Test av PlayStation Portal: En strålende utvikling innen Remote Play

PlayStation Portal er det seneste tilskuddet til Sonys PlayStation 5-sortiment. Den er skapt for å være et PS5-tilbehør som gir bærbar tilgang til konsollen og spillbiblioteket via en internettforbindelse. Det er en enkel idé som tar Sonys PS Remote Play-appkonsept og implementerer det på glimrende vis i en dedikert enhet.

PlayStation Portal er akkurat det: et lite vindu til PS5-konsollen din. Selv om den ikke riktig er blant de beste bærbare spillkonsollene ettersom den mangler muligheten til å kjøre spill som Nintendo Switch, prøver ikke PlayStation Portal å være det heller. Den byr på noe helt annet. Den gode nyheten er at den absolutt lever opp til løftene, og er en fantastisk enhet for de som bruker Remote Play eller vil ha en bærbar adgang til PS5.

Denne Remote Play-skjønnheten og dens lyssterke og hvasse 8-tommers LCD-skjerm serverer en flott, bærbar PS5-opplevelse, med enestående ergonomi samt utmerket design og byggekvalitet med alle de fine DualSense-funksjonene som er tilgjengelige.

PlayStation Portal – pris og tilgjengelighet

PlayStation Portal ble lansert 15. november 2023, lanseringsprisen var 2890 kroner og den er tilgjengelig hos alle vanlige forhandlere, samt PlayStation Direct.

Til sammenligning koster den billigste Steam Deck-modellen (64 GB) rundt 6200 kroner og ASUS ROG Ally koster omkring 7500 kroner – mens Nintendo Switch Lite er nærmest i pris med en pris på rundt 2690 kroner.

Det er imidlertid verdt å huske at Portal ikke er et system som kan spille spill på samme måte som enhetene ovenfor. Dens eneste formål er å bruke Remote Play-systemet (som Backbone One-kontrolleren) for å strømme fra PS5-konsollen din – som du dermed allerede må ha investert i.

PlayStation Portal – design og funksjoner

PlayStation Portal er i hovedsak en DualSense-kontroller pakket rundt en 8-tommers LCD-skjerm. Den har et umiddelbart gjenkjennelig design, konstruksjon og følelse. Den føles raskt hjemme i hendene på en PS5-eier og er komfortabel, lett å håndtere og en fryd å samhandle med. Den er også litt tyngre og større enn du kanskje hadde regnet med. 529 gram låter kanskje ikke så mye, men vekten er merkbar, spesielt når du tar opp kontrolleren med én hånd.

PlayStation Portal ser ut som en DualSense-kontroller pakket rundt en 8-tommers LCD-skjerm. (Image credit: Future/Rob Dwiar)

Det kommer i stor grad av den totale størrelsen til enheten. Med en lengde på 30,5 cm har Portal et omfang og en tyngde man må venne seg til. Til toppen av tommelspakene er den 6 cm høy, noe som er litt mindre enn på den vanlige DualSense-modellen.

Den har alt som en vanlig DualSense har. Den eneste lille forskjellen er en litt annen plassering av knappene. PS Home-knappen er plassert i øvre høyre hjørne av den venstre vingen og knappen for mikrofondemping får samme behandling øverst til venstre på høyre kant. Ellers får man den samme grepsfølelsen. Knappene føles like å bruke og den eneste forskjellen er at tommelspakene er blitt noe mindre.

Øverst er det to stereohøyttalere, strømknappen, volumknappene og PlayStation Link-knappen. Sistnevnte kommer bare til nytte når du ønsker å pare portalen din med Pulse Elite-headsettet eller de kommende Pulse Explore-hodetelefonene. På baksiden finner man USB-C-porten for lading og en 3,5 mm lydkontakt for kablede headsett. Sistnevnte holder kablene pent ute av veien mens du spiller.

PlayStation-portalen kjennes også solid, som om den kunne ta en støyt eller to hvis den skulle falle ut av fanget ditt. Vi anbefaler likevel at du investerer i en skjermbeskytter og eventuelt et slags etui for å gi den et ekstra lag med beskyttelse. Fra et ergonomisk synspunkt er dette en av de beste håndholdte spillenhetene som finnes. Ettersom den er designet og bygget rundt en kontroller, kan følelse, passform og form prioriteres først, i motsetning til andre spillkonsoller som må prioritere et spillsystem først og deretter tenke på hvordan knapper og kontroller skal settes opp.

PlayStation Portal – ytelse og batteritid

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Kort fortalt presterer PlayStation Portal strålende. Den rendyrker funksjonen sin, og i alle timene våre med testing så langt har den vært en fryd å bruke. Vi har ikke opplevd noen problemer med tilkobling eller noe forsinkelse å snakke om.

Det starter med en veldig rask sammenkoblings- og påloggingsprosess før du blir møtt med en lyssterk skjerm med kjente brukergrensesnitt og menyer. Når du logger på (og logger ut) på PS5 fra Portal, får du til og med kul ny grafikk, noe som er en fiffig affære.

Når du slår på Portal mens PS5 er i hvilemodus, starter den automatisk opp konsollen og tar deg rett inn. Du kan når som helst koble fra eller koble til hovedkonsollen mens Portal er på.

Portal gjør alt helt riktig med tanke på hvordan den kjører spill og fungerer som en ekstern spillenhet, og tilbyr en sublim ekstern spillopplevelse. Dette er så utrolig mye bedre enn å bruke Remote Play-funksjonalitet på PC. Forskjellen er som natt og dag. På PC kan vi noen ganger oppleve visuell etterslep og knitrende lyd, men tilkoblingen på Portal er sømløs og jevn.

