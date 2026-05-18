Googlebook har visats upp – här är 5 saker folk redan hatar med den nya laptopen

Chromebook är död! Länge leve Googlebook! Eller kanske inte, eftersom Chromebook faktiskt inte är död, även om det är en missuppfattning som redan börjat spridas på vissa håll. Faktum är att Chromebook kommer fortsätta existera sida vid sida med Googles nya mer premiuminriktade laptops, som nyligen presenterades under The Android Show 2026.

Och när det gäller Googlebook är det långt ifrån alla som hoppas på ett långt liv för produkten. Tvärtom verkar vissa redan hata den, trots att vi fortfarande vet ganska lite om den.

Vi vet dock tillräckligt mycket om grunderna och hur Googlebook kommer fungera för att folk redan ska börja kasta kritik åt alla håll och bli ordentligt upprörda över vad Google försöker göra med den här helt nya plattformen.

I korthet handlar det om det länge omtalade desktop-operativsystemet som kombinerar Android och ChromeOS – ja, det kan köra Android-appar direkt – och som driver laptops som Google beskriver som specifikt utvecklade för AI och “Gemini Intelligence”.

Kan ni gissa vad en av de största kritikpunkterna handlar om? Det har, ganska förutsägbart, uppstått en rejäl våg av negativ respons kring det starka AI-fokuset i den här hårdvaran, men det är långt ifrån den enda saken folk reagerar på.

Här är fem saker som redan nu skapat en mindre backlash online efter Googles första informationssläpp om Googlebook.

1. AI genomsyrar hela Googlebook

Google måste nästan ha varit förberedda på den här reaktionen. Att presentera hårdvara där AI är inbyggt i själva kärnan av systemet skulle aldrig tas emot väl av alla.

Men Googlebook är byggd kring Gemini – Google beskriver det själva som en laptopplattform “designad för Gemini Intelligence” – och företaget är övertygade om att AI kommer erbjuda många fördelar i dessa laptops på olika sätt.

Vi har redan fått se hur AI integreras direkt i gränssnittet, med möjligheten att skapa Gemini-drivna specialwidgets på skrivbordet och olika typer av AI-hjälp och förslag som kan dyka upp direkt – eller efter att man skakar muspekaren lite lätt (vi återkommer till Magic Pointer-funktionen senare).

Det kraftiga AI-fokuset och Googles formuleringar om att “gå från ett operativsystem till ett intelligenssystem” med Googlebook har förstås retat upp många redan irriterade användare där ute.

Som en Reddit-användare skriver: “En laptop designad av AI-techbros, för… ingen? Jag börjar verkligen bli trött på att folk trycker in AI i precis allt. Det känns som att man hittar på problem bara för att kunna skapa en lösning.”

En annan användare i samma tråd tillägger: “Att en widgetskapare är det andra de visar upp säger ganska mycket om hur dålig den här lanseringen är. Det finns så många håll de hade kunnat ta marknadsföringen åt, men istället blev det… en skakande muspekare, widgetskapare och bättre Android-kompatibilitet (den enda riktigt bra grejen egentligen?)”

En person som beskriver sig själv som både Pixel- och Chromebook-fan skriver i en annan Reddit-tråd: “Men Googlebook? Och att leda med AI-funktioner rakt i ansiktet på användaren? Snälla Google, gör inte en Copilot här. Läs av stämningen. Folk börjar tröttna på AI som står i centrum för allt. Det här känns otroligt cringe och jag är orolig för framtiden för Android och ChromeOS.”

2. Det usla namnet

“Men Googlebook?” Som den sista kommentaren i kritiken mot laptopens AI-först-fokus var inne på (där personen tidigare kallade det för “hemsk branding”) är förvånansvärt många missnöjda med själva namnet.

Och ja, vi förstår det. Namnet låter lite märkligt och väldigt bokstavligt – nästan lite självgott. Lite som om Microsoft skulle släppa en laptop som heter MicrosoftBook. Det kan dessutom få vissa att tro att det handlar om en enkel notebook för webbsurfande, eftersom ordet “Google” i princip blivit synonymt med att söka på internet – vilket den här enheten definitivt inte verkar vara.

Det finns mycket missnöje kring namnet, som beskrivs som allt från “tråkigt” till “helt fruktansvärt”. Som en Reddit-användare skriver: “Neeej, det där är ett hemskt namn. Jag gillar idén med att lämna Chromebook-varumärket bakom sig och lansera något nytt, men ‘Googlebook’ är verkligen inte rätt namn.”

Namnet känns också ganska innehållslöst, enligt en annan Reddit-användare: “GoogleBook säger mig absolut ingenting om produkten och får mig bara att tänka på Google Play Books.”

Det kunde förstås inte heta Pixelbook (det namnet har redan använts och detta handlar dessutom inte om Google-byggda laptops utan tredjepartsprodukter), men Google verkar ha missat ett ganska självklart alternativ här: Geminibook. Med tanke på det massiva AI-fokuset känns det nästan som det mest logiska valet.

Eller varför inte Bardbook? Så till alla som hatar namnet där ute – i ett alternativt universum kunde det faktiskt ha varit ännu värre.

