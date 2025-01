Det nye smartspeilet Withings Omnia lover å gi deg en fullstendig skanning av helsen din

Withings Omnia gir deg helsestatistikk

Withings sier at speilet også vil samle inn data fra andre enheter

Foreløpig er det ingen informasjon om priser eller lanseringsdato

Det merkelige og fantastiske teknologishowet CES 2025 er i gang denne uken, og et av produktene som allerede har fanget vårt årvåkne blikk er Withings Omnia, et smart, AI-drevet speil som gir deg en fullstendig helsevurdering mens du betrakter speilbildet ditt.

Faktisk dekker Omnia et helt økosystem av produkter, selv om smartspeilet er det store nye konseptet. Data hentes også inn fra andre Withings-enheter for å gi deg et omfattende sammendrag av de viktigste helsemålingene dine.

Speilet har imidlertid noe innebygget sensorteknologi via en base du står på, som måler vekt, hjertehelse og metabolsk helse. Hjertefrekvens og blodtrykk er to av verdiene speilet kan overvåke, og Withings sier at det også vil kunne utføre EKG (elektrokardiogram) og se etter tegn på atrieflimmer.

Kombinert med andre synkroniserte enheter, burde du kunne bruke Omnia-speilet for å få tilbakemelding på nesten alt som er relatert til hjertehelsen din – fra kvaliteten på søvnen til restitusjon etter trening og VO2-max-overvåking.

Spør en AI

Speilet vil inneholde noen egne sensorer. (Image credit: Withings)

I tillegg til å samle inn noen av disse dataene, vil speilet vise statistikk på skjermen og gi deg relevant tilbakemelding via en AI-assistent. Du kan for eksempel få en anbefaling om å bestille en legetime eller å legge inn flere aktive minutter i hverdagen.

Withings kaller denne AI-assistenten AI Vocal Companion, og i ekte AI-chatbot-ånd vil du kunne stille spørsmål om helsen din og få svar tilbake. Det er imidlertid ingen informasjon ennå om hva denne AI-en er blitt trent på eller hvor sannsynlig det er at den gjør feil.

For øyeblikket er dette fortsatt under utvikling, så det er ingen informasjon om pris eller lanseringsdato. Withings virker imidlertid fast bestemt på å gjøre Omnia til en realitet. Withings' grunnlegger, Eric Carreel, beskriver speilet som «et monumentalt fremskritt innen helseteknologi» som vil «revolusjonere personlig helse».

Med Withings' imponerende merittliste når det gjelder produkter i denne kategorien, håper vi at Omnia vil klare seg forbi konseptstadiet. I tillegg er noen deler av AI-delen planlagt å begynne å dukke opp i Withings-appen senere i år.