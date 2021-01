Vi tester Fitbit Sense

Fitbit Sense er en ambisiøs smartklokke som passer perfekt i denne vanskelige tiden. Den er like mye rettet mot mental helse som mot å holde orden på trening og bevegelse. Det finnes rom for forbedringer på programvaresiden, men hvis du er interessert i å praktisere mindfulness og ta små skritt mot et sunnere liv, kan Sense være akkurat det du trenger for å komme i gang.

Kort sammendrag

Fitbit Sense er en smartklokke som kommer til akkurat rett tid etter alt som har skjedd i 2020, og alt som ennå foregår. Den er skapt slik at du holder orden på både din mentale og din fysiske helse og gir deg tips om hvordan du kan forbedre deg der det trengs.

Som flere andre smartklokker og aktivitetsarmbånd nå for tiden, rommer også Sense en EKG-sensor som kan oppdage tegn til atrieflimmer, men det er funksjonen for stressmåling som får denne klokken til å skille seg ut fra mengden. Det er noe vi alle kan ha nytte av og bruke hver dag, og ikke bare under en langvarig pandemi. Det er synd at flere av verktøyene for å håndtere stress først er tilgjengelige hvis du abonnerer på Fitbit Premium, men du får et seks måneders gratis abonnement ved kjøp av Fitbit Sense.

Her finnes det også imponerende funksjoner for å måle og sjekke treningen og aktivitetsnivået ditt, særlig hvis du er opptatt av å følge med på de ulike pulssonene under trening. Du kan loggføre flere treningsformer, og etter endt økt gir klokken og appen deg rikelig med statistikk.

EKG-funksjonen var ikke aktivert fra starten, men den kom med i oktober 2020, gjennom en fastvareoppdatering. Fra lanseringen var den bare kompatibel med Alexa, som ennå har begrenset bruksverdi i Norge, men i november 2020 fikk den også støtte for Google Assistant.

Fitbit Sense er ikke perfekt, og vi har oppdaget flere områder som kunne trenge forbedringer, også i ledsagerappen. Det gjelder særlig verktøyet som holder øye med menstruasjonen. Her kunne Fitbit ha utnyttet de innsamlede dataene om hudtemperatur og stressnivå.

Pris og tilgjengelighet

Fitbit Sense kan kjøpes fra flere norske forhandlere. Ved lansering lå den på kr. 3599,-, men man kan få tak i den til lavere priser. Dette er den dyreste Fitbit-klokken så langt, noe som ikke er overraskende med alle funksjonene den har å by på.

(Image credit: Ida Blix)

Design og skjerm

Lyssterk og tydelig skjerm

Behagelig rem

Stort utvalg av urskiver

Fitbit Sense er en klokke som tar seg godt ut. Den har et lignende design som Fitbit Versa, med firkantet urskive og litt avrundede hjørner. Innfatningen er utført i rustfritt stål, noe som gir den et litt mer luksuriøst utseende. På venstre side finner du en berøringsknapp du kan benytte til å hente frem dine mest benyttede apper. Med et langt trykk kan du for eksempel gå til Fitbit Pay eller taleassistenten (engelskspråklige Alexa eller Google Assistant), mens du med et dobbelttrykk får opp fire snarveier til dine favorittapper.

Snarveiene er langt smidigere å benytte enn det å rulle seg gjennom klokkens menyer. Vi brukte dem blant annet for å få oversikt over stressnivået (mer om dette lengre ned på siden).

(Image credit: Ida Blix)

Fargeskjermen beskyttes av Cornings Gorilla-glass, og er lyssterk, skarp og responsiv. Med et sveip til høyre får du tilgang til ulike innstillinger, blant annet søvnmodus, der klokken forholder seg slukket og stille når du vil sove. Ved å sveipe ned fra valgfri skjerm, får du tilgang til dine notiser, som du kan tilpasse gjennom Fitbit-appen.

Fitbit Sense leveres med en myk silkerem uten harde spenner. Den er ganske lik det du finner på relativt nye Polar Unite, og den er litt kronglete å feste, ettersom du må sette enden inn under remmen for at den ikke skal henge løst. Når du får taket på det, sitter remmen svært komfortabelt, og du merker nesten ikke at klokken sitter der. Det er veldig behagelig, og særlig om natten.

