz Intel Core i9-prosessor (8-kjerners, opptil 4,8 GHz)

Grafikkort: AMD Radeon Pro 5500M med 4 GB GDDR6

RAM: 16 GB (2666 MHz DDR4)

Skjerm: 16", 3072 x 1920 Retina-skjerm (bakbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke, bredt P3-fargespekter)

Lagringsplass: 1 TB SSD

Utganger: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang

Tilkobling: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD webkamera

Vekt: 2 kg

Mål: 1,62 x 35,79 x 24,59 cm, B x D x H

Pris og tilgjengelighet

En av de største positive overraskelsene ved MacBook Pro 16" er prisen. Nei, den er ikke lav. MacBook Pro 16 er i likhet med andre MacBook Pro-maskiner en svært dyr laptop. Men det som er overraskende, er at basismodellen har en startpris på kr. 28 890,-, med Intel Core i7-prosessor, AMD Radeon Pro 5300M 4 GB GPU, 16 GB RAM og en SSD på 512 GB.

Dette er i samme prisleie som MacBook Pro 15" 2019, som har grunnspesifikasjonene Intel Core i7-prosessor, Radeon Pro 555X med 4 GB GDDR5-minne, 16 GB RAM og 256 GB SSD-lagring.

Du får altså dobbelt så stor lagringsplass og bedre grafikk-kapasitet, sammen med alle de andre godsakene 16-tommeren kan skilte med. At du i denne prisen også får en større og bedre skjerm, er supert.

Dette betyr imidlertid at alle som kjøpte 15-tommeren av MacBook Pro som kom i juni 2019, kan oppleve en viss irritasjon over å ha betalt så mye og sitte igjen med mye mindre. Denne 15-tommeren får du ikke lenger kjøpt fra Apples nettsider, og det forsterker jo innrykket av at man har kjøpt en modell som egentlig ikke holder mål.

MacBook Pro 16" får du også i en konfigurasjon med 2,3 GHz 8-kjerners prosessor, 1 TB lagringsplass, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB 2666 MHz DDR4-minne og 1 TB SSD-disk. Her er startprisen hos Apple kr. 33 990,-.

Som med tidligere modeller, har du muligheten til å oppgradere basismodellen med kraftigere komponenter. Her kan du oppgradere lagringsplassen til utrolige 8 TB og opptil 64 GB RAM. Den fullspekkede varianten av MacBook Pro 16" er utrolig kraftig, men koster brutale 73 990 kroner.

Like slank og fin, tross den kraftige innmaten. (Image credit: Future)

Design

Ved første øyekast skiller ikke MacBook Pro 16" seg i vesentlig grad fra 15-tommeren. Dette er i seg selv ganske utrolig, ettersom førstnevnte har større skjerm.

Men fotavtrykket til MacBook Pro 16" er faktisk større enn det til 15-tommeren, med målene 1,62 x 25,79 x 24,59 cm, sammenlignet med 15-tommerens 1,55 x 24,93 x 24,07), men forskjellen er ikke merkbar. Dette er imponerende.

Hvordan har Apple fått til dette? Når man åpner MacBook Pro 16", er svaret åpenbart. Ytterkantene som omgir skjermen er mye slankere enn på tidligere modeller. Dermed har Apple fått inn en større skjerm uten drastisk å øke størrelsen på selve maskinen. Dette er noe som får den til å se langt mer moderne ut. Her vier du all din oppmerksomhet til den vakre skjermen.

Og skjermen er virkelig en skjønnhet. Dette er den største skjermen på en MacBook siden MacBook Pro 17" ble trukket fra markedet i 2012. Apple har tydeligvis tatt brukernes ønsker om en større skjerm på alvor.

Skjermens ytterkanter er krympet for å begrense størrelsen på MacBook Pro. (Image credit: Future)

Dette er vi glade for. Selv med en større skjerm, har Apple sørget for en super bildekvalitet. Oppløsningen er økt til 3072 x 1920. Dette har resultert i en nydelig og klar skjerm med fargeklart og skarpt bilde. Den er ikke like tettpakket med piksler som skjermen til Razer Blade 15 Studio Edition, som har 4K-oppløsning med 3840 x 2160.

