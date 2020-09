Test: Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 er utseendemessig nesten identisk med forgjengeren, med sin berøringsskjerm i gråtoner. Men med integreringen av GPS har den fått en stor og viktig oppgradering. Dermed blir den et reelt alternativ til de mange velutstyrte treningsklokkene for deg som liker å trene for å ha det moro og komme deg i form, men likevel ikke trenger en strøm av data om intervaller, stigninger og høyder.

Fitbit Charge 4 er visuelt sett nærmest identisk med forgjengeren. Den har likevel to viktige nye funksjoner som tetter gapet mellom smartklokker og aktivitetsarmbånd. Med disse funksjonene kan du la telefonen ligge hjemme mens du gjør unna spaserturer og løpeturer. Her handler det om integrert GPS, Spotify-støtte og Fitbit Pay.

Fitbit Charge 4 ble sluppet 15. april 2020, og var priset til kr. 1699,-. For øyeblikket ligger den på kr. 1490,-. Ved lansering lå den altså bare 100 kroner høyere enn Fitbit Charge 3. Det er ganske imponerende. På grunn av de mer avanserte funksjonene Charge 4 har å by på, hadde vi faktisk ventet oss en høyere pris. Den er for eksempel vesentlig rimeligere enn Fitbit Versa 2, som til Alexa-tilknytning for stemmekommandoer (noe Charge 4 mangler), men som til gjengjeld hverken har GPS eller en app for musikk.

Kombinert med disse egenskapene byr Fitbit Charge 4 på glimrende aktivitetsmåling, en lav vekt, kontinuerlig pulsmåling og søvnmåling. Dette plasserer den høyt på listen over de beste Fitbit-modellene.

Spesifikasjoner

Fitbit Charge 4 er slank, og måler 35,8 mm x 22,7 mm x 12,5 mm. Den er så lett at du fort glemmer at du har den på. Det er et solid pluss for et enhet som er designet for bruk hele døgnet, bare med noen innlagte pauser for å gi huden hvile.

Fitbit Charge 4 lagrer detaljerte aktivitetsdata for den seneste uken, og tilbakelagte skritt, avstander, trappetrinn samt kaloriforbruk de siste 30 døgn. Eldre data forsvinner imidlertid ikke, for du kan hente dem opp igjen via Fitbit-appen.

En optisk sensor på innsiden av klokken måler pulsen hvert sekund når du trener, og ellers hvert femte sekund.

(Image credit: Future)

Fitbit Charge 4 har nådd et helt nytt nivå med den integrerte GPS-funksjonen. Den er med dette blitt et reelt alternativ til spesialiserte aktivitetsmålere for alle som løper, sykler og svømmer for å holde seg i form, men som ikke trenger en overflod av data og statistikk, slik sportsklokker fra Garmin og Polar kan by på. Du får også et altimeter som angir tilbakelagte trappetrinn.

Med NFC kan du benytte Fitbit Charge 4 til kontaktløse betalinger via Fitbit Pay, og du kan styre Spotify-appen på telefonen via Bluetooth.

Enheten er vanntett ned til 50 meters dyp. Dermed er den velegnet for svømming, dusjing og svetting. Fitbit anbefaler imidlertid at du tar av deg klokken etterpå, slik at den kan tørke.

Design

Designet til Fitbit Charge 4 er veldig likt forgjengerens, med tanke på fasong og størrelse. Her finner du den samme slanke, rektangulære skiven som vi er blitt vant til å se. Du kan velge mellom to versjoner. Fitbit Charge 4 Standard Edition leveres med en robust silikonrem i sort, rosewood (en purpurnyanse) og storm blue/black.

Vårt testeksemplar var imidlertid Fitbit Charge 4 Special Edition. Den leveres med to remmer: en i sort silikon, og en i vevet nylon (som kan minne litt om tweed). Dermed passer den også godt ved litt mer formelle anledninger. Remmene er enkle å bytte ut, og de leveres i to lengder, slik at de er lettere å tilpasse håndleddet.

(Image credit: Future)

Vi hadde håpet at denne modellen fra Fitbit skulle bli utrustet med fargeskjerm. Den er fortsatt i gråtoner. Etter flere ukers bruk, opplevde vi ikke dette som noen stor ulempe. Den bakbelyste OLED-skjermen er klar og skarp, selv i direkte sollys, og hvis en fargeskjerm innebærer å ofre batteritid, velger vi heller varianten med gråtoner.