Under testene våre var internetthastigheten hjemme rundt 150 Mbps ned og rundt 30-40 Mbps opp, og selv om PS5-en vår er koblet til via Ethernet-kabel, er hoved-Wi-Fi-ruteren vår i et skap under trappen. Men selv med bortgjemt ruter, fortsetter Portal å levere en forsinkelsesfri opplevelse som holder høy kvalitet uavhengig av rommet vi oppholdt oss i.

Vi testet også å koble den til naboens Wi-Fi (med hans samtykke), brukte 5G-tilkoblingen vår (som kjører med omtrent 20-25 Mbps nedlastingshastighet der vi bor) fra vår Samsung S23, og testet den med en rekke spill. Bortsett fra at det tar litt lengre tid å koble til PS5 over disse separate internettforbindelsene, er PlayStation Portal helt suveren. Da vi testet den med nettspilling i Back 4 Blood, fikk vi den samme opplevelsen som når vi spiller med venner på hovedkonsollen. Det er til og med mulig – med bare korte ventetider i tilkoblingen til PS5 – å bytte fra én internettforbindelse til en annen midt i en spilløkt.

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Skjermen er hvass og lyssterk. Den er kanskje litt for lys til tider, spesielt når vi startet opp et spill for første gang. Uansett er skjermen til Portal mer enn godkjent. Verdenene til Star Wars Jedi: Survivor og den urbane belysningen i Marvels Spider-Man 2 er en fryd. Det er imidlertid noen få ganger LCD-skjermen kan vise sine begrensninger og få oss til å lengte etter et skikkelig OLED-panel. På bilder som mørke lagringsskjermer kan man se linjer og kanter på fargeblokker, ikke en jevn gradering. For det meste er bildet imidlertid lyst, levende og perfekt egnet for Portal. Den håndterer også forskjellige kvalitets- eller ytelsesmodi i spill på en smidig måte.

Portalens høyttalere er kraftige og gjør jobben, men forutsigbart nok sliter de med bassen. Den har bare to små stereohøyttalere som er klemt inn i Portals smale form. Det er ingen Bluetooth-støtte på enheten, men vi skrev for en stund siden om at mangelen på denne egenskapen ikke betyr så mye, og vi vil si at det fortsatt er tilfelle etter å ha brukt Portal i et par dager nå.

DualSense fungerer også som forventet. Den sikrer at Portal tilbyr den samme oppslukende spillopplevelsen du ville fått med hovedkonsollen din. Berøringsskjermen er også en suksess. Det tar bare et par trykk for å replikere tapping på den vanlige berøringsplaten, og den er også velresponderende når du bruker den til å navigere i Portals brukergrensesnitt. Kombiner dette med den generelle bekvemmeligheten av å spille med Portal i timevis av gangen, og kvaliteten på formfaktoren og designet blir enda tydeligere.

Batteritiden er omtrent på nivå med DualSense-kontrolleren. Med kontrollerens haptikk og funksjoner aktivert, fikk vi litt over seks timers spilletid på full lading. Vi tuklet litt med skjermens lysstyrke da den var ganske stikkende på høyeste nivå. Vi fikk varselet om lavt batterinivå etter fire og en halv time, men Portal fortsatte i ytterligere en og en halv time etter det. Du kan også dempe skjermens lysstyrke og slå av funksjoner for å få enda lengre batteritid. PlayStation Portal lades ganske sakte og tar mer enn to timer å fullade. Dette er det lurt å ha i tankene.

Vi skulle gjerne hatt bedre muligheter for å justere skjermens lysstyrke. En batteriindikator med synlige tall hadde også vært kjærkommen, da det foreløpig kun er et tre-bits batterisymbol.

Burde jeg kjøpe PlayStation Portal?

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Tips! Hvis du ikke har lyst til å bruke penger på en PlayStation Portal, men likevel vil ha friheten til å kunne spille hvor du vil, finnes det faktisk en annen måte å løse det på som er like smidig og fremfor alt billigere. Vi fikk et tips fra en leser om at du kan bruke RemotePlay på en iPad. Til dette kan du koble en DualSense-kontroller via Bluetooth, og hvis du har en VPN hjemme kan du koble deg til PS5 fra hvor du vil. Superenkelt! Forutsatt at du har en iPad, selvfølgelig.

PlayStation Portal er en strålende håndholdt spillenhet. Den utmerker seg i sin nisje og tilbyr ergonomisk design og form, en fantastisk lyssterk skjerm og en rekke PS5-funksjoner som standard. Portal er et viktig PS5-tilbehør for Remote Play-brukere og for deg som ønsker å få mer ut av konsollen. Vi anbefaler den på det sterkeste.

Det er også verdt å merke seg at Portal er en del av PS5-konsollens økosystem, noe som betyr at den kan dra nytte av oppdaterte modeller senere. Dette kan blant annet innebære ting som en OLED-skjerm, det nyeste innen Wi-Fi, Bluetooth-støtte i fremtiden.

Portal later ikke til å være noe annet enn en fjernkontroll av høy kvalitet for din PS5, og den innfrir absolutt dette løftet. Så lenge du er komfortabel med hva den gjør og hva den faktisk kan tilby deg, er det egentlig ingenting å klage over her.

Kjøp den hvis ...

Du trenger en praktisk måte å spille PS5-spillbiblioteket på

Portal knuser alle andre tilgjengelige Remote Play-alternativer. Hvis du vil ha en ekstra måte å spille PS5-spillene dine på, vil Portals ytelse og funksjonalitet være suveren.

Du vil ha en ergonomisk håndholdt spillenhet

Takket være å at den bygger videre på DualSense, er PlayStation Portal en av de mest ergonomiske håndholdte spillkonsollene du kan få akkurat nå.

Ikke kjøp den hvis ...