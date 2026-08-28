HP og Huawei undertegner lisensavtale for Wi-Fi-teknologi – men avslører ikke nøyaktig hva de skal bruke den til

HP og Huawei inngår patentavtale om krysslisensiering, med Huaweis Wi-Fi 7-patent i sentrum

Huawei er fortsatt under granskning av det amerikanske handelsdepartementet

Selskapene har tidligere kranglet om Wi-Fi-patenter

Huawei har bekreftet at de har inngått en flerårig global krysslisensavtale for patenter med HP knyttet til Wi-Fi-teknologi. Avtalen gir HP i praksis rett til å bruke noen av Huaweis Wi-Fi-patenter. Til gjengjeld vil Huawei motta rettigheter til noen av HPs patenter.

Sentralt i avtalen er Huaweis portefølje av Wi-Fi-patenter, inkludert teknologi for Wi-Fi 7, men ingen av selskapene har opplyst nøyaktig hvilke patenter som er dekket. Andre detaljer, som de økonomiske vilkårene og den nøyaktige varigheten av avtalen, holdes også hemmelige.

Avtalen er geopolitisk interessant fordi California-baserte HP inngår en avtale med Shenzhen-baserte Huawei – et kinesisk selskap som fortsatt er på det amerikanske handelsdepartementets såkalte Entity List.

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Avtalen mellom HP og Huawei

Amerikanske restriksjoner har sterkt begrenset Huaweis mulighet til å kjøpe amerikanske brikker, programvare og annen teknologi. Andre land, inkludert Storbritannia, har også innført restriksjoner som tar sikte på å fjerne Huawei-utstyr fra kritisk nasjonal infrastruktur. Samtidig viser den nye avtalen at selskapet fortsatt har betydelig innflytelse utenfor Kina.

En HP-talsperson understreket, ifølge Reuters, at det kun er en patentlisensavtale: «Dette er ikke noe nytt og innebærer ikke noe bredere strategisk eller kommersielt forhold, partnerskap eller samarbeid med Huawei.»

HP påpekte at denne typen lisens er vanlig, ettersom produsenter trenger tilgang til patentert teknologi for å overholde visse standarder, som Wi-Fi.

«Denne viktige avtalen gjenspeiler ikke bare selskapenes samarbeid innen lisensiering av immaterielle rettigheter, men anerkjenner også Huaweis innovasjonsevner og tekniske styrke, og HPs posisjon som en global leder innen datamaskiner og periferiutstyr», skriver Huawei.

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Huaweies inkludering på enhetslisten betyr ikke i siste instans et fullstendig forbud mot at amerikanske selskaper gjør forretninger med selskapet, men det betyr at Huawei er under amerikansk gransking. Avtalen betyr heller ikke at HP har fått noe spesielt unntak for å omgå amerikanske restriksjoner. Du kan lese HPs fullstendige uttalelse om partnerskapet her.

En avtale som har vært under arbeid en stund

Interessant nok kommer ikke avtalen ut av ingenting. HP og Huawei har vært involvert i en langvarig tvist om immaterielle rettigheter knyttet til Wi-Fi. I august 2025 anklaget Huawei HP for å ha brukt selskapets Wi-Fi 6-patenter i sine produkter uten riktig lisens.

Eiere av såkalte standard-essensielle patenter ventes generelt å gjøre patentene sine tilgjengelige under FRAND-vilkår (rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende lisensvilkår) slik at produsenter kan bruke teknologien som kreves for en gitt standard. Krysslisensavtaler som denne blir imidlertid ofte sett på som en mer effektiv og kostnadseffektiv måte for selskaper å få tilgang til hverandres teknologi.

I stedet for at begge selskapene betaler full lisensavgift til hverandre, får HP rettighetene til Huaweis teknologi, mens Huawei får rettighetene til HPs patenter til gjengjeld. Det er uklart om et av selskapene også har foretatt en tilleggsbetaling for å balansere avtalen.

I andre sammenhenger tar Huawei for tiden 0,50 dollar per forbrukerenhet for både Wi-Fi 6 og Wi-Fi 7.

For Huawei er avtalen en annen måte å gjøre år med forskning og utvikling om til inntekter. Selskapet sier at de innen utgangen av 2025 hadde totalt 165 000 aktive patenter og hadde signert over 260 lisens- og krysslisensavtaler med mange av verdens største patentinnehavere.

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