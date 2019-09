Test: Apple Watch 5

Testen på to minutter

På papiret er Apple Watch 5 en av de minst overbevisende oppgraderingene fra Apple noen gang. Den er i bunn og grunn Watch 4, en av våre beste smartklokker, må vi innse – med et kompass, flere frekvenser du kan ringe opp nødtjenester verden over med (en edel bragd, men ikke noe folk vil rive ned butikkhyllene over), og ikke noe særlig mer.

Å jo – med unntak av at den nye skjermen aldri slår seg av, men tones heller ned til en svakt belyst alltid-på-skjerm når du ikke løfter armen for å se rett på den. Apple har fikset en av de største ulempene ved sin smartklokke, og dette er med god margin det største trekkplasteret ved denne nye enheten.

Alltid-på-skjermen er virkelig hendig, og vi vendte oss fort til å kikke bort på kokken for å sjekke tiden. Den er faktisk litegrann for lyssterk, og i mørket gløder den nokså illevarslende, så vi endte faktisk med å skru av denne alltid-på-funksjonen ganske ofte.

Designet til Watch 5 er nøyaktig som fjorårets modell, noe som ikke er helt uventet med tanke på den store overhalingen i 2018. Nå får du også klokken i keramisk og titan-finish til både 40 og 44 millimeterformatet (for ulike håndleddstykkelser) og de ser ganske stilige ut, men de løfter da også prisnivået noe.

(Image credit: TechRadar)

Treningsegenskapene til Watch 5 er ikke blitt bedre, men den er likevel et strålende aktivitetsarmbånd. Pulsmåleren er presis, en EKG-funksjon gir ytterligere overvåkning av hjertets tilstand, og den innebygde GPS-en er temmelig nøyaktig (men ikke med så god ytelse som på dedikerte løperklokker).

Du kan svømme, drive høyintensiv intervalltrening, sykle og til og med gjøre yoga med Watch 5 for å fylle opp de superviktige ringene som kartlegger dine daglige aktiviteter. Men dette gjelder også for den litt mindre Watch 3, som er billigere, og som fortsatt selges av Apple.

Avspilling av musikk og podkaster fungerer svært godt på Watch 5, og med 32 GB lagringsplass innebygget (en oppgradering fra fjorårets 16 GB) kan du laste ned flere sanger fra Apple Music eller flere podkaster – selv om det fortsatt kan være et slit å fylle Apple Watch med innhold.

WatchOS 6 fører med seg noen stilige nye funksjoner, med en støymåler og syklusaktivitetsmåling for kvinner som noen av våre favoritter: du kan beskytte hørselen og få bedre menstruasjons- og fruktbarhetsprognoser rett fra håndleddet, og begge funksjonene er elegant løst, og nyttige å ha i en smartklokke.

Vi er imidlertid ikke like begeistret for den nye App Store-løsningen på denne modellen, ettersom skjermen virker for liten til å gi tilstrekkelig tilgang til portalen

Den dempede skjermen er fortsatt enkel å avlese. (Image credit: TechRadar)

Batterikapasiteten er den største utfordringen vi traff på med Watch 5, der alltid-på-funksjonen suger mer av livskraften ut av smartklokken. Watch 4 holdt lett ut i mer enn 24 timer, men Watch 5 strever med å nå det samme nivået, og vi må langt oftere finne frem en lader med denne modellen.

Ettersom Watch 4 ikke lenger er tilgjengelig, er Watch 5 bare en oppgradering, med større lagringsplass, et kompass og en skjerm som alltid er på – og slår du den av, er dette bare en lett oppgradert smartklokke i 2019-utgave.

Vi opplevde imidlertid at den utmerket seg på noen områder, og den er enda en svært anvendelig enhet for håndleddet ditt, men likevel føles Apple Watch 5 som en skuffende oppgradering, og vi vil nok heller peke deg i retning av den nå ganske rimelig prisede Watch 3 som et godt alternativ.

Apple Watch 5 – lanseringsdato og pris

Apple Watch 5 ble introdusert sammen med iPhone 11-serien 10. september, og akkurat som telefonene får du kjøpt klokken 20. september, men hvis du ønsker deg Nike-versjonen, må du vente til 4. oktober.

Prisen for 40-millimetersutgaven er i utgangspunktet satt til kr. 4690,- og oppover. For 44-millimeteren starter prisen på kr. 4990,- Den største versjonen gir deg vanligvis bedre batterikapasitet, og dessuten større berøringspunkter på den litt større skjermen.

Apple har også sluttet å selge Watch 4, så du kan vente deg noen kjempetilbud på Apple Watch 4 i løpet av Black Friday og Cyber Monday, når forhandlerne selger ut den gjenværende beholdningen.

