Beste smartvekt 2021: hold øye med vekten og kroppssammensetningen din

Vi har testet og rangert de beste smartvektene på markedet. Uansett om du prøver å gå ned i vekt, bygge muskler eller bare beholde din nåværende kroppssammensetning, vil en smartvekt gjøre det enkelt å spore eventuelle forandringer over tid slik at du kan justere kostholdet og treningen etter behov.

Smarte vekter gir deg ikke bare flere måleverdier om kroppen, men de kobler seg også til mobiltelefonen din via WiFi eller Bluetooth. Det betyr at du kan holde øye med vekten eller kroppsfettprosenten din direkte fra mobilen. Det finnes mange tilgjengelige apper der du kan sette deg mål, kartlegge utviklingen over tid og dele statistikk med andre apper og tjenester.

Mange smartvekter konsentrerer seg ikke bare om vekten, men de gir deg også all mulig statistikk – over for eksempel kroppsfettprosent, muskelmasse og beinmasse. Dette er en super måte å se det store bildet av helsen på og hjelpe deg med å se forandringer som ikke bare gjenspeiles i antall kilo.

Vi har testet alle smartvektene nedenfor og bedømt dem ut fra hvor enkle de er å komme i gang med og gjøre bruk av daglig, hvor konsekvente og presise deres avlesninger er sammenlignet med en kroppsbyggervekt av treningsstudiokvalitet, hvor enkelt det er å synkronisere målinger med mobilappen samt hvor effektivt appen presenterer informasjonen.

De beste smartvektene for øyeblikket

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 er smart, pen og forfriskende enkel å bruke. Den leverer en mengde viktig helsestatistikk til mobilen på få sekunder. (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 erobrer førsteplassen i vår oversikt over de beste smartvektene på markedet. Den er ikke bare enkel å installere – den gir også eksakte og konsekvente data om kroppssammensetningen som du enkelt kan spore i Mi Fit-mobilappen.

Designet er elegant og minimalistisk, skjermen (som bare vises når vekten benyttes) er lys og lettlest når du står oppreist og den sklisikre glassplattformen kjennes robust og stabil under føttene.

I våre tester lot vi oss spesielt imponere av enkelheten i hele prosessen. Hvis du bare vil se vekten din, krever det overhodet ingen innstillinger, men vekten tillater at så mange som seks personer kan opprette profiler med omfattende statistikk over blant annet fett og muskelmasse, BMI og til og med basalstoffskiftet.

Statistikken over vekt og kroppssammensetning synkroniseres automatisk med Google Fit, Apple Health og Samsung Health. Hvis du har en aktivitetsmåler fra Xiaomi, som for eksempel Mi Smart Band 6, er vekten enda enklere å anbefale, ettersom alle helsedataene dine vil bli samlet på ett og samme sted.

Eufy Smart Scale C1 er brukervennlig, funksjonsmettet og overraskende billig. (Image credit: Eufy)

2. Eufy Smart Scale C1 Gjør det enkelt å spore kroppssammensetningen. Spesifikasjoner Kroppssammensetning: Ja Bluetooth: Ja Wi-Fi: Nei Maksimalt antall brukere: 16 DAGENS BESTE TILBUD 491,91 kr Les mer hos Mackabler.no Grunner til å kjøpe + Rask og enkel installasjon + Prisgunstig + Utmerket app Grunner til ikke å kjøpe - Ganske liten plattform

Eufy Smart Scale C1 er forfriskende kjapp og enkel å installere. Du installerer bare appen, oppgir navn, høyde og kjønn, og så er du klar til å stige ombord og veien deg. Det tar bare noen sekunder. Vekten kan holde øye med opptil 16 forskjellige brukere, og den identifiserer hver enkelt person etter vekten og kroppsstatistikken.

Data for vekt og kroppssammensetning stemte overens med det vi fikk av data fra de profesjonelle vektene på treningssenteret vårt, og resultatene var konsekvente for flere innveiinger.

Her er det ingen WiFi-tilkobling. Det innebærer at du må ha mobilen din innen rekkevidde for å synkronisere dataene. Det er uansett ikke noe større problem, særlig ettersom vekten kan lagre opptil 100 avlesninger mellom hver synkronisering i tilfelle den er utenfor mobilens rekkevidde.

Dette er en av de minste smartvektene vi har testet, med en plattform som bare måler 28 x 28 cm. Det er praktisk for små baderom der det er trangt om plassen, men hvis du har litt vanskeligheter med balansen, kan noen av alternativene fra Withings være noe for deg.

Les vår test av Eufy Smart Scale C1 (på engelsk)

Withings Body+ gir deg et detaljert bilde av din generelle helse, og særlig hvis du har en smartklokke fra Withings. (Image credit: Withings)

Withings Body+ er enda en super smartvekt. Den har alle de viktige funksjonene du trenger for å overvåke helsen og vekten din. Installasjonen er ikke like enkel som med Eufy Smart Scale C1, men den er likevel ikke komplisert. Hvis du har andre Withings-enheter (for eksempel en Withings Scanwatch), vil alle dataene fra disse enhetene samles med informasjon fra vekten din i et anvendelig instrumentpanel.

