Vi tester Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020)

Tominuttersanmeldelse

MacBook Pro 13" (M1, 2020) er den andre store oppgraderingen av Apples minste MacBook Pro i år. Og der den forrige utgjorde et ganske lite sprang i spesifikasjoner, virker denne nye utgaven revolusjonerende.

Det skyldes at MacBook Pro 13" (M1, 2020) – sammen med MacBook Air (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020), som også ble lansert ved Apples One More Thing-begivenhet 10. november – ikke lenger benytter maskinvare fra Intel til prosessor og grafikkort. I stedet bruker de den nye 5 nm-brikken M1, som er spesiallaget av Apple selv.

Selskapet lover at denne nye brikken gir MacBook Pro 13" (M1, 2020) bedre ytelse og bedre batterikapasitet enn forgjengerne med Intel-brikker.

Apple hevder dessuten at MacBook Pro 13" (M1, 2020) er verdens raskeste kompakte pro-notebook. Den skal være tre ganger raskere enn Windows-laptoper av samme klasse og 2,8 ganger raskere enn den forrige generasjonen av MacBook Pro. Apple har altså satset tungt med sin nye MacBook Pro 13" (M1, 2020). Men leverer den varene?

Vi opplevde at den gjorde dette på nærmest alle fronter. Både i programvare utviklet for maskinen og i eldre programmer skapt for Intel-baserte MacBook-modeller var ytelsen imponerende. Den generelle ytelsen til MacBook Pro 13" (M1, 2020) ga oss bakoversveis. Hvis du var urolig over at de har droppet Intel, over at dette skulle gå ut over ytelsen til Apples MacBook-modeller, er det altså ingen grunn til uro.

MacBook Pro 13" (2020) har en startpris på kr. 16 490, noe som er omtrent som forgjengeren. Prisen er svært konkurransedyktig, og kommer ikke dårligere ut en sammenlignbare Dell XPS 13-modeller fra slutten av 2020.

MacBook Pro 13" (2020) er en ny og spennende reinkarnasjon av MacBook Pro-serien. Der oppdateringen av 16-tommeren foregående år handlet mer om en revolusjon på form-fronten, med større skjerm, bedre høyttalere og et nytt tastatur, handler det revolusjonerende ved MacBook Pro 13" (2020) om det innvendige.

M1-brikken byr på dramatisk forbedret ytelse og batterikapasitet, samtidig som den kan kjøre eksisterende Mac-apper, helt ny programvare samt iOS apper helt uanstrengt. Sammen med prisen er denne kombinasjonen banebrytende når vi snakker om en 13-tommers arbeidslaptop.

Hvis du allerede er bekvem med utseendet og opplevelsen av MacBook Pro 13", vil du digge denne nyskapningen. Men vi hadde ønsket oss at Apple var mer vågale med designet.

(Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Prisen for MacBook Pro 13" (M1, 2020) begynner på kr. 16 490 for utgaven med 8-kjerners prosessor, 8-kjerners grafikk og 256 GB lagringsplass. Modellen med 8-kjerners prosessor, 8-kjerners grafikk og 512 GB lagringsplass er priset fra kr. 18 990. Begge utgavene har den samme M1-brikken, og lagringsplassen kan konfigureres opp til 2 TB.

Noe som er interessant er at nye MacBook Air (M1, 2020) er tilgjengelig med den samme M1-brikken, samme mengde RAM og 512 GB lagringsplass til kr. 15 990. Vi har ikke for vane å sammenligne MacBook Pro med MacBook Air, men med tanke på hvor like spesifikasjonene er, og med tanke på at nye MacBook Air også støtter fargespekteret P3 (noe man tidligere bare fant på MacBook Pro), vil nok mange se på MacBook Air som et fristende alternativ, særlig når du kan doble lagringsplassen og likevel betale mindre.

Imidlertid har MacBook Air (M1, 2020) en vifteløs utforming, mens MacBook Pro 13" (M1, 2020) fremdeles er utstyrt med vifter. Dette innebærer at MacBook Air har en begrensning på hvor lenge den kan kjøre intensive arbeidsoppgaver før ytelsen strupes for å hindre overoppheting, ettersom den ikke har noen vifter som kan kjøle den ned.

