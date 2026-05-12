Google har precis presenterat sin första Gemini-centrerade plattform i Googlebook – och det kan bli det första AI-operativsystemet

Google har presenterat Googlebook

Gemini står i centrum som ett nytt ”intelligence system”

Den nya funktionen Magic Pointer använder AI för att förändra hur vi interagerar med datorer

Det har snart gått ett år sedan Sameer Samat, Googles chef för Android Experience, råkade avslöja att teknikjätten äntligen var redo att göra det som länge ryktats: slå samman Android och ChromeOS till en enda upplevelse.

Avslöjandet, som kom under Googles årliga Android Show, består av två delar. För det första handlar det om en gemensam plattform som på något sätt kombinerar det bästa från Android och ChromeOS i ett system och för det andra handlar det om presentationen av en helt ny kategori laptops: Googlebooks, som Google säger är ”designade för Gemini Intelligence”.

Ja, Google försöker ännu en gång uppfinna den bärbara datorn på nytt. Glöm Pixelbook – även om Chromebook och ChromeOS enligt uppgift inte är på väg någonstans – för detta är helt ny hårdvara byggd för att husera en plattform skapad för en ny typ av skrivbords- och laptopupplevelse.

Och i centrum står egentligen inte Android, utan Gemini. Vissa skulle kanske beskriva det som världens första AI-operativsystem eller, som Google själva uttrycker det, ”ett intelligence system”.

Även om Google avslöjat väldigt få detaljer kring hårdvaran och plattformen lyfter företaget fram hur Geminis centrala position ska förändra datorupplevelsen och allt börjar med pekaren.

Välkommen, Magic Pointer

Att skaka muspekaren för att få fram en annan upplevelse på en laptop är inget nytt koncept (prova att röra pekaren snabbt i macOS) men Googles AI-fokuserade variant känns ny. På Googlebook räcker det att skaka ”Magic Pointer” för att få fram en kontextmedveten meny som snabbt visar allt man kan göra med exempelvis Gemini direkt på plats.

Om man väljer ett av alternativen startas Gemini direkt i samma vy och därefter kan man följa guider för att göra mer med det som visas på skärmen. Om man till exempel ser två bilder i sitt galleri och vill föreställa sig en mashup mellan dem kan man skaka Magic Pointer, markera bilderna, välja en AI-funktion som ”visualize together” och direkt få se resultatet av det generativa AI-projektet i Gemini. Tänk prompts i form av en gest.

Googlebooks blir också platsen där man kan uppleva Androids nya ”Create My Widget”-funktioner, som ska låta användare skapa helt egna skrivbordswidgets för personligt innehåll som kommande resor och affärsmöten.

Är det här verkligen ett nytt operativsystem?

Det är lite svårt att säga exakt hur ChromeOS påverkar Googlebook-upplevelsen, eftersom Google – bortsett från all AI, appar och andra funktioner – säger att systemet ska köras lokalt. Företaget lovar dessutom att plattformen ska kunna hantera ”kraftfulla appar på Google Play”. Kanske handlar det om plattformens lättviktiga natur, kanske kommer allt detta kunna köras även på enklare hårdvara.

Kopplingen till Android är däremot betydligt tydligare. Googlebooks kommer låta användare casta de flesta Android-appar och upplevelser direkt till Googlebook-skrivbordet. Tanken är att man aldrig ska behöva lämna sin Googlebook eller pausa för att plocka upp sin Android 18-telefon för att fortsätta en mobil uppgift.

Systemets docka kommer innehålla en permanent telefonikon som gör det möjligt att virtualisera Android-telefonen direkt på Googlebook. Allt detta kommer dock bara fungera med ”kompatibla” Android-telefoner och än så länge har vi inte fått någon lista över vilka modeller som stöds.

Vi känner redan till några av hårdvarupartnerna, inklusive Acer, Asus, Dell, Lenovo och HP, men vi vet fortfarande nästan ingenting om hur de faktiskt kommer använda det nya ”intelligence system”. Det är exempelvis oklart om alla modeller kommer använda den så kallade glowbar-funktionen – en tunn regnbågsfärgad LED-list som lyser genom metallramen på Googlebook-locket.

Google säger att glowbar ska vara både snygg och funktionell, men har ännu inte förklarat exakt vad den ska göra. Det känns ganska sannolikt att lamporna exempelvis kan visa inkommande notifieringar även när datorn är stängd eller kanske lysa rött när något viktigt händer.

Mer sannolikt är dock att Googlebooks integrerade Gemini-AI kommer kunna svara på röstkommandon även när datorn är stängd och att glowbar då börjar lysa medan systemet lyssnar och svarar.

Andra specifikationer som skärmstorlek, pekskärm, RAM, processor, webbkamera, batteritid, storlek och vikt saknas fortfarande helt. Vi skulle däremot inte bli förvånade om Google visar upp en eller flera Googlebooks under Google I/O 2026 som drar igång nästa vecka i Mountain View, Kalifornien.

Google förtjänar ändå viss cred för att vara först ut med ett ”AI-operativsystem”, även om vi fortfarande tycker att ”Geminibook” hade varit ett bättre namn.

Det återstår dock att se om Googlebooks kommer skapa entusiasm eller bara förvirring. Det här är trots allt inte första gången Google försöker skapa en premiumkategori för laptops för att stötta sina egna plattformsambitioner. Pixelbook-serien försvann 2022, även om ChromeOS fortfarande lever vidare hos många av samma tillverkare som nu ska bygga Googlebooks och Google bekräftar att ChromeOS kommer fortsätta utvecklas och stödjas.

Hur konsumenter ska välja mellan Chromebook och de nya AI-fokuserade Googlebooks återstår att se. Mycket kommer sannolikt handla om hur intresserade användare är av Gemini och andra AI-plattformar samt om de behöver kunna köra ”kraftfulla appar” lokalt.

Men oavsett vad går det inte att förneka att det här är en enorm satsning och det ligger ganska nära något Googles Sameer Samat sa till oss förra året:

”…framtiden ser man först på Android.”