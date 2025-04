11 bevis på at Garmin ikke har rett til å ta betalt for sin AI-abonnementstjeneste

Garmin Connect+ er blitt møtt med intens kritikk fra misfornøyde Garmin-brukere som er sinte på selskapets nye abonnementstjeneste.

Mens mye av det første sinnet handlet om motstand mot abonnementsbasert innhold generelt, har de som testet gratisversjonen av Garmin Connect+ funnet en annen grunn til å være frustrert.

En av de seks funksjonene som er låst bak månedsabonnementet til 7 dollar (95 kroner i Norge) er Active Intelligence, Garmins nye AI-drevne innsikt som er ment å gi brukerne mer personlige og nyttige oppdateringer om trening og ytelse.

Med det åpenbare forbeholdet at AI kan forbedres over tid og at funksjonen fortsatt er i beta, er spørsmålet om Garmins Active Intelligence virkelig er verdt prisen på Connect+-abonnementet? Svaret ser ut til å være nei.

Brukerne har delt sine første erfaringer og inntrykkene er ikke positive. Enkel matematikk, åpenbare ting og rett og slett feil informasjon. Her er elleve Garmin AI-innsikter som kan få deg til å tenke deg om to ganger før du betaler for tjenesten.

1. Generisk søvndata

Denne oppsummeringen inneholder en oversikt over søvndata, og som du ser, sier de ikke så mye. Det kan være litt lettere å lese en setning om hvordan søvnpoengsummen din samsvarer med gjennomsnittet ditt, men kommentaren om «hovedsøvnkomponenter» er ekstremt vag og resten av sammendraget tilfører ingenting.

«Det fascinerer meg at vi har teknologi og grensesnittdesign som lar oss ta inn enorme mengder informasjon på bare noen få sekunder via tall, grafer, farger og ikoner – men dere velger å gjøre alt irriterende, inkonsekvent og vanskelig å lese, bare for å gi en illusjon av at det er mer 'personlig'», kommenterte en bruker.

2. Enkel matematikk

En bruker delte en innsikt om intensitetsminuttene sine. To tredjedeler av sammendraget består av at «AI» trekker 115 fra 300 for å få 185. Å merke seg at intens trening teller to ganger kan motivere noen brukere, men ikke nok til at denne personen ikke kaller funksjonen «en gimmick».

3. Fortsett med det gode arbeidet

Det meste av denne innsikten er bare et sammendrag av lettleste data fra Garmins app. Hver bruker kan se sin egen aktivitet, antall skritt, tid og puls. Alle som har brukt flere tusen kroner på en Garmin-enhet vet sikkert allerede at fysisk aktivitet er bra for hjertet.

4. Data, men med ord

Denne AI-innsikten, som terrengsykkeleksemplet ovenfor, er egentlig bare en repetisjon av grunnleggende datapunkter i et par setninger – pluss en generisk kommentar om at gåing er bra for helsen din. Seriøst?

5. Trøstepremie for trapper

Kanskje en bruker som sliter med treningen vil sette pris på litt oppmuntring nå og da – men hvor mye verdi tilfører dette egentlig en premium-abonnent?

6. Aquaman – er det du?

Dette er det første eksemplet vi har funnet på en innsikt som faktisk er direkte feil. Brukeren Joshua logget tilsynelatende et enkeltgassdykk som ble hevdet å ha vart i «imponerende 41 dager og 6 timer». Med mindre Joshua er Aquaman, har han sannsynligvis ikke tilbrakt hele mars måned under vann.

Følgende innsikt viste en viss forbedring – dykk som «bare» varte i 35 dager og 14 timer. Selv om aktivitetsloggen viste en maksimal dybde på rundt 18 meter, hevdet innsikten at Joshua hadde vært 1,7 kilometer (!) under overflaten.

7. Sliten? Forklaring følger

I teorien bør Active Intelligence-innsikter passe godt sammen med en funksjon som Body Battery. Men denne innsikten sier i grunnen bare at man blir mer sliten etter hvert som dagen går. Det er ikke feil, men må du betale 95 kroner i måneden i måneden for å høre det?

«Med tre timer og tjueen minutter igjen til din vanlige leggetid, har du litt tid igjen før du legger deg». Ikke «litt tid til å hvile, trene, meditere eller ta en lur» – bare «litt tid». Takk for det, Garmin.

8. Søvnstress

Denne innsikten var faktisk ganske god. Det kan være nyttig å få et varsel dersom søvnstressnivået er forhøyet, gitt hvor viktig søvn er for helsen.

Imidlertid bemerket minst én bruker at de mottok nøyaktig samme melding samme morgen – bortsett fra tallene – noe som tyder på at innsikten er betydelig mer generisk og forhåndsinnstilt enn «AI»-etiketten antyder.

9. Mer skrittmatematikk

Denne innsikten kan velvillig beskrives som nyttig matematikk – der Active Intelligence ganske enkelt trekker antall skritt fra målet og oppmuntrer brukeren til å gå mer.

Det er ikke feil – eller til og med nødvendigvis verdiløst – men vi undrer oss på hvorfor dette skal være bak en betalingsmur.

En annen bruker rapporterte lignende innsikt, men å kalle 19 trinn av 6250 «på god vei» føles ganske sjenerøst.

Her er en annen veldig lik og generisk oppsummering av trinn. Trekk skritt fra målet – og oppmuntre deg til å fortsette å gå.

10. Fra sofa til … sofa?

En mer uvanlig klage kom fra en bruker som bare mottok meldingen «du er i rute» fra Active Intelligence. «Jeg mottok meldinger fra AI i løpet av dagen og kan si at de ikke hadde noen praktisk eller informativ verdi for meg», bemerket personen, og la til at hvis du ikke regelmessig logger på Connect, vil du ikke motta noen oppdateringer i det hele tatt.

11. «Virkelig neste nivå»

Her er et annet klassisk eksempel på at Active Intelligence i praksis bare er enkel matematikk. Ikke akkurat feil – men også uten noen reell verdi.

Garmin Active Intelligence: Konklusjon

(Image credit: Future)

Vi vil igjen minne om at Active Intelligence fortsatt er i beta, og Garmin sier at funksjonen vil forbedres over tid.

Problemet er at det er vanskelig å forstå hvordan forbedret AI vil kunne redde noen av disse innsiktene, og det føles ikke som om de har noe stort potensial. Mange av dem ser ut til å være bare data omformulert til setninger – og det er en dypere bekymring.

Som en bruker bemerket ovenfor, er det en utpreget generisk og repeterende natur i mange av disse meldingene. Den kjente bloggeren the5krunner hevder å ha sett bak kulissene hos Garmin og hevder at «Garmin definitivt bruker forhåndsinnstilte svar i visse scenarier», og at innsikten «er effektivt glorifiserte maler som viser resultatene av forhåndsbestemte analyser».

Han kalte funksjonen «Grammarly for Garmin» – og vi kan ikke tenke meg en mer passende beskrivelse basert på det vi har sett så langt.

Av de seks funksjonene som utgjør Garmin Connect+, er Active Intelligence egentlig den eneste som kunne rettferdiggjort en betalingsmur – hvis den tilførte noen verdi. Akkurat nå gjør den rett og slett ikke det, og disse eksemplene viser tydelig at mange Garmin-brukere er frustrerte over abonnementet på grunn av det ekstremt tynne innholdet.

Vi vil holde øynene åpne for hvordan Garmin Active Intelligence utvikler seg – og følge hele historien om Garmin Connect+ i de kommende ukene.