Samsung Galaxy S25 Ultra – kamerarykter: Alle ventede kameraer

Hvis du leter etter den absolutt beste kameratelefonen du kan kjøpe, er det ifølge vår topplisten iPhone 16 Pro eller iPhone 16 Pro Max, men Samsung Galaxy S24 Ultra er hakk i hæl på dem, og det er en god sjanse for at Samsung Galaxy S25 Ultra kan slå Apples nyeste flaggskip.

Du må sannsynligvis ikke vente lenge på denne telefonen heller, siden den ventes å bli lansert i januar, sammen med standardmodellen Samsung Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus.

Vi vet ikke sikkert hvilke kameraer S25 Ultra vil få ennå, men lekkasjer antyder at de kan bli en oppgradering i forhold til Samsung Galaxy S24 Ultras kameraoppsett, så dette kan bli en spennende enhet for ivrige mobilfotografer. Nedenfor finner du alt vi har hørt om kameraene til Samsung Galaxy S25 Ultra så langt.

Hvilke kameraer kan Samsung Galaxy S25 Ultra få?

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Før vi tar for oss kameraene på Samsung Galaxy S25 Ultra, kan iv ta en rask titt på kameraene på Samsung Galaxy S24 Ultra, da den kommende telefonen sannsynligvis vil bygge videre på disse. Den modellen har følgende kameraer:

Hovedkamera: 200 megapiksler (ƒ/1,7, 1/1,3-tommer, 24 mm).

Ultravidvinkelkamera: 12 MP (ƒ/2.2, 1/2.55-tommer, 13 mm) med et synsfelt på 120 grader.

Periskopkamera: 50 MP (ƒ/3.4, 1/2.52-tommer, 111 mm) med 5x optisk zoom.

Telefotokamera: 10 MP (ƒ/2.4, 1/3.52-tommer, 67 mm) med 3x optisk zoom.

Alle bortsett fra ultravidvinkelkameraet har optisk bildestabilisering (OIS), og det er også et 12 MP (ƒ/2.2, 26 mm) kamera foran.

Så dette er en telefon fullpakket med kameraer, og sannsynligvis vil Samsung Galaxy S25 Ultra bli like godt utstyrt, om enn med minst én nøkkelforskjell, som du kan se i tabellen over forventede kameraspesifikasjoner nedenfor.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Ultra - ryktede kameraer Hovedkamera: 200 MP (ƒ/1,7, 1/1,3", 24 mm) Ultravidvinkel-kamera: 50 MP Periskop-kamera: 50 MP, (ƒ/3.4, 1/2.52", 111 mm, 5x optisk zoom) Telekamera: 10 MP (ƒ/2.4, 1/3.52", 67 mm, 3x optisk zoom) Selfiekamera: 12 MP (ƒ/2.2, 26 mm)

Hovedforskjellen er ultravidvinkelkameraet. Flere kilder antyder at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få et ultravidvinkelkamera på 50 MP i stedet for forgjengerens 12 MP.

Alle de ekstra megapikslene gir rom for mer detaljerte bilder, men vi vet ennå ikke hvordan dette kameraet ellers kan skille seg fra det nåværende – for eksempel om sensoren vil få en annen størrelse eller om synsfeltet vil være annerledes.

Dessverre hevder lekkasjen ovenfor at resten av kameraene på Samsung Galaxy S25 Ultra ikke vil endre seg, så vi kan igjen få et 200 MP hovedkamera, et 50 MP periskopkamera, et 10 MP telefotokamera og et 12 MP selfiekamera.

Vi har imidlertid ikke hørt et stort antall kamerarelaterte lekkasjer ennå, så det er fortsatt mulig at andre endringer kommer.

Samsung Galaxy S24 Ultra. (Image credit: Philip Berne / Future)

Faktisk antydet et tips fra @BennettBuhner at Samsung Galaxy S25 Ultra ikke bare vil få et 50 MP ultravidvinkelkamera, men også et 50 MP periskopkamera med 10x optisk zoom, et 50 MP telefotokamera med 3x-5x variabel zoom, og et hovedkamera med en større 1-tommers sensor (men fortsatt med 200 megapiksler).

En annen kilde har støttet påstanden om et 50 MP ultravidvinkelkamera, men ingen andre har bekreftet disse spesifikasjonene, og denne lekkasjen har ikke en veldig god historikk med tidlig informasjon, så vi tviler litt på om disse spesifikasjonene vil materialisere seg.

Selv om det ikke vil være noen andre linse- eller sensoroppgraderinger, vil den nye brikken i Samsung Galaxy S25 Ultra – som ventes å bli den førsteklasses Snapdragon 8 Elite – absolutt være fordelaktig.

For det første vil ISP (bildesignalprosessoren) – som i utgangspunktet er hjernen til kameraet og håndterer bildebehandling – sannsynligvis være mer kapabel enn den i Samsung Galaxy S24 Ultra.

Vi vil sannsynligvis også se nye og forbedrede AI-fotofunksjoner, og de eksisterende AI-verktøyene kan også fungere bedre på Samsung Galaxy S25 Ultra, siden dens ekstra kraft sannsynligvis vil tillate den å håndtere AI-oppgaver smidigere.

Men bortsett fra ISP- og AI-forbedringer, er vår beste gjetning for øyeblikket at kameraene på Samsung Galaxy S25 Ultra vil bli de samme som på Samsung Galaxy S24 Ultra, med unntak av en ny 50MP ultravidvinkelsensor.