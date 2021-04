Nye Fitbit Luxe er et slankt og stilrent aktivitetsarmbånd som ikke koster skjorta

Fitbit har avslørt en ny slank aktivitetsklokke, Fitbit Luxe, med en elegant urkasse i rustfritt stål, AMOLED-skjerm og pulsoksimeter (SpO2-måler.)



Vi fikk vårt første møte med det nye aktivitetsarmbåndet for noen dager siden, når bilder av Luxe ble lekket på nett. Når det gjelder design er den ikke helt ulik Fitbit Inspire 2, som ble lansert i fjor. Det nye armbåndet har en lignende slank skjerm og stilrene linjer. Den skiller seg fra forgjengeren ved at Luxe består av rustfritt stål snarere enn en polymer, noe som gjør at den ser langt mer eksklusiv ut, og selve urkassen er tynnere, noe som bør gjøre at den sitter bedre på håndleddet.

Aktivitetsarmbånd og sportsklokker har tradisjonelt har relativt funksjonell design, men Fitbit følger den rådende trenden og lager med Luxe en klokke som er både attraktiv og praktisk.

(Image credit: Fitbit)

Tidligere i år fikk vi stifte bekjentskap med nye Garmin Lily, og for bare et par uker siden avslørte Polar nye Polar Ignite 2, som kan fås med både tradisjonelle silikon-reimer, men også med varianter prydet med Swarovski-krystaller.



Fitbit vil ikke være dårligere. Standardversjonen av Luxe har en typisk silikon-reim, men man kan også få fatt på en spesialversjon som har en dus gullfarget lenkereim fra gullsmeden Gorjana. Andre metall-, lær- og tøyreimer er også tilgjengelig for kjøp.

Treningsfunksjoner

I likhet med Fitbit Versa 2, Versa 3 og Sense får Fitbit Luxe en AMOLED-skjerm, noe som bør hjelpe på batteritiden, sammenlignet med eksempelvis PMOLED-skjermen i Inspire 2. Fitbit sier at Luxe kommer til å klare rundt fem dager mellom hver lading.



Når det gjelder treningsfunksjonalitet kan Luxe holde styr på puls, hvor ofte man puster og søvnstatistikk – for ikke å snakke om oksygenmetning i blodet, noe Inspire 2 ikke kan. Denne funksjonen er dog ikke tilgjengelig riktig ennå, og skal implementeres i en kommende firmware-oppdatering, sammen med måling av hudtemperatur.



Enheten har over 20 treningsmoduser, og Fitbits såkalte Smart Track-funksjon vil starte et treningsprogram automatisk, om du glemmer av å gjøre det manuelt.

(Image credit: Fitbit)

Man kan motta samtaler, SMS-er og varsler fra apper via Luxe, men man får ikke innebygget GPS, noe som er relativt skuffende – Luxe låner heller mobiltelefonens GPS-enhet for å holde styr på hvor man løper, går og sykler. Etter det vi har erfart er dette et system som fungerer godt, men det betyr likevel at du ikke kan legge igjen telefonen hjemme når du er ute på treningstur.



Fitbit Luxe vil være å finne i Norge til 1599 for standardversjonen, og 2099 for spesialutgaven (med den gullfargede Gorjana-reimen.) Det betyr at aktivitetsarmbåndet passende nok legger seg mellom Fitbit Inspire 2 (som ble lansert til 999 kroner) og Versa 3 (som opprinnelig kostet 2499 kroner.)



Luxe er dermed vesentlig billigere enn Garmin Lily, som har lignende spesifikasjoner og som ble lansert til 2999 kroner tidligere i år.

(Image credit: Fitbit)

Når man kjøper Luxe får man også prøve Fitbit Premium gratis i seks måneders, hvilket gir en tilgang til kostholdsråd, trening med instruktør og de nye meditasjons-timene fra Deepak Chopra.



Vi kommer om kort tid til å ha Fitbit Luxe på testbenken, slik at vi får funnet ut hvordan den klarer seg kontra rivalene.