Noen av de valgfrie urskivene hadde vært tydeligere med litt farger, og særlig de som viser mye statistikk kan det være vanskelig å lese av. Hvis du velger et av de ryddigere oppsettene, skulle det ikke by på problemer.

Vi hadde foretrukket at skjermen opprettholdt full lysstyrke i litt lengre tid etter oppvekking fra dvale, enten ved at man trykker inn knappen på siden eller hever håndleddet. Den mørkner nemlig temmelig fort, noe som kan være enda et strømsparende tiltak.

Fitbit Charge 4 lades gjennom en USB-kabel som kobles til klokken med en stor klemme. Det er enkelt å få koblingspunktene på linje. Klemmes presser trygt omkring hele klokkehuset, noe som gjør dette langt enklere enn med det lignende patentet fra Garmin. Full opplading tar under én time.

Fitbit oppgir at Charge 4 holder ut i opptil én uke på en enkelt lading, og dette fikk vi bekreftet i våre tester. Men som med alle aktivitetsmålere, forkortes denne perioden dramatisk når du bruker den integrerte GPSen.

Grensesnitt

Fitbit Charge 4 har et intuitivt grensesnitt, der alt betjenes via berøringsskjermen og en diskret knapp i venstre ytterkant. Trykk på knappen eller hev håndleddet for å vekke skjermen, sveip til høyre for å få tilgang til enhetens menyer og innstillinger.

Skjermen responderer godt, og er enda mer lyssterk enn den fremstår på fotografier. Det er jevne overganger mellom menyene, og du får aldri opp flere enn to menyvalg på skjermen om gangen. Dermed begrenser du risikoen for å trykke feil ved et uhell, noen som ellers er vanskelig å unngå på en så liten skjerm. Ved å sveipe opp, får du opp dagens statistikk, med blant annet skritteller, tilbakelagt distanse og kaloriforbruk.

Den enslige knappen fører deg tilbake til forrige skjerm, eller til urskiven. Knappetrykket ledsages av en lett, haptisk vibrasjon. Enkelte aktivitetsmålere har en ganske hissig vibrasjon, og vi setter stor press på den litt vennligere varianten. Ved å sveipe ned, får man opp nylige tekstmeldinger og oppringninger. Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret, trykker og holder du på skjermen.

Du kan velge og vrake mellom apper å installere på enheten, og vi likte spesielt vær-appen, ettersom man slipper å fiske opp telefonen og åpne en tilsvarende app der. Dette er representativt for hele opplevelsen med Charge 4. Bare den informasjonen du trenger, presentert på en tydelig måte. Ingen unødvendigheter, og det mangler heller ingenting.

Aktivitetsmåling

Når det er tid for å komme seg i aktivitet, vil Fitbit Charge 4 avgi en vennlig vibrasjon for å minne deg på å reise deg opp og strekke på beina. Du kan justere hvor ofte dette skal skje i appen, eller slå funksjonen helt av. Den viser skrittelleren, slik at du kan bli ekstra motivert til å bevege deg. Dette er en langt behageligere påminnelse en Garmins hardhendte «MOVE!»

Fitbit Charge 4 kan måle seks aktiviteter, men du kan bare opprette snarveier for fire av dem på selve enheten. Dermed burde du velge ut dem du benytter mest. Dette kan være frustrerende hvis du foretrekker stor variasjon i øvelsene dine, og dessuten trener både innendørs og utendørs.

(Image credit: Future)

Selv om enheten automatisk merker at du har satt deg i bevegelse, er det viktig å merke seg at du ikke vil få opp et GPS-kart over øvelsen med mindre du har valgt aktivitetstype før du begynner. Har du gjort dette, vises ruten sammen med hastighet, avstand og puls. Det er mye færre data enn du får fra en dedikert treningsklokke, men det holder for en som ikke trener på toppnivå.

