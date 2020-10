Beste billige pulsklokke 2020: disse treningsklokkene gjør deg sprekere til en rimelig penge

En gang i tiden var pulsklokker dyre saker. I toppsegmentet gjelder dette fremdeles, men underveis er det skjedd teknologiske fremskritt som har gjort pulsklokkene mindre, mer avanserte og ikke minst billigere enn noen gang.

Hvis du er på jakt etter den beste billige pulsklokken på markedet, er det lurt å se etter en kroppsnær enhet som først og fremst tjener dine behov. Det er liten vist å bla opp penger for en masse funksjoner du aldri vil få nytte av.

Å sette deg mål for løpingen og følge med på hvordan du gjør det, har aldri vært enklere. Dette skyldes at selv de enkleste pulsklokkene kan gjennomføre disse avanserte dataanalysene. Angivelser av puls og GPS-posisjon bidrar til at enhver kan trene som en profesjonell.

Selv om du har trang økonomi, finnes det mange pulsklokker å velge mellom. Dette gjelder for ferskinger, for treningsvante mennesker som føler at de trenger en ekstra dytt og for idrettsutøvere som er ute etter å smadre sine personlige bestenoteringer. Her gir vi deg de beste av de billigste pulsklokkene.

Utvalget er begrenset til klokker som i skrivende stund har en pris på opptil 1500 kroner, dette er snakk om de rimeligere variantene på markedet. Prisene i markedet kan imidlertid variere noe over tid.

Hvis du kan tøye budsjettet ditt litt til, vil du kanskje også være interessert i vår oversikt over de beste pulsklokkene eller vår generelle guide til de beste smartklokkene. Og hvis du ikke nødvendigvis er ute etter en pulsklokke, hvorfor ikke ta en titt på vår oversikt over de beste billige smartklokkene?

(Image credit: Garmin)

1. Garmin Forerunner 45 En overraskende velutrustet rimelig pulsklokke GPS: Ja | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: 13 timer med GPS | Vanntett: Ja, til 50 meter 1 358 kr Les mer hos Elkjop Lett Musikkstyring Begrensede sportprofiler Tung, plastaktig konstruksjon

Garmin lager flere av de beste pulsklokkene man får kjøpt. Selv om noen av dem, for eksempel Garmin Forerunner 945, er svært kostbare, har de også modeller som er langt rimeligere, men som likevel har alt de fleste som løper har behov for.

Garmin Forerunner 45 er et supert eksempel på akkurat dette. Enheten har lav vekt, så du kan sette den på deg og glemme at den er der. Du kan styre musikken med den, så du ikke trenger å fiske opp mobilen for å skifte sang midt under løpeturen.

Og ved hjelp av GPS, GLONASS og Galileo burde den være i stand til å spore bevegelsene dine hvor enn du måtte bevege deg. Den har også pulsmåler, søvnmåler, stressmåler, VO2 max og til og med en Body Battery-funksjon, som angir energinivået ditt.

Forerunner 45 er mer begrenset når det gjelder andre aktiviteter enn løping. Det er ingen skikkelig måling for svømming, for eksempel, men hvis det er løping som gjelder for din del, og du enten vil begrense utleggene eller ikke trenger alle funksjonene toppmodellene har å by på, er dette et supert valg.

Les hele vår test av Garmin Forerunner 45

2. Polar M200 En klokke som nesten kan måle alt GPS: Ja | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: Én uke | Vanntett: Ja, til 30 meter 747 kr Les mer hos Elkjop Mye for pengene Bra app Simpelt design GPSen kan reagere langsomt

Polar M200 er en super billigmodell. Særlig med tanke på alt man har klart å klemme inn i denne pulsklokken.

Det er nesten ikke måte på. du får vristbasert pulsmåling, innebygget GPS, smarttelefonvarsler, persontilpassede treningsprogram via appen, ulike fargealternativer og en batteritid på én ukes bruk med én times løping per dag.

Den runde urskiven er skapt for å ta seg godt ut ved daglig bruk, og vanntettheten gjør at du slipper å ta den av deg så ofte. Polar Flow-appen fungerer godt sammen med andre aktivitetstjenester, så det skulle ikke være noen anstrengelse å overføre data mellom ulike plattformer. Bortsett fra anstrengelsen ved å løpe, da.

Les hele vår test av Polar M200

(Image credit: Amazfit)

3. Amazfit Bip Godt batteri, mye for pengene GPS: Ja | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: Opptil 45 dager | Vanntetthet: IP68-klassifisert 708,52 kr Les mer hos CDON Stilig design Glimrende ledsagerapp Auto-pause-unksjonen virker ikke Rotete brukergrensesnitt

Amazfit Bip er absolutt billig. Men du får faktisk ganske mye klokke for pengene likevel. Her er det naturligvis de nesten obligatoriske elementene GPS og pulsmåler, slik at den er en grei aktivitetsmåler. Den assisteres av en app som gir deg massevis av statistikk etter løpeturen.

