Test: Dell XPS 13 (2020)

Dell XPS 13 er et ekstremt luksuriøst produkt, med batteri som varer en hel dag, solid ytelse og et design som slår det meste annet. Dessverre kommer vi ikke unna at den leverer skuffende lyd, og prisen kan også skremme bort enkelte.

Kort oppsummert

Dell XPS 13 har beholdt plassen på våre lister over de beste laptopene og de beste ultrabookene i årevis. Takket være fantastisk design, glimrende skjerm og topp ytelse i et slankt og lett chassis, har den klart å holde den tøffe konkurransen unna.

Dette fortsetter Dell også med i 2020, og kvaliteten er den samme som før, men de har i tillegg klart å gjøre den enda bedre med tynnere skjermkanter og et innovativt webkamera. Dessverre har imidlertid også prisen blitt høyere.

For Dell XPS 13 med Intel Ice Lake Core i5-prosessor, 8 GB RAM og 256 GB SSD, må du ut med 11.490 kroner, noe som betyr at den begynner å nærme seg Apple-priser. En 13 tommer MacBook Pro med tilsvarende spesifikasjoner koster riktig nok noe mer, men da får du to ekstra Thunderbolt 3-porter og QHD-skjerm.

Er du ute etter en pålitelig arbeidshest som får jobben gjort, så finnes det sprekere alternativer som samtidig er billigere. Dell XPS 13 har tatt steget opp fra prisgunstig kvalitets-Utrabook til en luksusmaskin kun de få har råd til. Dermed blir konkurransen fra alternativer som HP Spectre x360 veldig hard.

Men uansett hva den koster så er Dell XPS 13 en fantastisk maskin. Den har en lyssterk skjerm, komfortabelt tastatur og et superkompakt design som du vil sette stor pris på.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til Dell XPS 13 (2020)-maskinen vi fikk tilsendt til test: CPU: 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 (quad-core, 8 MB Intel Smart Cache, opptil 3,9 GHz med Turbo Boost)

Grafikk: Intel Iris Plus (integrert)

RAM: 16 GB LPDDR4x (3733 MHz)

Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) berøringsstøtte

Lagring: 512 GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Porter: 2x USB-C 3.1 med Thunderbolt 3, microSD-kortleser, 3,5 mm kombo-kontakt

Tilkoblinger: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p IR Webcam

Vekt: 1,27 kg

Mål: 296 x 199 x 14,8 mm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Prisen til Dell XPS 13 begynner på 11.490 kroner, og da får du en 10.-generasjons Intel Core i5, 8 GB RAM og 256 GB SSD. Skjermen har da 1080p-oppløsning, og du må klare deg uten berøringskjerm.

Selvfølgelig har du også mulighet til konfigurere Dell XPS 13 med sprekere maskinvare med dertil høyere prislapp. Vi har ikke funnet akkurat den varianten vi har testet i norske butikker ennå, men en tilsvarende variant med 8 GB RAM går for 19.990 kroner.

Det er altså ikke en billig maskin, men i likhet med MacBook Pro som den tydeligvis ønsker å konkurrere med, så føles den også som et dyrt produkt. Vi har våre reservasjoner mot å betale så mye for denne maskinvaren, men hvis det er premium-design du vil ha så får du det her.

(Image credit: Future)

Design

Det kommer nok ikke som noen overraskelse, men Dell XPS 13 ser fantastisk ut. Den er ikke bare utrolig lett, men også supertynn med bare 14,8 mm på det tykkeste. Det gjør den ekstremt enkel å slenge i en bag og ta med seg.

Men det finnes jo haugevis av laptoper på markedet som er tynne og lett, og det er andre sider ved XPS 13 som virkelig får den til å skille seg ut. Det er veldig lite plass som går til spille med et tastatur som strekker seg helt ut til kantene, og en pekeflate som opptar store deler av overflaten foran tastaturet.