Fitbit anbefaler at du strammer remmen ekstra godt under trening, ettersom dette gir en mer nøyaktig pulsmåling. De anbefaler også at du rengjør remmen regelmessig med såpe og vann. Det er også lurt å ta av seg klokken av og til, slik at huden får puste.

(Image credit: Ida Blix)

Sense leveres med to remmer, slik at du kan velge den størrelsen som passer deg best. Den mindre utgaven passe håndledd som måler 140–180 mm i omkrets, og den større passer håndledd med en omkrets på 180–220 mm.

Det finnes et utvalg av remmer i forskjellige materialer og farger. Disse selges separat, og gir deg variasjonsmuligheter.

Man kan også bytte urskive, og det finnes et stort utvalg av disse i Fitbit-appen – blant annet Sp02-urskiven – og du kan laste ned fire av dem til din Fitbit Sense, slik at du hurtig kan veksle mellom dem. Dette er riktig nok ikke helt intuitivt. Blant klokkens innstillinger kan du for eksempel endre lysstyrke og slå av eller på alltid-på-modus. Men for å endre selve urskiven, må du gå til en egen app i Sense ved navn «urskiver».

Klokkens smarte funksjoner

Støtte for Google Assistant og engelskspråklige Amazon Alexa

Daglig loggføring av humør og stress

Flere verktøy for mindfulness og meditasjon

Fitbit Sense gir opptil seks dagers batteritid, men hvis du er en ivrig bruker av alle de innebygde sensorene, blir tiden kortere. Alltid-på-skjermen tapper også batteriet litt ekstra. Når du skal lade, er dette enkelt: Sense leveres med en kort USB-ladekabel med en firkantet ladedokk som festes magnetisk på baksiden av klokken.

Klokken leveres med de vanlige funksjonene vi venter oss av en dyrere Fitbit-modell, inkludert Fitbit Pay (du kan betale med Fitbit Pay i alle betalingsterminaler som godtar Visa og Mastercard kontaktløs betaling både i Norge og utlandet) og Google Assistant.

Du kan ta imot samtale- og meldingsvarsler fra telefonen, og gjennom den innebygde mikrofonen kan du diktere svar på meldingene. Du skal også kunne besvare oppringninger over Bluetooth.

(Image credit: Ida Blix)

Den funksjonen som gjør at Sense virkelig utmerker seg, er stressmålingen. Klokken måler EDA-responsen (elektrodermal aktivitet). Det dreier seg om hudens ledeevne og små endringer i hudens svettenivå. Du har kanskje lagt merke til at du kan svette på hendene når du skal snakke til en gruppe mennesker? Stress er ikke det eneste som innvirker på målingene, for trening og varme gir også utslag. Generelt skal du få færre utslag jo ro mer avslappet du er.

For å foreta en måling må du passe på at Sense sitter ekstra godt rundt håndleddet og velge EDA-skanning. Til den «raske» målingen må du legge håndflaten over skjermen og vente i to minutter. Du vil kjenne en vibrasjon når målingen begynner, og en ny når den er fullført.

Når målingen er gjort, kan du også legge inn en kjapp merknad om hvordan du føler deg for øyeblikket – veldig rolig, rolig, nøytral, stresset eller veldig stresset. Disse opplysningene vil du siden finne i Fitbit-appen.

Stressmålingene havner under kategorien Mindfulness i Fitbit-appen. Der kan du altså se alle tidligere målinger og en kalender som viser utviklingen i dine følelser over tid. Her finner du også stressmestringsøvelser. Du kan sette deg mål slik at du får påminnelser om å gjøre EDA-skanninger og loggføre hvordan du føler deg flere dager i strekk. Ved å se innom senere, kan du få en anelse om hva som stresser deg.

(Image credit: Ida Blix)

Det finnes flere måter å håndtere stress med Fitbit Sense og appen, men de fleste av dem krever at du abonnerer på Fitbit Premium. Du får seks måneder gratis ved kjøp av Sense, men for å få mest mulig ut av klokken, er det nok lurt å fortsette med abonnementet ut over dette. Det koster 99 kroner i måneden, eller 799 kroner i året.