(Image credit: TechRadar)

Startprisen for Apple Watch 5 gjelder varianten i aluminium, som leveres i tre velkjente overflateutførelser: Gold, Space Black og Silver. Et nytt ekstra fortrinn er at årets hus er laget av 100 % resirkulert aluminium.

Du kan også få den i rustfritt stål for en dyrere penge – Kr. 7990,- for 44 mm med sportsrem og 8990,- med Milanese-rem. Varianten i massiv titan, i mørk og lys utgave begynner på $ 799 i USA.

Apple Watch vil nok en gang komme i en keramisk utgave, og der ligger den amerikanske startprisen på $1299,-

Man får i tillegg Nike-versjoner med egne remmer og skiver, og nye Hermes-modeller med hus i rustfritt stål og Space Black-kulør i tillegg til svarte lærremmer. Apple har ikke oppgitt om disse bare vil komme med GPS, eller om de også vil leveres i mobilversjon.

Alltid-på-skjerm og design

La oss få unnagjort noe med én gang: alltid-på-skjermen er kul. Den er en strålende oppgradering fra Apple, og den er snedig uttenkt på mange ulike måter.

Det vil ta brukere av tidligere generasjoners Apple Watch rundt fem minutter å gå fra å automatisk heve og vri på håndleddet, til at blikket bare søker ned mot deres Apple Watch 5.

Lettheten ved denne overgangen skyldes at vi alle vet hvordan en klokke burde fungere: du ser på den, du ser klokkeslettet. Det er hva Apple Watch nå gir deg, og det innebærer at du i stedet for å måtte stole på muskelminnet, nå bare kan se på den som du ville gjort med en helt vanlig klokke.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Den neddempede alltid-på-skjermen Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar) Skjermen med full lysstyrke

Apple kunne imidlertid tatt dette litt videre. Skjermlyset dempes når klokken ikke er i aktiv bruk, men ikke nok. Hvis omgivelsene dine er mørke, skinner Watch 5 fremdeles som en fyrlykt på håndleddet ditt – og bærer du den om natten er den temmelig distraherende.

Vi foretrakk ofte å aktivere Cinema Mode i mørke omgivelser. Apple skulle ha lagt til en modus med ultrasvakt lys, noe som minner om de selvlysende viserne man finner på flere vanlige klokker. De synes godt, men er likevel ikke distraherende. Dette ville også spart energi.

(Image credit: TechRadar)

Apple har skrytt av den nye teknologien basert på polykrystalline oksider ved lav temperatur (LTPO) som benyttes i Apple Watch 5, noe som skal gjøre enheten mer utholdende. Dette er faktisk akkurat samme teknologi som ble brukt av Apple i OLED-skjermen til fjorårets Watch 4.

Selv om Apple Watch 5 har nye skjermdrivere og en forbedret lyssensor slik at skjermlyset skal dempes mer effektivt og spare batteriet, kan vi ikke annet enn å lure på hvorfor dette ikke ble gjort allerede på Watch 4. Ventet Apple med å avduke denne teknologien til 2019, slik at de kunne komme med en ny oppgradering i smartklokkeserien sin, eller trengte de 12 måneder for å utvikle komponentene som får dette til å fungere?

Uansett betyr bruken av LTPO én ting: Apple Watch 5 kan veksle fra en hurtig oppdateringsfrekvens på 60 Hz (der skjermen oppdateres seksti ganger i sekundet) og ned til bare 1 Hz, der bildet bare skifter én gang i sekundet.

Det vanskelige for produsenter av smartklokker er å skape en skjerm som kan veksle dynamisk, og som bytter oppdateringsfrekvens sømløst, tilpasset situasjonen – og Apple har løst denne oppgaven godt. Vekslingen fra «dempet» til «full» modus skjer umiddelbart, og gjenoppvekking ved heving av armen fungerer sømløst som alltid.

Det er likevel et problem: denne alltid-på-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle apper. Hver urskive vil lysne opp og dempes etter omgivelsene, og under en treningsøkt der du bruker Apples egen app vil ikke Watch 5 dempes – noe som er bra når du løper fort eller gjør planken eller armhevinger.

Men med unntak av hovedskjermen og treningsappen, vil alltid-på-skjermen bare gjøre det som ligger bakenfor uskarpt, og legge det kjedelige digitaluret foran på skjermen.

Dette gjelder også Apples egne apper, som nedtellingsappen. Vi skulle gjerne ha sett at Apple forbedret de relevante appene på klokken slik at de også er kompatible med den dempede modusen – og dessuten gjøre utviklerne i stand til å integrere denne funksjonaliteten i appene.