Skjermen til Razer Blade 15 Studio Edition har tatt en førerposisjon blant pro-laptopene. Dens OLED-skjerm er overveldende flott. Den slår ikke bare skjermen til MacBook Pro 16" når det gjelder oppløsning – den er dessuten en berøringsskjerm.

Men har slikt noe å si når vi snakker om en pro-maskin? Et av Apples viktigste salgsargumenter for MacBook Pro 16" er hvordan maskinen kjører macOS Catalina. Der kan du bruke en iPad som ekstraskjerm ved hjelp av Sidecar-funksjonen. Det er flere kreative apper du kan benytte med iPad og Apple Pencil og berøringsfunksjonen.

Slik kan kreative utøvere benytte verktøyene sine på en intuitiv måte. Men dette krever altså en iPad, noe som utgjør en ekstra kostnad. Hvis MacBook Pro hadde en berøringsskjerm, ville man sluppet unna dette. Razer har vist oss at man kan inkludere enn berøringsskjerm uten at det går ut over bildekvaliteten. Dette koster også, naturligvis.

Hurra! Tastaturet er blitt oppgradert. (Image credit: Future)

Tastaturet har også fått en oppgradering. Heldigvis er sommerfuglbryterne fra tidligere modeller blitt erstattet med såkalte Scissor-brytere, noe man også finner i det populære iMac Magic Keyboard.

Dette skulle eliminere problemene brukerne av Butterfly-tastaturene opplevde, der tastene «satt fast» eller ble uresponsive når støv og andre partikler ble sittende mellom tastene. Dermed har også Apple kuttet ut beskyttelsesmebranen som ble innført i et forsøk på å bøte på disse vanskeligheten.

Ved å sløyfe membranen, visser Apple tiltro til at det nye tastaturet på MacBook Pro 16" ikke vil møte de samme vanskelighetene. Scissor-bryterne gir tastene litt større avstand fra underlaget, samtidig som MacBook Pro beholder sitt slanke utseende.

Resultatet er at det nye tastaturet til MacBook Pro 16" er en fryd å skrive med. Det gir langt bedre respons, og er mye mer tilfredsstillende å bruke. Tastaturet til MacBook Pro 15" virker veldig flatt i forhold. For deg som skriver mye, er det nye og forbedrede tastaturet en fryd, og det er et godt salgsargument for MacBook Pro 16".

Blant de øvrige forbedringene på tastaturfronten er forkortelsen av Touch Bar og gjeninnføringen av en fysisk Esc-tast. For mange er vel ikke dette en merkbar forskjell, men særlig for kodere vil dette være kjærkomment. Dette viser igjen at Apple har lyttet til sine brukere.

Touch ID-knappen er blitt flyttet litt, slik at den er lettere å treffe. (Image credit: Future)

Touch ID-knappen, som gjør at du kan logge inn på din MacBook Pro eller verifisere Apple Pay-betalinger, er også blitt flyttet litt på, slik at den er blitt enklere å treffe.

Retningstastene er også blitt forandret, og er tilbake i sitt klassiske T-oppsett. Dette er også mer intuitivt, slik at man treffer riktig uten å måtte se på tastene. Mange har lengtet etter denne endringen. Igjen ser vi et eksempel på at Apple har lyttet til brukerne – mens de har ivaretatt maskinens utseende.

Men det er likevel én ting ved MacBook Pro 16" vi gjerne hadde sett at Apple hadde gjort annerledes. Det er valget av utganger. Apple har dessverre begrenset seg til fire Thunderbolt 3 USB-C-porter og én 3,5-millimeters lydutgang.

Disse utgangene fungerer utmerket for brukere med moderne tilbehør med de rette pluggene. Men MacBook Pro 16" er rettet mod profesjonelle brukere, og da er mangelen på utganger frustrerende. Mange har eldre tilbehør, og er foretrekker at disse kan plugges inn direkte, uten adapter.