Men Amazfit Bip har også et batteri med en imponerende varighet. Du kan bruke den til aktivitetsmåling i ukevis uten å måtte lade den.

Og når du legger til et stilig, Apple Watch-aktig utseende er det enkelt å forstå at vi digger denne saken her. Men husk at den ikke er like god med varsler som enkelte av de dyrere smartklokkene, som så mange pulsklokker tilpasset løping, er den ikke like imponerende til andre typer øvelser.

Les hele vår test av Amazfit Bip

4. Fitbit Charge 3 Slank, tiltalende og enkel å betjene GPS: Nei | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: 4 dager | Vanntett: Ja, til 50 meter 774 kr Les mer hos Elkjop Stor skjerm Vanntett utforming Enfarget skjerm Ikke innebygget GPS

Produktserien Fitbit Charge har vært populær siden dens første generasjon kom i 2014. Den hittil nyeste generasjonen heter Fitbit Charge 3. Den er en anelse dyrere enn Charge 2, men den kan også gjøre mer.

Blant de nye oppgraderingen som kom med Charge 3 er en vanntett konstruksjon. Dermed kan du også ha den på deg i bassenget. Men du er jo ute etter en klokke å ha med på løpetur, så hvordan gjør den det på den fronten?

Dette er nok ikke den rimeligste enheten på listen, men den er til gjengjeld den enkleste å bruke. Du trenger ikke å fiske opp telefonen for å finne posisjonen din når du er ute og løper, du har fordelen av å kunne lagre musikk lokalt og du får øvelsestips direkte fra håndleddet.

All den viktigste statistikken vises på den litt større skjermen Fitbit har installert i denne generasjonens enheter. Designet er dessuten langt mer tiltalende enn forgjengernes. Dette er ikke den mest avanserte enheten på listen, men Fitbit Charge 3 gir deg nok det meste du er ute etter.

Les hele vår test av Fitbit Charge 3

5. Polar M430 Enkel, smart og effektiv GPS: Ja | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: 8 timer med GPS | Vanntett: Ja, til 30 meter 895 kr Les mer hos Elkjop Flott for dem som setter seg mål God batterikapasitet Irriterende ladeledning Noen problemer med synkronisering med mobil

Polar M430 representerer en vesentlig oppgradering fra den eldre bestselgeren M400. Her får du en forbedret pulsmåler, utrolig presis GPS og dessuten søvnmåler, noe som er nytt.

Denne rimelige klokkenher nok å by på til både sofagriser som vil opp og ut og maratonløpere. M430 kan skilte med alle de vanlige løpsfunksjonene, og har i tilleff funksjoner som søvnmåling, en enkel Fitness Test som kartlegger utviklingen din – og dessuten anbefaler når du burde hvile. En oppdatering er også funksjonen dsom hjelper deg å finne veien hjem, slik at du kan prøve ut nye ruter uten å løpe deg vill.

Designet har et visst retropreg, skjermen er enkel, og du får ikke med alle elitefunksjonene du får med Polar V800 eller en topputgave av Forerunner. Men til denne prisen er det likevel mer enn nok til å tilfredsstille de fleste løpeentusiaster.

Les hele vår test av Polar M430

6. Garmin Forerunner 35 Godt spekter av funksjoner til innstegspris GPS: Ja | Tilkobling: Bluetooth | Batteri: 13 timer med GPS | Vanntett: Ja, til 50 meter 654 kr Les mer hos Elkjop Behagelig Vanntett ned til 50 meter Banal 1,2 tommers skjerm Blokkaktig utforming

I den rimelige Garmin Forerunner 35 er det stappet inn massevis av toppfunksjonene du finner på Garmins eliteklokker, men til en pris som svir langt mindre i lommeboken.

I tillegg til et bredt spekter av løpsstatistikk, rommer denne GPS-baserte enheten også en optisk pulsmåler, smartvarsler (anrop og meldinger) og aktivitetssporing. Dermed får du det komplette bildet av dine daglige bevegelser, og ikke bare løpingen.

Den har kanskje ikke alle de avanserte løpsdynamiske verktøyene du finner på Garmin Forerunner 635 (for eksempel steglengde). Erfarne løpere vil kanskje også trenge en kraftigere HR-sensor, men den er perfekt for ferske løpere eller for alle som prøver ut kroppsnær teknologi for første gang.