Det siste punktet er spesielt provoserende i apper som for eksempel Stravia, som mange benytter for å gi klokken flere funksjoner, og det innebærer at alltid-på-skjermen ikke er så godt implementert som mange nok har håpet.

Vi ville ha forstått det om appene ikke var blitt tilpasset ennå, men det å få beskjed om at noen slik oppdatering heller ikke er på trappene er temmelig skuffende. Apple sier at situasjonen vil evalueres fortløpende, og med tiden kan vi få se Apple slippe nye dempede modi til deres egne apper i kommende oppdateringer, men det kommer til å ta en stund før tredjepartsutviklere kan bli med på leken – om de noen gang vil kunne det.

(Image credit: TechRadar)

Det er vanskelig å si noe i det hele tatt om designet til Apple Watch 5, ettersom det er så likt utseendet serien har hatt siden starten (til tross for den større skjermen som kom med fjorårets modell).

Du får den samme avrundede aluminiumsrammen (i den grunnleggende Watch-modellen) langs utsiden, en kvadratisk skjerm og Digital Crown – en knapp du kan vri på eller trykke inn for å navigere deg gjennom menyer eller få adgang til andre funksjoner – på siden.

Under den er det en rombisk knapp du kan bruke for å få frem de sist brukte appene, i tillegg til å aktivere Apple Pay så du kan kjøpe ting uten å måtte vippe frem lommeboken eller vesken (eller telefonen).

Dette designet ble fort ikonisk, der den lyssterke og fargerike OLED-skjermen kombineres med den skinnende innfatningen – og i år får du også muligheten til å velge varianter i keramisk eller titan-utførelse, om du har lyst til å betale mer for en førsteklasses klokke.

WatchOS 6

Selv om dette operativsystemet blir tilgjengelig for hele Apple Watch-serien, kommer WatchOS 6 best til sin rett, og Apple Watch 5 gjør god bruk av mulighetene som byr seg her. Når det er sagt, vil disse funksjonene også bli tilgjengelige på de eldre Watch-modellene, noe som innebærer at om du kjøper en Watch kun for treningsfunksjonenes skyld – og du ikke bryr deg om den nye alltid-på-skjermen – vil Watch 4 gjøre jobben godt nok. Faktisk gjelder det samme også for Watch 3, som fortsatt selges av Apple.

Operativsystemet fører med seg en del nye funksjoner, ut over de små designmessige modifikasjonene (Now Playing-skjermen som styrer musikken din er blitt klarere og mer funksjonsmettet, og i Walkie-Talkie-modus får du nå beskjed om å trykke og holde inne den gule sirkelen for å snakke, ettersom dette tydeligvis har vært forvirrende for enkelte), og de bidrar med mye til klokkens funksjonalitet.

En av de nye funksjonene er Activity Trends, der du må bruke klokken i minst 90 dager før den kan spore det du holder på med – den hentet frem noen historiske data, men disse var spredte og unøyaktige. Men når de fungerer, vil imidlertid disse trendene kunne fortelle deg om du er blitt raskere, i bedre form, går mer i trapper … kort og greit utviklingen i dine aktiviteter.

(Image credit: TechRadar)

Støymåler

Noe vi liker spesielt godt er støymåleren, som nå er innebygget i klokken. Ved å bære klokken hele tiden, kartlegger du konstant bakgrunnsstøyen omkring deg. Et fint beskyttelsessystem for hørselen.

Du kan stille inn meldingsvarsler slik at du får beskjed hvis det er for kraftig støy rundt deg, selv om vi sjelden la merke til dem da vi fikk dem.

Noe som er mer nyttig, er å kunne se i appen hvordan hverdagsmiljøet påvirker hørselen din, og om du for ofte omgir deg med støy. Vi har allerede fått beskjed om at vi for ofte befinner oss steder der det bråker for mye, men det er ikke så lett å forstå hvor – så kanskje det er en idé å følge bedre med på klokken.

Syklussporing

Denne nye funksjonen som er lagt til i klokken stammer direkte fra helse-appen, der kvinner kan velge å sette opp meldingsvarsler om når menstruasjonen ventes å begynne, eller kartlegge fruktbarhetsvinduene.

Det er slike apper som er perfekte for smartklokker, ettersom du lett kan angi når mensen begynner, om du merket antydninger til den og symptomene du har opplevd – og alt dette brukes til å kartlegge og forutsi når mensen ventes å inntreffe.

