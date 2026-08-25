Google har sneket en mystisk ny app inn i Android-telefoner – og nå tror vi vi vet hva den gjør

Android Pulse har dukket opp i Google Play Store.

Den vises som en tilgjengelig oppdatering for noen brukere, noe som tyder på at den allerede er installert på telefonene deres.

Beskrivelsen antyder at den kjører i bakgrunnen for å oppdage apper som oppfører seg feil.

Det är faktiskt inte en helt ny app, eftersom versioner av den som går tillbaka till mars har dykt upp på APKMirror. Det verkar dock vara först nu som den har fått en egen sida i Google Play Butik – och eftersom butikssidan anger över tio miljoner nedladdningar måste väldigt många redan ha den installerad.

Android Pulse er en app du sannsynligvis ikke engang vet at du har, men hvis du har en Android-telefon, er det en sjanse for at den allerede kjører i bakgrunnen, og det finnes en enkel måte å finne ut det på.

Som 9to5Google har bemerket, har en slik app nå dukket opp i Google Play Store. Enda mer avslørende er at den kan vises i listen over tilgjengelige appoppdateringer i Google Play Store, noe som betyr at den allerede er på telefonen din, selv om du ikke bevisst har lastet den ned.

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Det er faktisk ikke en helt ny app, ettersom versjoner av den som dateres tilbake til mars har dukket opp på APKMirror. Det ser imidlertid ut til at den først nå har sin egen side i Google Play Store – og siden butikksiden viser over ti millioner nedlastinger, må mange allerede ha den installert.

Holder oversikt over pulsen i din Android-mobil

(Image credit: Google / 9to5Google)

Men hva er egentlig denne mystiske appen? Beskrivelsen sier at «appen muliggjør utrulling av regler for å oppdage avvik i forbruket av kritiske systemressurser av Android-operativsystemet og installerte apper.»

Det er ikke helt krystallklart, men 9to5Googles tolkning – som vi er enige i – er at appen kjører i bakgrunnen og utfører programvarediagnostikk av operativsystemet og de installerte appene dine.

Basert på formuleringen «oppdage avvik» virker det sannsynlig at den ser etter apper eller tjenester som oppfører seg upassende, for eksempel å bruke mer batteri eller prosessorkraft enn de burde. Det er imidlertid mindre klart om Android Pulse deretter tar grep for å fikse problemene eller bare rapporterer dem til Google.

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Uansett er det endelige målet sannsynligvis å holde Android i gang så problemfritt som mulig, og det er neppe en ulempe.

Dette er imidlertid ikke en app du kan åpne og kjøre skanninger med selv. Hvis den er på telefonen din, må du bare håpe og anta at den gjør noe fornuftig i bakgrunnen – og ikke bare sløser med ressurser.

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