Hvis du for eksempel har tenkt å la maskinen holde på i timevis med rendringsoppgaver, vil absolutt MacBook Pro 13" (M1, 2020) være verdt det ekstra utlegget.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til den 13" MacBook Pro (M1, 2020)-konfigurasjonen TechRadar mottok til testing: CPU: Apple M1 (8-core)

Grafikk: Integrert 8-core GPU

RAM: 8 GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Skjerm: 13,3", 2560 x 1600 Retina-skjerm (bakbelyst LED, IPS, 500 nits lysstyrke, bredt P3-fargespekter)

Lagring: 256 GB SSD

Porter: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm lydutgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720 p FaceTime HD-webkamera

Vekt: 1,4 kg

Mål: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm (B x D x H)

Design

MacBook Pro 13" (M1, 2020) er en av de mest spennende lanseringene fra Apple på en god stund, takket være silisiumhjernen M1. Men det er ikke dette som vil slå deg når du tar maskinen ut av esken for første gang.

Det skyldes at den med målene 30,41 x 21,24 x 1,56 cm og en vekt på 1,4 kg er svært lik den forrige modellen. Både i overflate og utseende er den temmelig identisk med tidligere MacBook Pro 13"-modeller, så dette må være en skuffelse for alle som håpet på et nytt og spennende utseende som kunne stått i stil med de radikale nyvinningene på innsiden.

Her føler vi at Apple har gått glipp av en stor mulighet. De har gjort et stort poeng ut av hvor revolusjonerende overgangen til M1-brikken er, sammen med macOS Big Sur, som utgjør en så stor forandring at de hadde fortjent benevnelsen «macOS 11», og ikke «macOS 10.17». Dermed hadde vi helst sett at Apple hadde vært like dristige med designet til MacBook Pro 13" (M1, 2020).

Apples motargument vil trolig være at designet til MacBook Pro 13 allerede er perfekt. Derfor er det ikke noe poeng å endre det. Det er jo greit nok, for det er jo en laptop som tar seg godt ut, og den er fortsatt imponerende tynn og lett. Men når Apple-konkurrenter som Dell og HP kommer med innovativt design, om det så er supertynne ytterkanter eller 2-i-1-maskiner der du kan bruke skjermen som nettbrett, begynner MacBook Pro 13" (M1, 2020) å virke litt utdatert.

(Image credit: Future)

Mange har en stund ment at Apple har neglisjert Mac og Macbook til fordel for iPhone. Du kan vel ikke se for deg at de hadde holdt seg til det samme iPhone-designet siden 2016? Men med noen små justeringer, er det akkurat det de har gjort med MacBook Pro 13".

Det er litt synd. For med den revolusjonerende M1-brikken og forbedringene selskapet har gjort med macOS Big Sur, virker det faktisk som om Apple er blitt litt oppglødd over MacBook-serien igjen.

Designet er ikke på noen måte dårlig. Det er bare så altfor velkjent. Og det velkjente følger også med når du åpner maskinen. TouchBar er tilbake, og hvis du ikke kjenner til denne fra før, er dette en tynn berøringsskjerm som ligger langs toppen av tastaturet. Den viser innholdsspesifikke knapper og kortkommandoer knyttet til programmet du benytter for anledningen.

(Image credit: Future)

Da TouchBar for første gang dukket opp for fire år siden, var det delte meninger om nytteverdien. I årenes løp er vi blitt godt vant til den, og ettersom flere tredjepartsleverandører har inkludert TouchBar-funksjonalitet, er den gradvis blitt mer nyttig. Det er godt å ha den tilbake. Dette viser at Apples overgang til M1 og macOS Big Sur ikke har fristet dem til å kvitte seg med den. Esc-tasten er igjen blitt adskilt fra TouchBar oppe til venstre. Dette var et ønske fra blant andre utviklere som bruker denne tasten svært ofte.

Tastaturet er samme type Magic Keyboard som det som ble introdusert med MacBook Pro 13" fra tidligere i år. Dette var en kjærkommen forandring da den kom, ettersom det erstattet det beryktede Butterfly-tastaturet, som tidvis var lite pålitelig. Det er godt å ha Magic Keyboard tilbake i nye MacBook Pro 13", og som alltid føles det flott å skrive med.

Skjermen er også uforandret, med en Retina-oppløsning på 2560 x 1600. Dette gir et skarpt bilde, men igjen er Apple forbigått av konkurrenter som HP og Dell, som på sine 13-tommere har skjermer med høyere oppløsning.