3. Folk är redan oroliga över att den kommer bli alldeles för dyr

Det här handlar mer om en farhåga och vi kan absolut förstå var den kommer ifrån. När Google först presenterade den nya laptopplattformen beskrev företaget den så här: “Resultatet är Googlebook: en ny kategori laptops byggda med Geminis hjälpsamhet i centrum, designade för att fungera sömlöst med enheterna i ditt liv och drivna av premiumhårdvara.”

Och just formuleringen “premiumhårdvara” har fått många att dra samma slutsats. Som en av många kommentarer på Reddit uttrycker det: “När Google säger ‘premium’ menar de bara att den kommer bli dyr. Inte att prestandan faktiskt kommer vara bra.”

Det är ganska tydligt att ordet antyder mer exklusiva produkter – särskilt eftersom Google samtidigt säger att Chromebooks inte försvinner och fortsatt kommer vara företagets billigare laptops.

Det verkar alltså som att vi får ett tvådelat laptopsystem och det finns en tydlig oro för att Google kommer göra de här mer avancerade modellerna väldigt dyra.

Samtidigt gör RAM-krisen, stigande SSD-priser och ökade kostnader för andra komponenter knappast situationen enklare för Google när det gäller prissättningen heller.

4. Det “inte så magiska” gränssnittet

Vi har bara fått en väldigt kort titt på Googlebooks operativsystem – som fortfarande saknar officiellt namn (kanske blir det Google OS, host host) även om det tidigare gått under kodnamnet Aluminum OS – men vissa verkar redan ogilla det lilla vi fått se.

Den mest kritiserade delen är idén bakom Magic Pointer, alltså funktionen där man skakar muspekaren lätt. När man gör det dyker en AI-driven och kontextbaserad meny upp som låter användaren utföra uppgifter via Gemini. Exemplet Google visade upp handlade om att kombinera två bilder på skärmen till en enda JPG-fil.

Kritikerna gillar inte att en AI-centrerad meny verkar stå så mycket i centrum av operativsystemet, men det finns också oro kring att funktionen kan bli irriterande om menyn råkar aktiveras av misstag. Andra pekar även på att det kan skapa problem ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Att skaka muspekaren är visserligen inget nytt koncept, men det brukar normalt vara kopplat till mer perifera funktioner i desktop-gränssnitt – som att hitta muspekaren i macOS – snarare än att vara en central del av hela användarupplevelsen.

Vissa verkar heller inte särskilt förtjusta i desktop-layouten överlag. En Reddit-användare skriver exempelvis: “Gränssnittet förstör allt som ChromeOS gör bra. Launcher/app drawer-ikonen, snabbinställningar, notiser och datum/tid ligger bokstavligen på helt fel plats.”

5. En allmänt dåligt genomtänkt och dödsdömd produkt?

Till sist finns det också en tydlig känsla bland många kritiker att Googlebook helt enkelt är dömd att misslyckas och att produkten inte kommer leva särskilt länge – vilket i så fall skulle göra det dumt att köpa en.

En del av den känslan kommer förstås från flera av punkterna vi redan nämnt här: frågetecken kring att bygga en laptop helt kring AI och oro över att priset kommer bli ett stort hinder för att locka användare.

Men det handlar också om mer än så.

Googlebook lanseras inte bara på en hårdvarumarknad som redan pressas av höga komponentkostnader – Apple har dessutom precis fått en stor succé med MacBook Neo. Det verkar nästan som att Apple inte kan tillverka tillräckligt många Neo-modeller för att möta efterfrågan och enligt rykten väntas produktionen nu skalas upp rejält.

MacBook Neo gör stort avtryck genom att erbjuda en elegant och förvånansvärt premiumliknande laptop till ett relativt lågt pris – och vad gör Google? Lanserar en dyrare laptop som går all-in på AI.

Många verkar därför känna att Googlebook riskerar att hamna helt i skuggan och att produkten representerar en missad möjlighet. En del menar att Google hade chansen att locka över användare som lämnar Windows 11 – vid en tidpunkt då Microsoft fortfarande kämpar med kritik mot operativsystemet, även om företaget gör stora försök att vända utvecklingen i år – men istället valde Google att följa i spåren av Microsofts Copilot+-datorer, alltså AI-PCs.

Vissa tycker det beslutet är svårt att förstå. Som en Reddit-användare skriver: “Aluminum OS hade kunnat bli en trygg plats för Windows-flyktingar … men istället tittade Google på Copilot+ PCs och tänkte: ‘Det där, precis det där, är vad vi ska satsa på.’”

Mellan förväntade prisproblem, en upplevd ovilja att utmana Microsoft på riktigt och konkurrensen från Apples nya laptopfavorit MacBook Neo – som verkar sälja enormt bra – finns det många hobbyanalytiker online som redan nu är övertygade om att Googlebook kommer vara död vid ankomst.

Vissa föreslår till och med att Googlebook redan nu borde få en egen gravsten och en reserverad plats på hemsidan “Killed by Google: Google Graveyard”.