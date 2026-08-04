Efter månader av tystnad har den första Googlebook-datorn dykt upp och den ser lovande ut, men kommer någon egentligen att bry sig?

Lenovos Googlebook 15 har läckt ut

Ett antal pressbilder ger oss en ordentlig titt på den nya datorn

Den ser ut att bli en riktigt intressant enhet, men många är fortfarande förvirrade över vad en Googlebook egentligen är och samtidigt kvarstår oron kring priset

Den första Googlebook-datorn har nu dykt upp genom en omfattande bildläcka som ger oss en tydlig förhandsvisning av hur de nya bärbara datorerna kommer att se ut. För vissa fungerar bilderna dessutom som en påminnelse om att Googlebooks faktiskt fortfarande är på väg.

Om du hade glömt att de var på ingång är du inte ensam – det hade jag i princip också gjort. Men mer om det senare. Först till själva läckan, där Digital Citizen har publicerat vad som uppges vara ett paket med officiella pressbilder på Lenovo Googlebook 15. Som alltid bör sådana här läckor tas med en nypa salt, men utifrån bilderna ser Googlebook-modellen onekligen riktigt läcker ut.

Lenovo Googlebook 15 har ett premiumliknande utseende med tunna skärmkanter och en webbkamera placerad i en liten skärmutskärning upptill, komplett med ett fysiskt sekretesskydd. På var sida om tangentbordet sitter dessutom stora högtalare med stöd för Dolby Atmos.

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Den bärbara datorn verkar också få en ovanligt stor styrplatta samt ett tangentbord med en särskild Gemini-knapp – Googlebooks motsvarighet till Microsofts Copilot-knapp. Caps Lock-tangenten har dessutom även en funktion som startknapp. Troligtvis fungerar den senare som standard, medan den traditionella Caps Lock-funktionen aktiveras tillsammans med Alt-tangenten.

Googlebook-logotypen syns dessutom direkt på tangentbordsytan, under vänstra Ctrl-tangenten, vilket antyder att Google har ett betydligt större inflytande över hur dessa datorer utformas än vad företaget haft med traditionella Chromebooks.