Uansett er skjermen på MacBook Pro 13" (M1, 2020) lyssterk og klar. Den støtter dessuten det brede fargespekteret P3, noe som betyr en strålende fargegjengivelse. Dette er en godbit for fotografer og videoskapere, som trenger naturtro farger. Det er imidlertid verdt å påpeke at også MacBook Air (M1, 2020) nå også har fått støtte for dette fargespekteret. Dette gjør den MacBook Air (M1, 2020) til et fornuftig alternativ for prisbevisste, kreative mennesker, og det fratar MacBook Pro et godt salgsargument.

Når det gjelder utganger, holder Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020) seg til bare to Thunderbolt 3-porter (begge på venstre side) og en 3,5 mm lydutgang på høyresiden.

Selv om vi er glade for at Apple har tatt steget bort fra Intel ikke betyr et tap av Thunderbolt 3 (et Intel-produkt), er denne mangelen på utganger likevel irriterende for profesjonelle brukere. Hvis du for eksempel vi kopiere bilder fra et minnekort eller bruke tilbehør som krever eldre USB-A-tilkobling, er du nødt til å kjøpe en overgang. Dell lar slike følge med mange av sine PCer som bare har USB-C. Det gjør ikke Apple.

(Image credit: Future)

Ytelsestester Slik presterte 13" MacBook Pro (M1, 2020) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1491; Multi-core: 7768

Geekbench 5 Single-Core: 1732; Multi-Core: 7590

Batteritid (TechRadars filmtest): 13 timer og 22 minutter

Ytelse

I vår testperiode med MacBook Pro 13" (M1, 2020) ble vi imponert over ytelsen. Apple har skrytt mye av M1-brikken, og de hevder at prosessoren er 2,8 ganger raskere ved oppbygging av Xcode-prosjekter og leverer dobbelt så rask vektorytelse Affinity Photo, og dessuten 5,9 ganger rendringshastigheten i Final Cut Pro og 2,9 ganger ytelsen i Shadow of the Tomb Raider, takket være grafikkortet.

Disse påstandene får vi ta med en solid klype salt. Apple er litt uklare om noen av testene, og når det gjelder grafikkortets ytelse, sammenlignes dette med den enkleste MacBook Pro 13"-modellen fra forrige generasjon, en maskin som benytter en eldre 8. generasjons Intel-prosessor med integrert grafikk.

Nå som vi har brukt MacBook Pro 13" (M1, 2020) en god stund, kan vi fordype oss mer i det ytelsesmessige. Vi kjørte både programmer skapt for M1 og eldre programmer skapt for Intel-Macer, og alle fungerte svært godt. Vi åpnet flere krevende programmer samtidig og byttet raskt mellom dem, uten at macOS Big Sur viste et eneste øyeblikks svakhet. De åpnet seg raskt, og byttene skjedde nesten øyeblikkelig.

I vår test av MacBook Air (M1, 2020) nevnte vi at Apple har byttet til en ARM-basert brikke, men at den via Rosetta 2-verktøyet uten større vanskeligheter kan kjøre eldre programvare. Dette er flott. Microsoft har en versjon av Windows 10 som kjører på ARM-baserte laptoper som deres egen Surface Pro X, men den begrenses til bare å kunne kjøre programmer fra Microsoft Store som er utviklet for ARM-arkitekturen. Det betyr at mange populære programmer ikke fungerer på Windows 10 med ARM.

Apple sikrer derimot at nesten alle eldre Mac-programmer fungerer på den M1-utstyrte MacBook Pro 13". Og ikke bare det. Dette gjelder også tusenvis av iOS-apper. Det viser hvor dårlig Microsoft har prestert med Windows 10 på ARM. De må skjerpe seg.

Til forskjell fra MacBook Air (M1, 2020), som takket være det vifteløse designet er stillegående, har MacBook Pro 13" fremdeles vifter. De slår inn etter en stund med arbeidskrevende prosesser på enheten. Laptopen blir av og til ganske varm på baksiden. Viftene er likevel ikke for distraherende, og i daglig bruk vil du ikke legge merke til dem.

Viftene sikrer at MacBook Pro 13" (M1, 2020) kan jobbe lenger og hardere enn MacBook Air (M1, 2020). På grunn av de manglende viftene må MacBook Air strupe ytelsen – ved å senke hastigheten til M1-brikken for å unngå overoppheting. Dette grør Pro-utgaven bedre egnet for kreative yrkesutøvere som utsetter maskinen for langvarig belastning, som for eksempel rendring av komplekse 3D-animasjoner.