Sense kan måle hudtemperaturen mens du sover, noe som gir deg et godt overblikk. Klokken kan ikke avgjøre at du har en infeksjon, men høye temperaturer kan indikere at noe er galt. Fitbit er også med i en Covid-19-studie som antyder at biometriske data fra enheter som Sense vil kunne fange opp tidlige symptomer på luftveisinfeksjoner.

Det tar tre netter før Fitbit-appen har kartlagt overflatetemperaturen i huden din, og den kan deretter vise deg hvordan den endres mens du sover. Innenfor et visst spenn er disse endringene normale. Hvis du vil, kan du også måle kroppstemperaturen med et annet termometer, og legge inn dette tallet manuelt.

(Image credit: Ida Blix)

Noe annet som måles av Sense i nattens løp et oksygenmetningen i blodet (Sp02). Dette kan bidra til at du oppdager for eksempel søvnapné, der du periodevis slutter å puste i nattens løp. Det fører til laver søvnkvalitet og utmattelse. Du må aktivere målingen manuelt i enhetens innstillinger. Målingen tapper batteriet litt ekstra.

Nåoe annet Sense kan følge med på, er din menstruasjon. Funksjonen må ikke benyttes som prevensjonsmiddel, men den viser når du antagelig er mest fertil, og du kan loggføre PMS-symptomer, slik at du er forberedt hver måned. Denne funksjonen kan forbedres gjennom integrering med humør-kartleggingen, slik at du ser hvordan hormonene påvirker din velvære i månedens løp. Vi hadde også gjerne sett at Fitbit tar med hudtemperaturmålingene, som kan gi en indikasjon på eggløsning.

Hold styr på treningen

Stort utvalg av aktiviteter

Passer til trening i ulike pulssoner

Innebygget GPS og støtte for Strava

Det finnes flere treningsmodi i Fitbit Sense, blant annet sykling, sirkeltrening, golf, pilates, spinning, svømming, tredemølle og yoga. Utvalget burde være tilstrekkelig for de fleste.

(Image credit: Ida Blix)

Sense er vanntett ned til 50 meter, og den fungerer dermed til svømming i både basseng og åpent vann. Fitbit anbefaler at du rengjør remmen med rent vann etterpå.

Vi har testet noen av de innebygde treningsøktene hjemme, og oppdaget ikke noe uvanlig i de rapporterte pulsmålingene. Fitbit Sense vibrerer for å indikere at du bytter mellom pulssoner, noe som er svært nyttig ved trening. Vi satte også pris på hvordan pulsen vises tydelig på skjermen hele tiden – slik er det ikke med alle konkurrentene.

Vår engelske kollega skriver i sin anmeldelse om en intens spinning-økt, og merket seg heller ikke noe uvanlig med pulsmålingene. Derimot loggførte klokken et temmelig høyt antall skritt til tross for at spinning var aktivert som treningsform. Det hadde nok vært lurt om klokken sluttet å telle skritt under treningsformer knyttet til sykling, men vi er usikre på hvor gjennomførbart dette vil være.

(Image credit: Ida Blix)

Sense leveres også med innebygget GPS, slik at du kan kartlegge dine løpeturer, gåturer og sykkelturer selv om du ikke har med deg telefonen. GPSen aktiveres bare hvis du velger riktig treningsmodus manuelt. Dermed aktiveres den ikke når klokken selv oppdager at du har begynt å trene. Noe som er fornuftig, med tanke på at det sparer batteriet.

Når du er klar, finner du kartene dine direkte i Fitbit-appen, og du kan koble Fitbit-kontoen din til Strava, slik at de synkroniseres automatisk.

Fysisk og mental helse kan ha stor innvirkning på hverandre, og dette er den første smartklokken vi har sett som vektlegger begge deler likt. Det er fremdeles enkelte merkverdigheter å rette opp i, men de forekommer for det meste på programvaresiden. Dermed regner vi med at Sense blir enda mer nyttig over tid.