Google I/O 2026 er offisielt: Her er 5 ting vi venter oss

Google I/O 2026 finner sted 19.–20. mai

Vi forventer nyheter om Android, Gemini og flere andre Google-plattformer

Google har nå bekreftet datoene for årets utviklerkonferanse

Det var aldri særlig tvil om at vi ville få en Google I/O i 2026, og vi kunne til og med gjette omtrent når den ville finne sted – men nå trenger vi ikke å spekulere lenger, ettersom Google offisielt har bekreftet datoene.

Google I/O 2026 vil gå av stabelen 19.–20. mai på Shoreline Amphitheatre i Mountain View, California, og arrangementet starter klokken 19.00 norsk tid.

Vi i TechRadar vil være der for å gi deg alle nyhetene og våre reaksjoner i sanntid – men hva kan vi forvente å se? Google har ikke avslørt det ennå, men nedenfor har vi gått gjennom våre beste gjetninger.

1. Oppgraderinger av Gemini

AI er et viktig fokus for de fleste teknologiselskaper akkurat nå, og siden Google er en av de største aktørene innen AI, forventer vi oppdateringer til selskapets AI-verktøy – spesielt Gemini.

Faktisk ble både AI generelt og Gemini spesifikt nevnt i Googles «save the date» for I/O 2026, så vi ville blitt veldig overrasket om de ikke hadde en fremtredende plass på arrangementet.

Nøyaktig hva som kan bli avduket er vanskeligere å si, men vi kan se Gemini integrert dypere i telefoner, noe som gjør dem bedre til å utføre oppgaver rett på enheten. Vi kan også ganske enkelt se forbedringer av eksisterende AI-funksjoner, som at Gemini blir smartere eller AI-bilderedigering blir mer attraktivt.

2. Android 17-funksjoner

Den første betaversjonen av Android 17 er nå ute, men det betyr ikke at vi vet alt om hva programvaren vil inneholde, ettersom fremtidige betaversjoner – og den endelige versjonen – godt kan inneholde flere endringer.

Derfor er det svært sannsynlig at vi vil høre mer om Android 17-funksjoner på Google I/O 2026. Faktisk er det nesten garantert, ettersom Googles invitasjon nevner uspesifiserte oppdateringer til Android.

Vi får sannsynligvis ikke den endelige versjonen her, ettersom den angivelig skal komme ut i juni, men den endelige betaversjonen kan godt lanseres under I/O. Nøyaktig hva den kan inneholde er uklart, men vi vet at Google jobber med «Motion Cues» for å bekjempe reisesyke når du bruker telefonen i et kjøretøy i bevegelse, så det kan være en av nyhetene.

Android XR er Googles nye operativsystem for utvidet virkelighet, designet for smartbriller og headset. Det finnes imidlertid ingen briller som kjører det ennå, og når det gjelder headset, er det bare Samsung Galaxy XR.

Derfor kan vi godt se oppdateringer og nye funksjoner for plattformen på Google I/O 2026 – eller rett og slett kunngjøringer av nye produkter som vil bruke den.

Google ønsker tydeligvis å bygge interesse for denne nye produktkategorien, så uansett hvor mye nytt som faktisk vises, er det en god sjanse for at Android XR vil dukke opp under arrangementet.

4. Aluminium OS

Android XR har knapt rukket å bli lansert, men Google jobber også med et helt nytt operativsystem kalt Aluminum OS, som ennå ikke er tilgjengelig i det hele tatt.

Det skal være et desktop-OS som kombinerer ChromeOS og Android til én plattform. Google har bekreftet at denne planen eksisterer, men har ikke sagt mye mer enn det. Selve navnet har bare dukket opp i en stillingsannonse så langt og kan godt være et kodenavn.

Ifølge annonsen vil Aluminum OS ha AI i kjernen og vil fungere på bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner og nettbrett.

Nå som denne informasjonen allerede sirkulerer, føles det som riktig tidspunkt for Google å fortelle oss mer offisielt – og I/O 2026 ville være en perfekt mulighet, så vi har god grunn til å tro at vi vil høre mer der.

5. Maskinvareteasere

Google I/O er en utviklerkonferanse, og fokuset er alltid på programvare, men det betyr ikke at vi aldri vil se noe maskinvare.

Så hva kan bli avslørt i år? Det er ingen garantier, men vi kan få en ny titt på Xreals smartbriller Project Aura, ettersom de kjører Android XR og ble vist frem på fjorårets arrangement, men fortsatt ikke er tilgjengelige for kjøp. Det er også mulig at vi vil se flere Android XR-enheter.

Det vi sannsynligvis ikke vil se, er imidlertid noen telefoner i Pixel 11-serien eller Pixel Watch 5, ettersom de basert på tidligere lanseringer sannsynligvis vil bli avduket rundt august.