Resultatene fra ytelsestestene var også utrolig imponerende. Vi har sett lekkede Cinebench-resultater som antyder at M1 kan slå kraftige 11. generasjonsbrikker fra Intel, og dette viste seg å stemme. Der oppnådde MacBook Pro 13" (M1, 2020) 7768 poeng i flerkjernetesten. Med dette legger den seg langt over ytelsen til grunnmodellen av MacBook Pro 16", som har en sekskjernet 9. generasjons Intel Core i7-prosessor. Når sistnevnte koster over 10 000 kroner mer, fremstår MacBook Pro 13" (M1, 2020) i et svært positivt lys.

Resultatene fra Geekbench 5 viser også hvilken stor forbedring M1-brikken representerer sammenlignet med forgjengerne.

Vi har også lekt oss litt med Apples videoredigeringsprogram Final Cut Pro, som nå er blitt oppgradert til å kjøre på M1-brikken. Vi brukte programmet til redigering av 8K-video fra flere kilder. MacBook Pro 13" (M1, 2020) holdt bemerkelsesverdig godt følge, slik at vi kunne bla oss gjennom bildematerialet samtidig som det ble forhåndsvist video. Det var veldig imponerende. Programmet kræsjet imidlertid én gang, da vi la inn noen titler og noen heftige effekter. Og det var bare én gang.

Alt i alt er videoytelsen på MacBook Pro 13" (M1, 2020) bemerkelsesverdig god, det M1 har åpnet for videoredigering i 8K.

Batteritid

Apple hevder at MacBook Pro 13" (M1, 2020) har lengst batteritid i Mac-historien. De lover imponerende 17 timer med trådløs nettsurfing, og opptil 20 timers videoavspilling. Det er hele ti timer mer enn med forrige modell.

Dette er igjen heftige påstander fra Apple, og du kommer til å bruke MacBook Pro 13" til langt tyngre oppgaver enn det, men vi opplever gjerne Apples batteriantydninger som ganske presise.

I vår batteritest varte batteriet til MacBook Pro 13" (M1, 2020) i 13 timer og 22 minutter. I testen spilte vi en gjentagende 1080p-video med skjermens lysstyrke på 50 % helt til batteriet døde. Det er mindre enn Apples 20 timer, men det er likevel svært imponerende. Det er en stor forbedring fra årets Intel-modell, som holdt det gående i 8 timer og 31 minutter i den samme testen.

Batteriet til MacBook Pro 13" (M1, 2020) er så imponerende at vi faktisk kunne bruke det rett fra esken, uten å måtte lade det før et par dager etterpå. Da var bruken lett, med litt nettsurfing og epostskriving, og når vi kommer til de tyngre oppgavene vil batteriet naturligvis tappes raskere.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en kraftig (og liten) MacBook

MacBook Pro 13" (M1, 2020) har fått en enorm kraftøkning, takket være den nye M1-brikken. Det er et utrolig spennende trekk av Apple.

Du vil ha glimrende batterikapasitet

Vanligvis har kraftige laptoper kort batteritid, men MacBook Pro 13" (M1, 2020) makter å balansere ytelsen med et batteri som holder langt mer enn en arbeidsdag.

Du vil redigere video med ultrahøy oppløsning

Ytelsen til MacBook Pro 13" (M1, 2020) er god nok til enkelt å håndtere videoer i 4K, ja selv i 8K. Dette er imponerende saker.

Ikke kjøp den hvis ...

Du må spare penger

Selv om MacBook Pro 13" (M1, 2020) er den rimeligste MacBook Pro-modellen, er den likevel ganske kostbar. Nye MacBook Air (M1, 2020) byr på lignende ytelse på mange områder, og koster noe mindre.

Du vil ha en grafisk kraftpakke

Selv om MacBook Pro 13" (M1, 2020) ikke er noen ytelsesmessig sinke, avhenger den likevel av integrert grafikkort. Dermed er den ikke så velegnet til grafikkintensive oppgaver.

Du liker ikke Apple-designet

Apple har nok en gang unnlatt å gjøre store designmessige forandringer på MacBook Pro 13". Det har vært det samme i noen år, og hvis du ikke likte det før, liker du det ikke nå heller.