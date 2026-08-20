Den nyeste Google Health-oppdateringen lar deg skjule AI Coach

Du kan nå skjule AI Coach i Google Health

Endringen kommer med versjon 5.06 for Android og iOS

Bare premium-abonnenter har tilgang til AI Coach

Etter at Google Health erstattet Fitbit-appen i mai, har ikke overgangen akkurat vært knirkefri. Google jobber imidlertid gradvis med å håndtere brukernes største klager, og den siste oppdateringen til Google Health legger til muligheten til å skjule innsikt fra AI Coach i visningen I dag.

Som 9to5Google melder, rulles versjon 5.06 av Google Health for Android og iOS ut med det nye alternativet. Du finner det ved å trykke på profilbildet ditt øverst til høyre i appen og deretter velge Google Health-innstillinger og Coach.

Eller i det minste er det slik det skal fungere. Flere Reddit-brukere melder at alternativet ikke har dukket opp for dem ennå, til tross for at de har oppdatert appen. Det er mulig at Google også må aktivere funksjonen på serversiden, så det kan ta en stund før alle har tilgang til den.

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Den eneste andre endringen Google nevner for denne oppdateringen er en rekke feilrettinger for kartvisningene. Data som puls og tempo skal nå alltid vises riktig. Hvis du har ventet på andre store nyheter, må du fortsette å vente.

Fint å kunne velge

Googles AI-rådgiver er tilgjengelig for alle med et Google Health Coach-abonnement, tidligere kjent som Fitbit Premium. I sin opprinnelige versjon fikk AI Coach en svært fremtredende plass i appen og snakket mer enn gjerne så mye som mulig.

Dette er noe TechRadar-teamet også har lagt merke til i Google Health-appen, og det kan være ganske slitsomt å måtte bla gjennom tonnevis med tekst om hvor godt du har sovet og når du bør gå en løpetur, bare for å komme til den viktigste statistikken du faktisk er interessert i. Så det er hyggelig å se endringen.

Den nye innstillingen slår ikke av Google AI Coach helt – det var allerede mulig – men skjuler den fra I dag-visningen, som vises som standard når du åpner appen. AI-funksjonen er fortsatt tilgjengelig under Trening-fanen hvis du trenger å stille den noen spørsmål.

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Basert på tilbakemeldingene vi har sett tidligere, vil denne endringen sannsynligvis bli ønsket velkommen av brukerne – når de først får tilgang til den. Da det ryktes at muligheten til å skjule AI Coach var under utvikling for noen uker siden, uttrykte Reddit-brukere frustrasjon over at funksjonen «spiller 20 spørsmål hver morgen» og at den «meningsløst kommenterer ting du allerede har gjort».