Watch 5 har et enkelt grensesnitt, med et stilig ikon du kan trykke på når mensen begynner, og hver dag den vedvarer, med muligheten til å kartlegge om den er mild, middels eller kraftig. Et lite tapp er alt som skal til, noe som er mye enklere enn å måtte fiske opp telefonen hver gang.

Du kan også legge inn seksuell aktivitet for å kartlegge din potensielle fruktbarhet – og selv om hovedfordelen er opplysningene som fremstilles i større skal i iPhones helseapp, er det et fint tilskudd til klokkens funksjoner, slik at du lett kan loggføre de viktigste opplysningene.

App store

Det å kunne laste ned apper direkte til klokken er nyttig. Til de mest effektive søkene kan du bruke stemmen, heller enn å måtte tegne bokstavene én og én ved hjelp av Scrabble-funksjonen.

(Image credit: TechRadar)

Nedlastingene unnagjøres ganske fort, selv om du må ha iPhonen i nærheten for å logge inn med Apple ID, igjen med mindre du vil tegne hver eneste bokstav med fingeren. (Da vi gjorde dette, krasjet faktisk Apple Watch 5 øyeblikkelig, selv om den kom seg i gang igjen på bare noen få sekunder).

Det å navigere seg gjennom de tilgjengelige appene er moro en kort stund, men du bestemmer deg fort for at dette er noe du heller vil gjøre på telefonen. Bortsett fra … at det kan du ikke. App Store er nå blitt låst til klokken, og du får dermed ikke adgang via telefonens mye større skjerm.

I tillegg vil noen apper kreve at hovedappen er installert på telefonen i utgangspunktet for i det hele tatt å fungere, så det å ha App Store på den lille klokkeskjermen virker ikke særlig nyttig.

Aktiviteter og et nytt kompass

Apple Watch 5 har fått nøyaktig null oppgraderinger til aktivitetsfunksjonene med tanke på maskinvare, så GPS, pulsmåler og akselerometer (for å måle skrittene) er akkurat de samme du finner i innmaten til Apple Watch 4.

Her er det bare kommet en liten maskinvareoppgradering – for nå har man fått et kompass inni klokken, noe som gjør at du ser hvilken vei du beveger deg. Det benytter GPS-en til å finne ut hvor høyt du befinner deg, eller høyden over havnivået.

Selv om dette vil være en god funksjon for turgåere – vi opplevde kompasset som elegant, og det så ut til å finne retningen mot nord på effektivt vis – er det ikke noe vi brukte veldig ofte, og å kombinere det med apper som Night Sky, der du ved hjelp av kompasset navigerer deg om kring, var bare litt artig.

(Image credit: TechRadar)

Noe som vill a ha vært flott, var om denne funksjonen ble lagt til i en «hjemmemarkør» på Apple Watch, slik at hvis du ikke finner veien, kan den vise deg veien tilbake til der du startet (noe som vil være nyttig om du ikke har telefonen på deg, eller du ikke har dataforbindelse).

Men selv om det ikke er kommet noen gode aktivitetsnyheter på Watch 5 (vel, ingen i det hele tatt, egentlig), er den likevel en flott klokke for deg som liker å trene.

Vi testet flere ulike aktiviteter i testperioden, og generelt opplevde vi at alt virket slik det er blitt avertert. Da vi brukte klokken på fire løpeturer, opplevde vi stort sett GPS-en som presis (40 meters avvik fra vår kalibrerte Garmin watch), og pulsmåleren var kraftig nok til å registrere hjerterytmen med ganske stor nøyaktighet, også under sprintøkter.

Da vi svømte, fungerte det like godt – der lengder og distanser ble registrert ganske nøyaktig, selv om klokken irriterende nok oppga at vi bedrev brystsvømming når det definitivt handlet om crawl.

(Image credit: TechRadar)

Det eneste som mangler i denne pakken, er kartlegging av søvn. Apple mener at dette ikke er noe problem, ettersom det finnes mange tredjepartsapper som kan fylle denne funksjonen, men kom igjen, da … en integrert app ville vært mye bedre.

Hvis Apple klarte å utvide batteritiden ut over de 18 timene de oppgir, til å nærme seg 2-3 dager, kunne dette lett åpnet for søvnmåling og bidra til et mer helhetlig bilde av helsen din.

Det å vite hvor mange zzz'er du har snorket, vil gi deg en bedre forståelse av hjerterytmen, og bidra til til bedre treningsmotivasjon til rett tid. Apple er tydeligvis fast bestemt på å skape den beste helse- og treningsklokken på markedet, men det er fremdeles et stykke igjen før alle de nødvendige elementene er på plass.

