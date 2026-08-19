Google bygger videre på sin nye helsefunksjon Insulin Resistance Trends med PhotoScan.

PhotoScan er et «eksperimentelt rammeverk for dyp læring» som kan estimere kroppsfett ved hjelp av et telefonkamera med «nær DXA-nøyaktighet».

Det er ennå ikke tilgjengelig for offentligheten, men forskningen «demonstrerer gjennomførbarheten» av slike funksjoner.

Da Google Pixel Watch 5 ble lansert forrige uke sammen med en rekke nye Pixel-telefoner, var en av de mest interessante nyhetene introduksjonen av Pixel Watchs nye Health Guardian-verktøypakke, inkludert Insulin Resistance Trends.

Insulin Resistance Trends viser en månedlig oversikt som inneholder estimater av hvordan kroppen din reagerte på blodsukkertopper – en avgjørende komponent i vektkontroll og utvikling av type 2-diabetes.

Kroppssammensetning – forholdet mellom forskjellige typer fett, skjelettmuskulatur og bein – er også en utmerket markør for insulinresistens og metabolsk helse, så kroppsskanninger brukes ofte til å bestemme insulinresistens. Kroppssammensetning måles ofte med medisinske «DXA»-skanninger, som bruker røntgenstråler, eller kommersielt tilgjengelige enheter for hjemmebruk.

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Disse hjemmeenhetene kan være de beste smartvektene eller til og med noen smartklokker, for eksempel Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Uten medisinske DXA-skannere bruker de vanligvis en prosess som kalles «bioelektrisk impedansanalyse», eller BIA. En lavnivå elektrisk strøm sendes gjennom brukerens kropp og beveger seg gjennom fett, muskler og bein i forskjellige hastigheter. Hastigheten på den elektriske strømmen hjelper enheten med å estimere prosentandelen av hvert materiale i kroppen: en nyttig ting å ha på en helseovervåkingsenhet som en smartklokke.

(Image credit: Google)

Google er imidlertid travelt opptatt med å forske på en enda mer nøyaktig versjon av en kroppsskanning uten å bruke spesialutstyr eller BIA-sett – faktisk er det bare et smarttelefonkamera og en innebygd AI-modell. Denne funksjonen som er under utvikling kalles passende nok PhotoScan.

Ifølge forskningsbloggen deres har Google utviklet PhotoScan ved å matche smarttelefonfotografier av forsøkspersoner med medisinsk DXA-skanninger, sammen med annen informasjon om forsøkspersonen, og deretter kjøre alt gjennom en AI-modell. AI-modellen oppnådde til slutt «sterk DXA-samsvar» ved estimering av kroppsfettprosent og andre målinger, noe som førte til «nesten DXA-nøyaktighet for å forutsi insulinresistens».

Forskerne konkluderer med at «klinisk DXA-avbildning gir den mest nøyaktige kroppssammensetningen, men mangler skalerbarhet, mens bærbare BIA-sensorer tilbyr bekvemmelighet, men er begrenset til grunnleggende kroppsfettprosent.

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«Vår PhotoScan-tilnærming tilbyr en lovende mellomvei, ved å estimere detaljert kroppssammensetning fra standard smarttelefonbilder med nesten DXA-nøyaktighet.» Beklager, Samsung – det ser ut til at vi vil dreie oss bort fra BIA-sensorer og mot smarttelefonkameraer for beregning av kroppsfettprosent i fremtiden.

Selv om teknologien ikke ser ut til å være kommersielt tilgjengelig ennå, «demonstrerer den muligheten for smarttelefonbasert kroppssammensetningsestimering», og det vil ikke være noen overraskelse om den til slutt finner veien til de beste Pixel-telefonene.

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