Lenovo lanserer ThinkBook 3D Laptop, et konsept for brillefri 3D-databehandling

Bruker Directional Backlight 3D for sømløs veksling mellom 2D- og 3D-modus

3,2K-skjerm designet for å forbedre arbeidsflyten for design, konstruksjon og innholdsskaping

For de fleste laptop-produsenter er fokus akkurat nå på å lansere enheter med kraftige AI-funksjoner og en Copilot-knapp, men Lenovo ser i stedet ut til å ønske å flytte grensene og tilby noe annet – og vi liker det.

Under MWC 2025 har selskapet presentert en rekke fremtidsrettede konsepter, inkludert en fysisk AI-assistent, flere skjermer for ThinkBook 16p Gen 6 og en bekymringsverdig skjør laptop med brettbar skjerm. Vi ville ha kjøpt alle disse med en gang – hvis de var tilgjengelige og hvis lommeboken vår tillot det.

Selvfølgelig er ikke alle Lenovos ideer suksesser, men vi håper at ThinkBook 3D Laptop kan være et av produktene som lykkes – for den er utrolig stilig. Vi har ikke hatt muligheten til å teste den selv ennå, men vi er ganske sikre på at hovedfunksjonen vil være fantastisk.

Brillefri 3D

ThinkBook 3D Laptop-konseptet bringer oppslukende 3D-databehandling til bedrifter og profesjonelle kreatører gjennom en brillefri hybridskjerm. Lenovo forklarer at dette er muliggjort av Directional Backlight 3D-teknologi, som lar brukere raskt og sømløst bytte mellom 2D- og 3D-modus, og gir realistisk dybde og høy presisjon for digital modellering og innholdsskaping.

Lenovo sier at skjermen med 3,2K oppløsning (3200×2000, 100 % DCI-P3) gir «enestående skarphet og fargegjengivelse», som potensielt gjør den til et perfekt verktøy for designere, ingeniører og andre typer kreative fagfolk som jobber med komplekse visuelle prosjekter.

ThinkBook 3D Laptop er langt fra Lenovos første forsøk på å lage brillefri 3D-teknologi. Vi testet ThinkVision 27 3D i 2024 og ble virkelig imponert. Ingen innstillinger eller justeringer var nødvendig for å se objekter i tredimensjonal form – bare sett deg ned foran skjermen og la magien skje.

På den tiden fant vi det dyrt og nisje, men at denne typen brillefri 3D-skjerm åpner for mange spennende muligheter, og nå ser det ut til at vi endelig får mer av det.

Som med mange andre konsepter som Lenovo viste frem under MWC 2025, er det ennå ingen informasjon om pris eller en mulig lanseringsdato – men vi ser frem til å se hvordan ThinkBook 3D Laptop presterer når den lanseres.