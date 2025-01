Alienware gjenoppliver sin ikoniske gaming-PC og og laptopserie Area 51 under CES 2025

Alienware gjenoppliver gamingmerket som gjorde det til et kjent navn blant gamere i 1990-årene og begynnelsen av 2000-tallet med relanseringen av Area 51 gaming PC og Area 51 gaming-laptoper på CES 2025.

Den gjenoppståtte linjen ble sist observert med gaming-laptopen Alienware Area 51m, senest oppdatert i 2020, mens Area 51 desktop fikk sin siste oppdatering i 2017.

I tillegg til Area 51-serien har Alienware lansert flere generasjoner av X-serien, M-serien og umerkede Alienware-laptoper, som leveres i størrelser fra 11,6 til 18 tommer. I mellomtiden har Alienware Aurora-linjen holdt seg på den stasjonære siden i flere år etter at Area 51-skrivebordet ble avviklet.

Nå vil både bærbare og stasjonære datamaskiner ganske enkelt være Area 51, med diverse R-nummer når enhetene oppdateres med ny maskinvare og design i årene som kommer.

Ikonisk stasjonær maskinvare gjenoppstår

(Image credit: Future / John Loeffler)

Den stasjonære Area 51-maskinen ble senest observert i 2017, da Area 51 R4 ble annonsert på E3, og det nye Area 51-tårnet går tilbake til sine røtter som en komponentbasert arbeidshest, med en massiv kapasitet på 80L og oppgraderingsmuligheter integrert i chassiset og komponentdesignet.

Dekselet får også en luftstrømdesign med positivt trykk som ventilerer varm luft ut gjennom baksiden av dekselet uten bruk av vifte, noe som bidrar til å redusere støyen under belastning.

PC-en vil også bruke AIO-væskekjøling for CPU-en, og selges med enten 360 mm eller 240 mm radiatorer, med nok plass til en 420 mm radiator hvis du velger å oppgradere.

De tilgjengelige konfigurasjonene vil variere slik de for øyeblikket gjør med Alienware Aurora-linjen, men du vil kunne konfigurere den med opptil 64 GB DDR5-6400 RAM, opptil 8 TB lagring og opptil et Nvidia RTX 5080-grafikkort når PC-en lanseres i Q1 2025.

En startpris er ikke offentliggjort ennå, men lanseringskonfigurasjonen ventes å koste rundt $ 4 500 i det amerikanske markedet.

Alienware Area 51-laptoper

(Image credit: Future / John Loeffler)

På den mobile gamingfronten vil gaminglaptopene Alienware Area 51 leveres i to størrelser, 16-tommer og 18-tommer, og vil kunne konfigureres med opptil en Intel Core Ultra 285HX-prosessor og Nvidia RTX 5090 GPU, med en total effekt på 280W.

All den kraften kommer til å gi en kraftig varmeutvikling, så chassiset er blitt redesignet for å forbedre luftstrømmen over komponentene med opptil 37 % samtidig som den er omtrent 15 % mer stillegående (i hvert fall ifølge Alienware).

Det er også noen estetiske og designmessige høydepunkter, for eksempel undergløden under tastaturet ved den nederste RGB-viften (dette kommer i tillegg til RGB-belysningen til selve tastene).

Gaming-laptopene i Area 51-serien er også de første fra Alienware som støtter PCIe 5.0 SSD-er, konfigurerbare opptil 12TB.

Area 51-laptopene kommer i salg senere i første kvartal 2025 med flere avanserte konfigurasjoner. Startprisen i USA vil legge seg rundt $ 3 000 for disse avanserte modellene. Så snart maskinene med konfigurasjoner på basisnivå blir tilgjengelige, havner de på rundt $ 2 000.