Beste Fitbit i 2019: Vi hjelper deg å velge den beste for deg

Fitbit var blant de første til å bringe skrittelling, merker og informasjon om forbrente kalorier til telefonene våre med sine tidlige produkter, inkludert Ultra, Fitbit One og Fitbit Flex.

Skrur vi tiden frem et tiår, ser vi at selskapet fortsatt går fra høydepunkt til høydepunkt. Det kan virke som de har klart å holde følge med hva kundene ønsker seg, men de har samtidig også holdt seg til å lage enkle, brukervennlige og nøyaktige produkter.

Fitbit har et stort utvalg av ulike produkter som passer for ulike bruksområder og budsjetter. Enten du liker å løpe utendørs, trene på treningssenter eller bare vil telle skrittene dine hver dag, så finnes det en variant som passer for deg.

Sent i 2018 dukket Fitbit Charge 3 opp, og tidligere på året lanserte de også Fitbit Versa. Før det kom også Fitbit Alta HR og Fitbit Ionic, som fulgte etter Fitbit Charge 2 og Fitbit Flex 2 som kom året før.

Fitbit lanserer vanligvis et eller to nye produkter i året, og i 2019 kan det være vi får se Ionic 2, Charge 4 eller Versa 2.

Produkter som Fitbit Blaze og Fitbit Surge er ikke tilgjengelig fra selskapet lenger, men du finner dem ofte på salg i nettbutikker fortsatt og vi har dermed valgt å beholde dem på listen vår.

Det er også verdt å nevne at selskapet nå har et egen produkt for barn kalt Fitbit Ace, men vi har ikke den med i vår rangering fordi den ikke har helt det samme bruksområdet som de andre.

Nedenfor finner du altså vår liste over de beste Fitbit-produktene akkurat nå, og der har vi vurdert design, funksjoner, treningsnytte, pris og mange andre elementer for å komme frem til vår rangering.

1. Fitbit Charge 3

En av de beste aktivitetsarmbåndene du kan kjøpe akkurat nå.

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja, gjennom telefon | Batteritid: 4/5 dager | kompatibilitet: Android/iOS/Windows

1 489 kr View at NetOnNet

Større skjerm enn Charge 2

Du kan svømme med den

Fitbit Pay bare på den dyrere varianten

Fortsatt ikke innebygget GPS

Den beste Fitbit-modellen til trening er Charge 3, som har en mye større skjerm enn de tidligere produktene i Charge-serien.

Den er en av de beste aktivitetsarmbåndene du kan kjøpe akkurat nå, og den kommer med treningsfunksjoner som pulsmåler, pusteveiledning, svømmesporing og forbedrede varsler.

Hvis du velger å gå for Fitbit Charge 3 Special Edition får du støtte for Fitbit Pay i tillegg. Den kan ellers bruke GPS-funksjonen i telefonen din til å spore løpeturer, men den klarer dessverre ikke det samme på egen hånd. Dermed er den kanskje ikke det beste valge for seriøse løpere.

Alt er stort sett litt bedre med Charge 3, og i og med at prisen er den samme som for Charge 2 da den kom er det sannsynlig at den vil passe for de fleste som er på jakt etter en Fitbit i 2018.

Denne vil også være en glimrende gave til dem som er opptatt av trening, og som vil spore aktivitetene sine enten de svømmer, løper eller trener på treningssenter. Den er kanskje ikke det beste valget for dem som løper mye ute fordi den mangler innebygget GPS, men utover det er dette et solid produkt som ser bra ut og som kan glede mange hvis de finner den under juletreet i år.

Les hele vår test av Fitbit Charge 3

2. Fitbit Flex 2

Flex 2 er en god og billig aktivitetsmåler

Størrelse: To størrelser | Skjerm: N/A | Vekt: 19 g | Vanntett: Ja | Kompatibilitet: Android, iOS | Batteri: 5 dager | Tilkobling: Bluetooth 4.0

Today's best Fitbit Flex 2 deals 749 kr View at CDON

Morsom programvare

Lett og komfortabel

Ikke god nok batteritid

Langsom lading

Ønsker du deg en aktivitetsmåler som er ukomplisert og lett å bruke? Da kan Fitbit Flex 2 være det du ser etter.

Den kan brukes når du svømmer, ettersom den er vanntett, og den holder orden på prestasjonene dine i bassenget. Dessuten får du med alle de andre grunnleggende målefunksjonene du forventer, i tillegg til en lett og slank utforming.

Den er dessuten et hakk billigere enn Fitbit Charge 2, og dermed kan den være et godt valg for deg.