Hadde man fått med en standard USB-port og en minnekortleser, ville MacBook Pro 16" vært en langt mer allsidig enhet for profesjonelle. Dermed henvises man til å kjøpe adapter for å kunne koble enhetene til MacBook Pro. Det er jo en ekstrakostnad, og dessuten en lite elegant løsning. Det er et utslag av Apples «form forn funksjon»-tilnærming som ble gjort populær av Jony Ive.

Du kan tilgi konsumentorienterte produkter som MacBook Air eller iPhone for å ofre utganger og funksjoner for å ta seg så flotte ut som mulig, men med en mer proff-orientert enhet som MacBook Pro 16" fremtrer dette som et feilaktig valg. For å ta et eksempel, har Razer Blade 15 Studio Edition et langt bredere utvalg av utganger.

Det er synd at Apple insisterer på dette, ettersom dette er et av de få punktene som ikke oppleves som en forbedring med MacBook Pro 16".

Det er dessverre fremdeles et begrenset antall utganger. (Image credit: Future)

Ytelsestall Slik presterte MacBook Pro" (2019) i vår rekke av ytelsestester. Cinebench CPU: 3157 poeng Grafikk: 122,31 fps

Geekbench 4 Single-Core: 5375; Multi-Core: 28332

Geekbench 5 Single-Core: 974; Multi-Core: 6035

Batteritid (TechRadars filmtest): 11 timer og 41 minutter

Ytelse

MacBook Pro 16" er den kraftigste MacBook-modellen som er skapt. Og særlig hvis du velger den mest fullspekkede varianten. Den er veldig dyr, men med en 8-kjerners Intel-prosessor, 64 GB RAM og 8 TB SSD er dette en unik laptop.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å leke oss med den versjonen. Vi fikk heller den dyreste basiskonfigurasjonen, med en 2,3 GHz 8-kjerners Intel Core i9-prosessor, AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB RAM og 1 TB SSD. Dette er en utrolig kraftig laptop, og et naturlig valg for mange som vil benytte laptopen til videoredigering. For mange brukere er imidlertid dette en overspekket maskin.

MacBook Pro 16" gjorde altså kort prosess med ytelsestestene vi utsatte den for. Prosessoren er den samme som i 15-tommersutgaven vi testet, men klokket likevel inn noe over. Det nye grafikkortet gjør den til en fantastisk laptop til grafikkrendring. Den kan utnytte den høye oppløsningen uten at det går ut over ytelsen.

I daglig bruk er MacBook Pro 16" en nytelse. macOS Catalina opptrer raskt og silkemykt, og programmene startes opp på et øyeblikk. Du merker hele tiden at du jobber på en svært kraftig maskin. I testperioden opplevde vi aldri at maskinen slet med ytelsen.

Selv under tung belastning var MacBook Pro 16" overraskende stillegående. Vi har brukt mange andre laptoper, også MacBook, som lager massevis av bråk når maskinvaren settes under press og viftene setter inn. Dette skyldes det nye termiske designet Apple har skapt, der MacBook Pro 16" alltid holdes kjølig. Vi opplevde aldri struping (altså at prosessorhastigheten reduseres for å unngå overoppheting, noe som hemmer ytelsen). Dette er noe forgjengerne har slitt med.

MacBook Pro 16" er altså en arbeidsstasjon med imponerende ytelse. For deg som har en modell fra før 2019, vil en oppgradering til MacBook Pro 16" oppleves som en kraftig forbedring.

MacBook Pro 16" utmerker seg også når det gjelder medieavspilling. Skjermen er super, og den yter virkelig bilder og videoer rettferdighet.

Touch Bar er tilbake, i litt mindre utgave. (Image credit: Future)

De nye, innebygde høyttalerne er glimrende. I MacBook Pro 16" er det seks av dem, med woofere som er Force Feedback-kapable. Dermed kan MacBook Pro skape basslyder uten lydforvrengning som vibrasjoner ellers kan skape.

Lyden som kommer fra de relativt små høyttalerne er utrolig klar. Hvis du er vant til sammenklemt lyd som presses ut av svake laptop-høyttalere, vil du bli alvorlig imponert av lydkvaliteten i MacBook Pro 16". Den er god nok til å fylle et ganske stor rom uten lydforvrengning.