Appen henter dessuten inn data fra tredjepartsapper som Apples helseapp og Google Fit, slik at du kan få opp statistikk over aktivitetsnivåer og sammenligne dem med statistikken for vekt og kroppssammensetning. Hvis du er opptatt av å få et detaljert helhetsbilde av helsen og ønsker å utvikle sunnere vaner, er dette et utmerket valg.

Akkurat som andre smartvekter fra Withings (du finner noen av dem nedenfor), er Body+ godt utformet og har en stor og lyssterk skjerm som er lett å lese av når man står oppreist, samt en stor plate av herdet plast som gjør det enkelt å holde balansen. Målingene er konsekvente og kan sammenlignes med dem man får fra profesjonelle vekter i treningsstudioer.

Dette er ikke den billigste smartvekten på markedet, men dens integrasjon med andre apper, enheter og tjenester er eksepsjonell og gjør den enkel å anbefale.

Les vår test av Withings Body+ (på engelsk)

Hvis du allerede har en Garmin-klokke, importerer Garmin Index S2 din vekt og kroppssammensetning direkte til appen sammen med trenings- og helsestatistikken din. (Image credit: Garmin)

Garmin Index S2 er en annen smartvekt med WiFi-aktivert kroppssammensetning og gir eksakte og konsekvente resultater. Skjermen er veldig høyoppløst, noe som gjør at du kan få opp detaljerte diagrammer over din kroppsvekt over tid.

Dara fra vekten synkroniseres med Garmin Connect-appen, som du allerede kjenner god hvis du har en av selskapets sportsklokker eller aktivitetsmålere. Der fr du opp alle helsedataene dine på ett og samme sted. Garmin Connect synkroniseres også med en mengde tredjeparts helse- og kostholdsapper, inkludert MyFitnessPal, Nike+ og Noom, bare for å nevne noen. Dermed trenger du ikke å legge inn dataene fra veiingene dine manuelt.

Vi hadde satt pris på litt mer informasjon om de måleverdiene som vises i appen. For eksempel hadde det vært nyttig å vite om muskelmassen er normal for din alder og ditt kjønn, og hvor nær grenseverdiene du ligger. Dette er uansett enda en super smartvekt – hvis du har råd til den.

Les vår test av Garmin Index S2 (på engelsk)

Fitbit Aria Air ger ingen data om kroppssammansättning, men är enkel att använda och synkroniserar data med Fitbit-appen (Image credit: Fitbit)

Hvis du har en aktivitetsmåler eller en smartklokke fra Fitbit, burde Fitbit Aria Air være førstevalget ditt blant smartvektene. Når du stiger opp på den, vil vekten din automatisk synkroniseres med Fitbit-appen på mobilen din. Det betyr at du slipper å sette inn verdiene manuelt. Vekten beregner også din BMI ved hjelp av høyden i Fitbit-profilen din, noe som er ekstra praktisk.

Den største ulempen med denne smartvekten sammenlignet med de fleste andre i denne oversikten, er at den ikke bidrar med data om kroppssammensetning. Dermed får du ingen opplysninger om muskel-, vann- eller beinmasse. Men hvis du ikke er altfor interessert i disse ekstraopplysningene, kan det hende du vil sette pris på brukervennligheten.

I vår test lot vi oss imponere av hvor kjapp og enkel den er å konfigurere (forutsatt at du allerede har Fitbit-appen på mobilen din, tar det bare noen øyeblikk) og av hvor kjapt resultatene kom opp. Dette er en smart Bluetooth-vekt, men du må ha mobilen i nærheten av den for at dataene skal synkroniseres.

Les vårt test av Fitbit Aria Air (på engelsk)

Withings Body Cardio sporer ikke bare vekt og kroppssammensetning. Den gir deg også en oppfatning om tilstanden i arteriene dine. (Image credit: Withings)

Withings Body Cardio er selskapets mest avanserte smartvekt. Den gir deg ikke bare en nøyaktig måling av blant annet vekt, muskelmasse og kroppsfett, men den kan også gi deg en indikasjon om den overordnede kardiovaskulære tilstanden og bidra med råd om hvordan denne eventuelt kan bedres.

Vekten kan både måle hvilepuls og pulsbølgehastighet. Lav puls er ofte et tegn på god kondisjon, mens pulsbølgehastigheten indikerer hvor fleksible arteriene dine er. Med stivere arterier må hjertet ditt jobbe hardere for å holde blodomløpet i gang.

Det lyder kanskje forvirrende, men alt dette forklares tydelig når dataene dine synkroniseres med Withings Health Mate-appen (via enten Bluetooth eller Wi-Fi), og der får du også praktiske råd som hjelper deg å forbedre helsetilstanden.

Dette er ikke en vekt du har lyst til å drasse på hele tiden, ettersom den er mye tyngre enn de andre på listen, men dens tolagsdesign uten føtter gjør at den kan benyttes på alle typer gulv. Det er et stort pluss hvis du vil veie deg på for eksempel et teppe. Vanlige elektriske vekter passer bare til harde gulv.

Dette er en førsteklasses vekt, noe prislappen er helt ærlig om. Men hvis du er interessert i å gjøre langsiktige forandringer og forbedre helsen i stedet for bare å gå ned i vekt, kan den være verdt investeringen.