HP och Huawei tecknar licensavtal om Wi-Fi-teknik – men avslöjar inte exakt vad de ska använda det till

HP och Huawei ingår ett avtal om korslicensiering av patent, där Huaweis Wi-Fi 7-patent står i centrum

Huawei står fortfarande under granskning av det amerikanska handelsdepartementet

Företagen har tidigare hamnat i konflikt om Wi-Fi-patent

Huawei har bekräftat att företaget har ingått ett flerårigt globalt avtal om korslicensiering av patent med HP kopplat till Wi-Fi-teknik. Avtalet innebär i praktiken att HP får rätt att använda vissa av Huaweis Wi-Fi-patent. I gengäld får Huawei rättigheter till vissa av HP:s patent.

Centralt i avtalet står Huaweis portfölj av Wi-Fi-patent, inklusive teknik för Wi-Fi 7, men inget av företagen har avslöjat exakt vilka patent som omfattas. Andra detaljer, som de ekonomiska villkoren och avtalets exakta löptid, hålls också hemliga.

Avtalet är geopolitiskt intressant eftersom Kalifornien-baserade HP ingår ett avtal med Shenzhen-baserade Huawei – ett kinesiskt företag som fortfarande finns på det amerikanska handelsdepartementets så kallade Entity List.

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Avtalet mellan HP och Huawei

USA:s restriktioner har kraftigt begränsat Huaweis möjligheter att köpa amerikanska chip, mjukvara och annan teknik. Även andra länder, däribland Storbritannien, har infört restriktioner med syftet att avlägsna Huawei-utrustning från kritisk nationell infrastruktur. Det nya avtalet visar samtidigt att företaget fortfarande har ett betydande inflytande utanför Kina.

En talesperson för HP betonade, enligt Reuters, att det enbart handlar om ett patentlicensavtal: ”Det är inget nytt och innebär inte någon bredare strategisk eller kommersiell relation, något partnerskap eller samarbete med Huawei.”

HP påpekade att den här typen av licenser är vanligt förekommande, eftersom tillverkare behöver tillgång till patenterad teknik för att kunna följa vissa standarder, exempelvis Wi-Fi.

”Det här betydelsefulla avtalet återspeglar inte bara företagens samarbete inom licensiering av immateriella rättigheter, utan är också ett erkännande av Huaweis innovationsförmåga och tekniska styrka samt HP:s position som en global ledare inom datorer och kringutrustning”, skriver Huawei.

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Att Huawei finns på Entity List innebär i slutändan inte ett fullständigt förbud mot att amerikanska företag gör affärer med företaget, men det innebär att Huawei står under amerikansk granskning. Avtalet betyder inte heller att HP har fått någon särskild dispens för att kringgå USA:s restriktioner.

Ett avtal som varit på gång ett tag

Intressant nog kommer avtalet inte från ingenstans. HP och Huawei har varit inblandade i en tvist om immateriella rättigheter kopplade till Wi-Fi under en längre tid. I augusti 2025 anklagade Huawei HP för att använda företagets patent för Wi-Fi 6 i sina produkter utan rätt licens.

Ägare av så kallade standardessentiella patent förväntas generellt göra sina patent tillgängliga enligt FRAND-villkor (rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande licensvillkor) så att tillverkare kan använda teknik som krävs för en viss standard. Korslicensavtal som det här ses dock ofta som ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt för företagen att få tillgång till varandras teknik.

I stället för att båda företagen betalar fullständiga licensavgifter till varandra får HP rättigheter till Huaweis teknik, medan Huawei i gengäld får rättigheter till HP:s patent. Det är oklart om något av företagen dessutom har gjort en kompletterande betalning för att balansera avtalet.

I andra sammanhang tar Huawei för närvarande ut 0,50 dollar per konsumentenhet för såväl Wi-Fi 6 som Wi-Fi 7.

För Huawei är avtalet ytterligare ett sätt att omvandla många års forskning och utveckling till intäkter. Företaget uppger att det vid slutet av 2025 hade totalt 165 000 aktiva patent och hade tecknat över 260 licens- och korslicensavtal med många av världens största patentinnehavare.

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