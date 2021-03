De nye treningsklokkene Polar Ignite 2 og Vantage M2 er smartere – og har mer bling

Polar har lansert to nye treningsklokker – Ignite 2 og Vantage M2. Etterfølgerne til de særs populære Ignite- og Vantage M-modellene har i år fått oppgraderinger både på innsiden og utsiden, særlig utsiden har fått overraskende mye bling.



Polar Ignite 2 ter seg for eksempel langt mer prangende enn originalen, den har fått nye farger, en gravert bezel og, overraskende nok, to typer reimer med Swarovski-krystaller. Klokken er, som forgjengeren, laget både for hverdagslig bruk og til trening. De nye reimene dytter det hele mer i retning smykker enn den typiske treningsklokken (en trend vi har sett tidligere i år med Garmin Lily.)

Samtidig er det kanskje på innsiden de mest interessante forandringene har funnet sted. Batteritiden har fått seg en oppdatering, noe som innebærer at Ignite 2 kan vare i fem dager med vanlig bruk (det vil si, med noe trening), og opptil 20 timer i treningsmodus, kontra forgjengerens 17. Hvis man er virkelig langt unna en stikkontakt kan man også ta i bruk en ny strømsparemodus, og ifølge Polar kunne trene i opptil 100 timer, såfremt man skrur av pulsmåleren og bruker unøyaktig GPS.

Polar Ignite 2 (Image credit: Polar)

Når det gjelder mer smarte funksjoner kan man nå kontrollere musikk fra håndleddet, samt sjekke om man rekker innomhus før sprutregnet begynner med værmeldingsfunksjonen.



For å få bedre oversikt over treningen har man nå også fått et kontrollpanel med et sammendrag av uken som gikk, der man kan få detaljert informasjon om hvordan du gjorde det. Klokken har også fått en del flere treningsprofiler for innendørstrening, og man kan også kople Ignite 2 til en rekke treningsapparater, som eksempelvis tredemøller og sykkelcomputere.



Polar Ignite 2 vil være tilgjengelig fra og med april, og i Norge har den en veiledende pris på 2499 kroner.

Oversikt over drivstoffet

Med på lasset sammen med Ignite 2 får vi også Polar Vantage M2, som også kan fås i en rekke nye farger, og med matchende tofargede reimer.



I likhet med Ignite 2 får vi også her to separate kontrollpaneler for styring av musikk og en titt på værmeldingen. Man får også samme oppsummeringsfunksjon med Vantage M2, som gjør det enklere å se det store trekkene i treningen.



Vantage M2 har også en funksjon ved navn FuelWise, som tidligere kun var å finne i Polar Grit X og Vantage V2. Dette er en slags kalorikalkulator som holder styr på når du bør få i deg energi og væske under treningen, samt mengden, slik at du ikke blir skjelven før løpeturen er over.



Polar Vantage M2 kan forhåndsbestilles nå, direkte fra Polar. Veiledende pris er på 2999 kroner.

Polar Vantage M2 (Image credit: Polar)

Det er også flere nyheter på vei fra Polar i den nærmeste fremtid. Grit X og Vantage V2 får eksempel nye sensor-moduser senere i år, og det skal etter sigende være planlagt mye nytt i Polar Flow-appen. Vi kommer tilbake med mer når vi vet nøyaktig hva det innebærer.