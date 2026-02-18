Google I/O 2026 är officiellt: här är 5 saker vi väntar oss

Google I/O 2026 äger rum den 19–20 maj

Vi väntar oss nyheter kring Android, Gemini och flera andra Google-plattformar

Google har nu bekräftat datumen för årets utvecklarkonferens

Det rådde egentligen aldrig någon större tvekan om att vi skulle få ett Google I/O även 2026, och vi hade till och med kunnat gissa ungefär när det skulle äga rum – men nu behöver vi inte spekulera längre, eftersom Google officiellt har bekräftat datumen.

Google I/O 2026 hålls den 19–20 maj på Shoreline Amphitheater i Mountain View, Kalifornien, och evenemanget drar igång klockan 19:00 svensk tid.

Vi på TechRadar kommer att vara på plats och ge er alla nyheter och våra reaktioner i realtid – men vad kan vi då förvänta oss att få se? Det har Google ännu inte avslöjat, men här nedanför går vi igenom våra bästa gissningar.

1. Uppgraderingar av Gemini

AI är ett stort fokus för de flesta teknikföretag just nu, och eftersom Google är en av de största aktörerna inom AI räknar vi starkt med uppdateringar av företagets AI-verktyg – särskilt Gemini.

Faktum är att både AI generellt och Gemini specifikt nämndes i Googles “save the date” för I/O 2026, så vi skulle bli mycket förvånade om de inte får en central roll under eventet.

Exakt vad som kan presenteras är svårare att säga, men vi kan exempelvis få se Gemini integreras djupare i telefoner så att det blir bättre på att utföra uppgifter direkt på enheten. Vi kan också helt enkelt få förbättringar av befintliga AI-funktioner, som att Gemini blir smartare eller att AI-redigering av bilder blir mer övertygande.

2. Android 17-funktioner

Den första betaversionen av Android 17 är nu ute, men det betyder inte att vi vet allt om vad mjukvaran kommer att innehålla, eftersom kommande betor – och den slutliga versionen – mycket väl kan inkludera fler förändringar.

Därför är det mycket sannolikt att vi får höra mer om Android 17-funktioner på Google I/O 2026. Faktum är att det nästan är garanterat, eftersom Googles inbjudan nämner ospecificerade uppdateringar för Android.

Vi lär förmodligen inte få den slutliga versionen här, då den enligt uppgifter släpps i juni, men den sista betan kan mycket väl lanseras under I/O. Exakt vad den kan innehålla är oklart, men vi vet att Google arbetar på “Motion Cues” för att motverka åksjuka när du använder telefonen i ett rörligt fordon, så det kan vara en av nyheterna.

Android XR är Googles nya operativsystem för förstärkt verklighet, utvecklat för smartglasögon och headset. Hittills finns dock inga glasögon som kör det, och när det gäller headset är det bara Samsung Galaxy XR.

Därför kan vi mycket väl få se uppdateringar och nya funktioner för plattformen på Google I/O 2026 – eller helt enkelt tillkännagivanden av nya produkter som ska använda den.

Google lär vilja bygga upp intresset för den här nya produktkategorin, så oavsett hur mycket nytt som faktiskt visas finns det en god chans att Android XR dyker upp under eventet.

4. Aluminium OS

Android XR har knappt hunnit lanseras, men Google arbetar också på ett helt nytt operativsystem kallat Aluminium OS, som ännu inte är tillgängligt alls.

Det ska vara ett skrivbords-OS som kombinerar ChromeOS och Android till en enda plattform. Google har bekräftat att planen finns, men har inte sagt särskilt mycket mer än så. Själva namnet har hittills bara synts i en jobbannons och kan mycket väl vara ett kodnamn.

Enligt annonsen kommer Aluminium OS ha AI i centrum och fungera på bärbara datorer, stationära datorer och surfplattor.

Nu när den informationen redan cirkulerar känns det som rätt tid för Google att berätta mer officiellt – och I/O 2026 vore ett perfekt tillfälle, så vi har goda skäl att tro att vi får höra mer där.

5. Hårdvaru-teasers

Google I/O är en utvecklarkonferens och fokus ligger alltid på mjukvara, men det betyder inte att vi aldrig får se någon hårdvara.

Vad kan då visas i år? Det finns inga garantier, men vi kan få en ny titt på Xreals smartglasögon Project Aura, eftersom de kör Android XR och visades upp på fjolårets event, men fortfarande inte finns att köpa. Det är också möjligt att vi får se fler Android XR-enheter.

Vad vi däremot sannolikt inte får se är några telefoner i Pixel 11-serien eller Pixel Watch 5, eftersom de baserat på tidigare lanseringar troligen presenteras runt augusti.