Også tastaturet er knallbra med tastevandring som er akkurat passe dyp, uten at det går utover portabiliteten til maskinen. Berøringsflaten er også glimrende, og selv om den ikke kan måle seg med MacBook, så er ikke det noe andre Windows-laptoper noen gang har klart heller. Stort sett er sporingen av bevegelser glimrende, og knappen føles stramme og stabile.

Skjermen er også fantastisk. Vår testmaskin hadde en 1080p-skjerm med berøring, og den er blant de mest lyssterke og fargerike skjermene vi har sett på en stund. 4K-versjonen ser sikkert bedre ut, men vi ser uansett ikke helt poenget med en 4K-skjerm på en 13-tommer. Da vi testet batteriet satte vi lysstyrken til 50 prosent som vanlig, og etterpå ble den bare stående der – den var rett og slett lyssterk nok på halv styrke.

Vi skulle ønske at vi hadde samme positive inntrykk av høyttalerne, men det er dessverre ikke tilfelle, og mye av grunnen til det er at Dell fortsetter å plassere høyttalerne sine på undersiden av maskinen. Spesielt med tanke på at det ser ut som det er god plass til høyttalere over tastaturet, så er dette en skuffende avgjørelse, og høyttalerne låter ikke spesielt bra.

Det som gjør dette enda mer skuffende, er at Dell markedsfører XPS 13 som en del av Dell Cinema-programmet sitt, der det siktes mot å bringe best mulig lyd og bilde til folk som ser mye innhold på laptopen sin. Video-delen leverer de definitivt på, men lyden er rett og slett ikke på plass.

Høyttalerne er for så vidt greie nok til å se en og annet YouTube-video eller se på en serie i senga, men de er ikke gode nok til å få skikkelig glede av en god film.

Setter du på Toxic av Britney Spears vil du oppleve at bassen er nesten fullstendig borte fra lydbildet, og hva er poenget med den låten uten bass? Selv mindre bassavhengige låter som Cirice av Ghost blir helt tannløse, og du kan jo tenke deg hvordan det er å se en action-film og oppleve at en eksplosjon fremstår som et forsiktig vindkast. Skal du se film på XPS 13, så er hodetelefoner påkrevd.

(Image credit: Future)

En irriterende trend på laptop-fronten om dagen er at produsentene kutter antallet porter i portabilitetens navn, og det er også Dell skyldig i med XPS 13. Du får to Thunderbolt 3-porter, mikroSD-kortleser og hodetelefon-kontakt, og det er alt. Det skal sies at det er mer enn enkelte andre byr på om dagen og det er strengt tatt ikke mer plass å ta av på laptopen heller, men det betyr i praksis at du blir nødt til å leve et adapter-basert liv.

I likhet med tidligere versjoner av XPS 13, er oversiden av maskinen også denne gangen dekket av komposittfiber. Overflaten er komfortabel å ta på, men den blir garantert skitten over tid.

Til slutt og sist er Dell XPS 13 en premium-maskin som er lagt for folk som vil jobbe på farten, og som vil se bra ut mens de gjør det. Den fyller også denne rollen veldig godt, men vil skulle ønske Dell kunne tatt lyd på alvor for en gangs skyld.

(Image credit: Future)

Ytelsestester Her ser du hvordan Dell XPS 13 (2020) klarte seg i våre ytelsestester: Cinebench R20 CPU: 1700 poeng

Cinebench R15 CPU: 760 poeng

3DMark Time Spy: 901; Fire Strike: 2,856; Sky Diver: 10.066

GeekBench 5: 1,251 (single-core); 4,781 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3890 poeng

PCMark 8 batteritest: 5 timer, 35 minutter

Batterilevetid (TechRadars filmtest): 9 timer, 40 minutter

Ytelse

Dell XPS 13-modellen vi fikk tilsendt til test er utstyrt med Core i7-1065G7, en firekjerners og åttetråders prosessor som bygger på Intels Ice Lake-arkitektur.