Les den komplette anmeldelsen av Fitbit Flex 2

Hva er det neste? Til tross for at Flex 2 er blant Fitbits mest populære aktivitetsmålere, har vi ennå ikke hørt noen rykter eller lekkasjer om Fitbit Flex 3.

3. Fitbit Versa

Fitbits andre smartklokke er bedre enn den første

Skjerm: Yes | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei, bare ved tilkobling | Batteritid: 3-4 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

1 895 kr View at Dustin home

Lettvektig utforming

Relativt lav pris

Føles litt billig og barnslig

Ingen GPS

Fitbit Versa er proppet med mange av funksjonene fra Ionic, men i Versa er de komprimert ned i en mindre pakke til en rimeligere penge. Hvis du ønsker deg en slankere klokke på håndleddet, kan denne passe deg bedre enn selskapets første smartklokke.

Prisen er allerede lavere enn for Ionic, som nå fås til nedsatt pris, og selv om den ikke føles førsteklasses, har vi sansen for det mindre omfanget, og at den sitter tett rundt håndleddet. Den leveres med Fitbit Pay, samt alle appene fra Ionic, musikklagring og mye mer.

Hvis du vil ha den på deg når du løper, er det greit å vite at Versa mangler GPS-funksjon, så du må ha med deg telefonen for å kunne kartlegge hvor du løper, men det er fortsatt en god smartklokke Fitbit har kommet med her.

Les den komplett test av Fitbit Versa

Hva er det neste? Fitbit lanserte Versa så nylig som i starten av 2018, men vi har allerede satt sammen en liste over forbedringer vi vil ønske oss dersom selskapet skal komme med en Fitbit Versa 2.

Ta en titt på vår video om Fitbit Versa nedenfor:

4. Fitbit Ionic

Fitbits første smartklokke kom med noe litt annerledes

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,47-tommer, 1000 nits | Prosessor: Dual-core 1,0 GHz | Remstørrelse: Stor | Innebygget lagringsplass: 2,5 GB | Batteritid: 2-3 dager | Lademetode: Proprietær lader | IP-gradering: 50 m vanntetthet | Oppkobling: Wi-Fi, Bluetooth

1 990 kr View at NetOnNet

Lyssterk skjerm

Flere aktivitetsvalg

Langsomt grensesnitt

Alvorlig mangel på apper

Hvis du ser etter en smartklokke fra Fitbit, finnes også denne. Fitbit Ionic er ikke blitt den fantastiske smartklokken mange håpet på, men den duger hvis du er ute etter en aktivitetsrettet enhet som kan håndtere løping, vekttrening svømming og mye, mye mer.

Spesialiserte treningsprogrammer og Fitbit Pay er blant Ionics øvrige høydepunkter, men den presterer ikke like godt som Apple Watch 3 eller LG Watch Sport om man er ute etter en fullverdig smartklokke.

Den er heller ikke rimelig, og vi regner heller ikke Fitbit Ionic blant de beste Fitbit-produktene, ettersom den ikke rettferdiggjør den høye prisen.

Les den komplette testen av Fitbit Ionic

Hva er det neste? Når vi nærmer oss ettårsjubileet for lanseringen av Fitbit Ionic, har vi satt opp en liste over forbedringer vi kunne tenkt oss om selskapet bestemmer seg for å lage en Fitbit Ionic 2.

5. Fitbit Alta HR

Fitbits mest elegante aktivitetsmåler, nå med ekstra HR-avlesninger.

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

1 189 kr View at NetOnNet

Slankt design

Nøyaktig pulsmåling

Uresponsiv skjerm

Vanskelig å lese i sterkt lys

Med Alta HR har Fitbit tatt den slanke og elegante Fitbit Alta og stappet en pulsmåler inn i dens slanke ramme, uten å gjøre den større.

Der den opprinnelige Fitbit Alta har litt for få funksjoner, og har prioritert form foran funksjon, er Alta HR en beundingsverdig aktivitetsmåler som går langt forbi den grunnleggende kartleggingen, mens den fortsatt ser bra ut.

Den har ikke flest funksjoner – for eksempel har den ikke GPS – men den har funnet en god balanse, og er av en slik art at du gjerne går med den døgnet rundt (bortsett fra når du svømmer for den er ikke vanntett). Det er praktisk, ettersom den også kan kartlegge søvnen din, og pulsmåleren kommer godt med.

Ettersom den henter de grunnleggende meldingsvarslene fra telefonen din, og har en batteritid på nesten en uke, er den vel verdt å vurdere om du ikke trenger så mange funksjoner, eller ikke vil ha en for stor enhet, eller noe slikt som Fitbit Ionic.