Batteri, musikk og podkaster

Batteritiden er noe av det vi er mest opptatt av ved den nye Apple Watch, rett og slett fordi den er nødt til å være kortere, ikke sant? Skjermen er alltid på, noe som vel må bety at batteriet får juling?

Vi vet at dette lyder som om vi skal si at «nei, den var faktisk lengre!», men batteriet til Watch 5 varer ikke like lenge som på de forrige modellene.

Der vi tidligere kunne holde det gående helt til kvelden, rundt kl. 21-22, med 50 % igjen, opplevde vi ofte her å ha rundt 5 % mindre enn det, med 40-45 % på tanken.

Selv om dette er svakere, er det ikke dramatisk. Apple har bare hevdet at den skal holde ut 18 timers bruk fra full lading, og selv om de progressivt har bedret batterivarigheten med hver modell, holder den nyeste Apple Watch-modellen seg fremdeles på 18 timer, selv når du kjører batteriet helt ned med trening og GPS-bruk.

Det er ikke det samme som å si at vi ikke er imponert over batteriet i det hele tatt. Én dags bruk er på samme nivå som de fleste konkurrentene, og ettersom mange av disse konkurrentene er kompatible med iPhone, må Apple ta seg sammen og finne en måte å øke batterivarigheten i smartklokken til 2-3 dager på.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 5 har helt klart ikke utholdenheten til Watch 4, noe som opplagt skyldes alltid-på-skjermen. Vi anslår at den trekker omtrent 2 % av energien hver time, noe som innebærer at du mister nærmere 50 % i løpet av 25 timer før du engang har begynt å bruke selve klokken.

Men når det er sagt, er det å ta en løpetur mens du hører på musikk og bruker GPS-en noe av det som tærer mest på batteriet i Apple Watch – og her har vi opplevd Apple Watch 5 som litt mer effektiv.

Å løpe omkring i parken i en times tid mens man hører på hypnotiserende sanger du har lastet ned til din Watch 5 trakk 20 % av batteriet, mens skjermen var på hele tiden, mens Apple Watch 4 i fjor tapte 22 % – og da har vi tatt med noen små tallavvik i betraktningen – ventet vi faktisk en svakere prestasjon av Watch 5.

Dette antyder at Apple i større grad har optimalisert Watch 5 for trening og GPS-bruk – og det å kunne kaste et kort blikk på den på farten var helt klart nyttig.

Vi nevnte akkurat musikk, og dette er et annet viktig felt hvor Watch 5 er forbedret – du kan laste ned sanger og podkaster til enheten og høre på dem uten å måtte bruke telefonen.

For virkelig å dra nytte av denne funksjonen, må du imidlertid aktivere LTE-dataegenskapene i selve telefonen (hvis du kjøper den litt dyrere Watch 5-varianten), og dette vil koste deg mer i måneden.

Men hvis du kan ta deg råd til det, anbefaler vi deg å gjøre det, ettersom dette innebærer at du kan høre på alt av musikk fra Apple Music og den medfølgende radio-appen. Uten data på klokken, kan du bare høre på nedlastet innhold, noe som er temmelig begrensende.

Det er også vanskelig å synkronisere ting med klokken – du må ha satt den til lading og ha telefonen i nærheten, og selv da føles det ikke helt betryggende.

Altfor ofte har vi latt være å ha med telefonen på løpetur, og hørt på en podkast, og opplevd at den i begynnelsen er blitt spilt av helt fint, men da vi kom utenfor telefonens rekkevidde forsto vi at vi ikke hadde lastet den ned – og det er vanskelig å kontrollere hva som faktisk er lagret på klokken. Systemet er ikke enkelt, og det burde virkelig forbedres.

Kjøp den hvis ...

Du vil ha den nyeste Apple Watch

Dette er grunnen til at mange vil skaffe seg Apple Watch 5 – det er den nyeste modellen, selv om det ellers er temmelig tynt.

Du hater å rite på håndleddet for å se klokkeslettet

Hvis du har eid en Apple Watch i det siste, vil det å ikke måtte heve eller riste på håndleddet for å sjekke klokken, være et stort fremskritt – takket være alltid-på-skjermen.

Du ofte går deg vill, og du kan lese et vanlig kart

Hvis du har mistet telefonen, men av ubegripelige årsaker har et papirkart på deg, vil kompasset i klokken være din venn.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha større batterikapasitet

Vi ble overrasket over at batteritiden ikke var like imponerende i år – selv med alltid-på-skjermen ville vi ha ventet oss mer.

Du klarer deg med en litt mindre skjerm

Hvis du klarer deg godt med en eldre enhet, får du Apple Watch 3 fra under kr. 2000, noe som er svært gunstig i våre øyne.