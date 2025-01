Samsung Unpacked finner sted 22. januar – og vi er klare for Samsung Galaxy Ultra S25

Samsung bekrefter utpakket datoen

Blir 22. januar i San Jose

Samsung Galaxy S25 Ultra ventes å bli stjernen i showet

Samsung har offisielt annonsert datoen for sitt Winter Unpacked-arrangement. Selskapet vil holde presentasjonen av det vi antar er Samsung Galaxy S25-serien 22. januar i San Jose, California. Invitasjonene ble sendt ut 6. januar, midt i alt kaoset rundt CES 2025 i Las Vegas.

I fjor forhåndsviste Samsung sin nyeste maskinvare i Las Vegas under private møter med journalister under CES 2024. I år har Samsung igjen en stor tilstedeværelse på det som sannsynligvis er verdens største teknologimesse, men det er lite sannsynlig at vi vil se forhåndsvisninger av maskinvare i Sin City.

Sammen med den nye Galaxy S-serien lover Samsung en «mer naturlig og intuitiv Galaxy AI» som vil «endre måten Galaxy-brukere samhandler med verden på». Vi ble generelt imponert over Galaxy AI da vi testet det i sommer med den de helt nye Samsung Galaxy Z Fold 6, så forventningene er høye.

TechRadar-teamet vil være på stedet og rapportere direkte fra arrangementet 22. januar, men du kan følge hele arrangementet selv via en av Samsungs ulike livestreams på Samsung Newsroom, Samsung.com og selskapets YouTube-kanal kl. 19:00 norsk tid.

Nye Galaxy-telefoner

I tillegg til de få detaljene vi allerede vet om de nye produktene, har vi noen kvalifiserte gjetninger om de nye, førsteklasses Android-enhetene og muligens annen maskinvare som kan bli avduket.

Først og fremst venter vi at dette blir en plattform for Samsungs største mobilstjerne: Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ifølge ryktene kan vi vente oss et nytt, mer avrundet design, en større skjerm og en ny Qualcomm Snapdragon-prosessor. Kanskje den får den nylig lanserte Qualcomm Snapdragon 8 Elite, som ser ut til å være en veldig kraftig komponent. Under fjorårets Qualcomm Snapdragon Summit på Hawaii, fikk vår skribent Phil Berne prøve ut tidlige systemer utstyrt med den nye mobile CPU-en, som han ble enormt imponert over.

Den større nyheten her kan imidlertid være AI-forbedringene vi allerede så under Samsungs Summer Unpacked-arrangement, hvor selskapet lanserte sine nye brettbare enheter, inkludert Samsung Galaxy Z Fold 6. For å støtte funksjoner som AI-generert bildebehandling, Galaxy S25 Ultra får mer RAM enn noen gang før.

Selvfølgelig er alt dette spekulasjoner, og den Galaxy S25 Ultra vi faktisk får se kan se ut og yte annerledes enn vi har ventet osss.

Vi venter også minst to andre nye Galaxy-telefoner, nemlig Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus. Uavhengig av spesifikasjonene deres, er det sannsynlig at de vil bli en nedskalert versjon av den nye Galaxy S25 Ultra.

En viktig forskjell kan være mangelen på et avansert zoomkamera. Hvis S25 Ultra får 5x zoom med 50 MP, kan S25 og S25 Plus i stedet få 3x zoom med 12 MP. Hvis S25 Ultra er utstyrt med et bedre ultravidvinkelkamera (med høyere pikseltall), er det ikke sikkert at hele produktlinjen følger etter.

Overraskelser

Vi kan også få se en overraskelse eller to fra Samsung. For eksempel lurer vi på om vi får en titt på Project Moohan, det nye Android XR-baserte mixed reality-headsettet som Samsung, Google og Qualcomm introduserte forrige måned.

Det er fortsatt bare under utvikling, men vi ser frem til å teste det ut og se om opplevelsen er så nær Apple Vision Pro som vi mistenker at den kan være. Samsung og partneren Google har sagt at de planlegger å gjøre dette til en Gemini AI-opplevelse, noe som i seg selv kan skille den fra Apples dyre mixed reality-headset.

Siden vi nylig så oppdateringer og lanseringer for Samsung Galaxy Watch Ultra, Buds 3 Pro og Galaxy Ring, er det lite sannsynlig at det kommer noen nyheter på disse frontene.

Uansett hva Samsung viser frem, vil TechRadar være der for å gi deg en tidlig titt på all den nye teknologien.