Les hele testen av Fitbit Alta HR

6. Fitbit Charge 2

Vår tidligere favoritt fra Fitbit.

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Nei | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, via telefonen | Batteritid: 4 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

699 kr View at Dustin home

Nyttig skjerm

Komfortabel rem

Begrensede telefonvarsler

Ingen egen GPS

Inntil tidligere å år var Charge 2 vår favoritt fra Fitbit. Den har en mye større skjerm enn både den opprinnelige Fitbit Charge og Charge HR, og den er fullpakket med ekstra treningsfunksjoner.

Den har også Multi-Sport-måling, slik at du kan holde oversikt over utendørs løpeturer, gange, vekttrening og mange andre aktiviteter.

Den kobler seg også til GPS-en på telefonen din for å kartlegge løpeturene dine. Du kan imidlertid ikke bruke den i bassenget, og hvis du ønsker å bruke måleren mens du svømmer, anbefaler vi deg å ta en titt på Fitbit Flex 2 eller Fitbit Charge 3.

Les hele vår test av Fitbit Charge 2

7. Fitbit Blaze

En solid kroppsgadget, som skaper liten entusiasme

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Nei | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 5 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

999 kr View at Dustin home

Fableaktig batteritid

Interessante skjermfunksjoner

Mangler meldingsvarsler

Merkelig utforming

Fitbit Blaze er det ubeskrevne bladet i Fitbit-familien. Dette er et av de merkeligere produktene i oversikten, ettersom den på en måte var ment å bli den første smartklokken fra Fitbit, noe den ikke er.

Tross designet, er egentlig Fitbit Blaze bare en aktivitetsmåler. Designet er ganske snålt, men den kan være noe for deg hvis du ønsker deg en aktivitetsmåler du oftest vil bruke som et armbåndsur.

Skjermen gir deg også meldingsvarsler for tekstmeldinger, men ikke for andre apper du gjerne vil følge med på.

Blaze har en rekke aktivitetsfunksjoner, for eksempel SmartTrack, som vil registrere aktiviteten din selv om du ikke har gitt den beskjed om hvilken type aktivitet du skal bedrive, noe som gir deg muligheten til uten videre å svi av kalorier.

Les hele testen av Fitbit Blaze

8. Fitbit Surge

Fitbits «superklokke» med GPS

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: nei | Aktivitetssporing: ja | GPS: Ja | Batteritid: 3 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

innebygd GPS

Klassisk klokkespenne

Utdatert åttitallsdesign

Svakere batteri

Surge er ikke lenger den dyreste kropssgadgeten i Fitbit-stallen, takket være erstatteren Ionic, noe som innebærer at det nå er mye vanskeligere å finne en Surge til salgs. Fitbit Surge leveres med innebygget GPS-teknologi, og dermed kan du ha den på deg på joggetur uten også å måtte ha med deg telefonen i lommen.

Den er utstyrt med pulsmåler og har et klassisk klokkedesign, noe flere Fitbit-produkter ikke har. Denne Fitbiten har litt kortere batteritid, og designet passer ikke for enhver smak, men hvis du liker å løpe er dette ett av de mer velegnede produktene fra Fitbit.

Men vi må advare om at denne nok ikke er å få tak i så mye lenger. Fitbit har på sine nettsider erstattet Surge med Ionic, så det later til at selskapet har stanset salget, og at du bare kan finne denne hos tredjepartsforhandlere, der lageret snart vil bli tomt.

Les hele vår test av Fitbit Surge

9. Fitbit Alta

Den opprinnelige Alta har et begrenset spekter

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Nei | Vanntetthet: Nei | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

799 kr View at NetOnNet

Slående design

Ukelang batteritid

Ikke vanntett

Generelt ganske begrenset

Fitbit Alta er veldig designfokusert, og begrenset når det gjelder aktivitetsfunksjoner. Utseendet kan modifiseres med ulike remmer, som du kan bytte ut etter humør og dagsform. Du er ikke begrenset til bare ett valg, som med enkelte andre Fitbit-enheter.

I anmeldelsen vår fant vi ut at batteriet holder i en uke, noe som er enda mer enn de fem dagene Fitibit oppgir for Alta.

Men den er ikke særlig bra, ettersom Altas skjerm ikke er spesielt følsom, og den er heller ikke vannfast. Men er du ute etter en helt generell aktivitetsmåler, kan Alta være noe for deg.

Når det er sagt, skyldes Altas plassering på listen at man nå får tak i Fitbit Alta HR, som er et mye bedre valg, kanskje til og med ditt førstevalg.

Les hele vår test av Fitbit Alta