Denne prosessoren leverer nok ytelse til å takle det meste av dagligdagse oppgaver, men det kan være den vil streve litt med tyngre arbeid som videoredigering. Samtidig er det en detalj du bør legge merke til her, og det er GPU-delen av prosessoren.

Intel Gen11-grafikken eller Intel Iris, sies å levere dobbelt så høy ytelse som tilsvarende brikke i forrige generasjons Whiskey Lake-prosessorer. Det er helt klart imponerende, og det faktum at den leverer 2856 poeng i Time Spy mot LG Gram 2019s 1094 poeng, underbygger bare Intels påstand.

Likevel er ikke Dell XPS 13 noen gaming-laptop. Den kan kanskje takle et og annet esport-spill i 720p, men du får definitivt ikke topp ytelse i Doom Eternal.

Rå CPU-ytelse er en annen interessant historie. Ice Lake er stort sett rettet mer mot mediekonsumering enn rå ytelse, og det siste er i stedet overlatt til Comet Lake-arkitekturen. Det betyr at ytelsestester som Cinebench og Geekbench gir litt lavere resultater enn 8.-generasjons prosessorer.

I praksis er imidlertid vår opplevelse at vi kan ha haugevis med Chrome-faner åpne uten å merke tegn til at maskinen sliter, og det er enda mer imponerende at vi ikke merke noen tegn til at varme forplanter seg til tastaturet heller. Det skal sies at bunnen av pekeflaten blir ganske varm, men varmen går ikke videre derfra.

Selv noen av de beste laptopene når det kommer til kjøling vil overføre noe av varmen sin til oversiden av chassiset, men Dell XPS 13 takler dette problemet med glans.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

For å kunne utnytte en så kompakt og lett laptop på best mulig måte må den også ha gode batterilevetid, og heldigvis leverer Dell også på dette punktet.

XPS 13 holdt det gående i respektable 9 timer og 40 minutter i vår filmtest, og den krevende batteritesten til PCMark 8 ga et resultat på i underkant av 6 timer.

Samtidig er også inntrykket vårt at den takler daglig bruk veldig godt. Når vi tester laptoper bruker vi dem for alt de er verdt med massevis av åpne faner og musikk gående, og vi hadde aldri problemer med at maskinen ikke klart å holde det gående en hel arbeidsdag.

Hvis du er ute etter en laptop som takler en dag på kontoret og har nok batteri igjen til Netflix-titting på toget hjem, så er Dell XPS 13 et godt valg.

(Image credit: Future)

Programvare og funksjoner

I og med at Dell XPS 13 er et flaggskip, er den ikke fylt opp av meningsløs ekstra programvare. Derimot følger det med noen få smarte programmer som kan komme til nytte.

Du får selvfølgelig de vanlige oppdateringsprogrammene og service-appene, men du får også et program som heter Dell Cinema Guide. Der kan du samle alle strømmetjenestene dine i én app, og søke gjennom alle bibliotekene samtidig. Det er kanskje ikke livsnødvendig, men det er ganske smart.

Utover det støtter Dell XPS 13 Windows Hello via både fingeravtrykkleseren i av-/på-knappen, og ansiktsgjenkjenning med webkameraet.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis...

... du vil ha en stilig PC

Dell XPS 13 er uten tvil blant de flotteste laptopene på markedet, og du vil nok få noen misunnelige blikk når du sitter på jobber på kafé.

... du vil ha en flott skjerm

Dell imponerer med skjermkvaliteten sin igjen, og den er både lyssterk og fargerrik. Ikke minst har den ekstremt smale skjermkanter.

... du vil ha en lett laptop

Dette er en utrolig tynn og lett laptop, og den gjør seg veldig godt til arbeid på farten. Vil du ha en PC som er lett som en fjær, så er denne et glimrende valg.

(Image credit: Future)

Ikke kjøp den hvis ...

... du har et trangt budsjett

Dell XPS 13 er en premium-PC, og dermed har den også en høy pris. Du får samme maskinvare andre steder for mindre penger