Graver man litt dypere i dataene man får opp etter endt treningsøkt, kan du se dine Active Zone Minutes (mer om dette etterpå), kaloriforbruk og antall skritt. Alt dette kan deles, redigeres eller slettes. Det er synd at man ikke får en enkel forklaring av Active Zone Minutes på skjermen. For å finne ut mer, må du trykke på en lenke og lese mer på en side i nettleseren.

Ledsager-app

Enhver aktivitetsmåler er bare så sterk som sin ledsager-app. Derfor er det flott å se at Fitbits mobil-app har gjennomgått en solid oppgradering til lanseringen av Charge 4.

Oppsettet er enkelt. Du logger deg bare inn på din Fitbit-konto på mobilen (eller oppretter en ny konto), og velger Charge 4 fra listen over tilgjengelige alternativer. Appen vil søke den opp via Bluetooth, før den ber om en firesiffers kode du finner på enhetens skjerm. Du blir deretter bedt om å oppdatere enhetens fastvare. Denne prosessen tar noen minutter, og krever at enheten holdes i nærheten av telefonen.

Når du kommer i gang, vil du oppleve at alt innhold i appen er enkelt tilgjengelig i store blokker. Du trenger altså ikke å tråle gjennom menyene. Det største tilskuddet er nok Active Zone Minutes. Det er en målestokk som tar din hvilepuls og alder med i beregningen, og måler alle typer aktiviteter som øker pulsen din.

(Image credit: Fitbit)

Målet ditt er å tilbringer 150 minutter i hver av pulssonene (fettforbrenning, cardio og høyintensitet) i løpet av én uke. Dette konseptet minner om Garmin Connects Intensity Minutes, og bygger på anbefalinger fra blant andre World Health Organization (WHO).

Mange andre apper gir deg estimater over hvor mye du har vært i bevegelse, men disse tallene er ofte knyttet til skrittellinger, og ikke til puls, og er derfor mindre nøyaktige, særlig til aktiviteter innendørs.

Fitbit Premium

Du får enda mer ut av Fitbit Charge 4 hvis du abonnerer på Fitbit Premium. Dette kan du prøve ut gratis i 90 dager. Du blir bedt om å velge type abonnement (månedlig eller årlig), og om å oppgi betalingsdetaljer før du kan komme i gang. Kontoen din vil imidlertid ikke bli belastet før de tre månedene er omme. Hvis du avslutter abonnementet før tiden, betaler du ingen ting.

Discover-avdelingen i appen er der du finner mesteparten av innholdet fra Fitbit Premium. Her er det blant annet veiledede programmer der du kan etablere bedre vaner (blant annet høyere søvnkvalitet eller lavere sukkerforbruk), i tillegg til utfordringer, øvelser og mindfulness-øvelser.

Alle disse bygger på data innhentet av Charge 4, der din eksisterende aktivitet danner grunnlinjen. Du får små tips og forslag i dagens løp for å bedre vanene dine.

Du kan også be om en Wellness Report, der du får en visualisering av helseutviklingen din den siste måneden. Det er synd at dette ikke er tilgjengelig umiddelbart. I stedet bruker appen noen minutter på å generere en pdf.

Konklusjon

Fitbit Charge 4 representerer et nytt utviklingstrinn over forgjengeren, og dens GPS er et glimrende tilskudd som bidrar til å tette gapet mellom aktivitetsarmbånd og fullverdige sportsklokker.

Til alminnelig bruk er ikke gråtoneskjermen noen alvorlig ulempe, men det gjør de ulike urskivene mindre tiltalende enn vi liker. Skjermbildene som rommer mye data kan være vanskelige å lese av, der informasjonen drukner i alle gråtonene.

Ellers er grensesnittet supert, der det gir deg akkurat det du trenger av informasjon, slik at det blir nyttig, men ikke overveldende. Dette balansepunktet er det vanskelig å treffe, og her er det forbilledlig gjennomført.

Ledsager-appen er dessuten glimrende, men du må investere i Fitbit Premium (eller i det minste prøve ut gratisversjonen) for å få mest mulig ut av den. Planer og veiledninger som bygger på data fra enheten gir deg et helt nytt lag av funksjonalitet, og bidrar til at Fitbit Charge 4 på en vennlig måte kan inspirere deg til en sunnere livsførsel – enten du er fullstendig nybegynner innen trening, eller en ivrig utøver av amatøridrett.