Musikken låter fantastisk. Men det er også svært berikende å se filmer og TV-serier. Lydbildet er så bredt og stereoseparasjonen så klar at du kan tro du hører på to eksterne høyttalere plassert langt fra hverandre. Her får du dessuten en anstendig virtuell surround-effekt. Vil ble svært imponert.

Filmskapere og musikkprodusenter vil likevel velge å koble til eksterne høyttalere eller hodetelefoner. Men arbeider du mobilt, klarer du deg likevel godt med høyttalerne til MacBook Pro 16" uten å slepe med deg ekstra utstyr. Dette er noen av de beste, hvis ikke de beste, høyttalerne vi har hørt på en laptop. Her har Apple gjort en super jobb.

Det nye mikrofonoppsettet i MacBook Pro 16" er også blitt kraftig forbedret. Vi lot oss imponere av klarheten og kvaliteten til lydopptakene. Hvis du er på farten, gjør det altså ingen ting å bruke de innebygde mikrofonene.

Vi har flere ganger klaget over mangelen på utganger, som gjør det vanskelig å plugge inn eksterne enheter til MacBook Pro 16", men med slike høyttalere og mikrofoner, trenger du ikke nødvendigvis å plugge inn utstyr av denne typen. Dette er imponerende!

(Image credit: Future)

Batteritid

MacBook-modellene har alltid hatt solid batterikapasitet, spesielt sammenlignet med Windows-laptoper. Selv om det kunne ha vært tilgitt hvis MacBook Pro 16" hadde litt kortere batteritid på grunn av de kraftige komponentene og den store skjermen, er det ingen grunn til det.

Apple har nemlig gjort den bragden å forlenge batteritiden. Sammenlignet med 15-tommeren er batteritiden forlenget med en halvtime. Det varte i 11 timer og 41 minutter da vi kjørte 1080p video i loop, men lysstyrken til skjermen satt til 50 %.

Det er en kraftig økning sammenlignet med de 7 timene og 36 minuttene vi oppnådde med 15-tommeren i den samme testen. Hvis du utsetter maskinen for tunge arbeidsoppgaver, varer batteriet naturligvis kortere, men dette er likevel solid.

Til sammenligning klarte Razer Blade 15 Studio Edition bare 5 timer og 28 minutter i samme test. Den er altså sjanseløs i forhold til MacBook Pro 16".

Kjøp den hvis …

Du vil ha den kraftigste MacBooken som er skapt

Apple har gjort en fantastisk jobb i å forbedre de aller fleste elementene i MacBook Pro med denne 16-tommeren. Selv om det ikke er snakk om et generasjonssprang sammenlignet med 15-tommeren som kom like før den, er dette likevel den klart kraftigste MacBook Pro-maskinen som er skapt.

Du vil ha en arbeidsstasjon som holder det gående hele dagen

Batteritiden til MacBook Pro 16" er imponerende, særlig med tanke på de kraftige komponentene og den store skjermen. Med denne vil du litt avhengig av arbeidsbyrden, klare deg gjennom arbeidsdagen på én enkelt opplading. Oppgaver som tung videoredigering vil naturligvis tappe batteriet fortere.

Du digger alt ved MacBook Pro – og vil ha mer

Apple har satt seg fore å gi kundene «mer av det de er glade i» med MacBook Pro 16" – og det gjør de. Her får du det klassiske MacBook Pro-utseendet, uten at maskinen er blitt vesentlig større eller tyngre, og kraftigere komponenter, bedre tastatur, bedre høyttalere og mye mer.

Ikke kjøp den hvis …

Du er på et trangt budsjett

MacBook Pro 16" koster det samme i sin basiskonfigurasjon som 15-tommeren som kom før den. Likevel er den en svært dyr laptop. Hvis du er på et trangt budsjett, finnes det helt klart rimeligere løsninger.

Du trenger ikke all denne kraften

Noe av grunnen til at MacBook Pro 16" er såpass dyr, er de banebrytende komponentene man finner under panseret. Og hvis du ikke trenger all denne kraften, er det kanskje bedre å kjøpe en rimeligere MacBook Pro 13", eller kanskje MacBook Air.