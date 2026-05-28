Google Health møter sterk kritikk etter å ha erstattet Fitbit-appen, men Google lover bedring

Google Health erstatter nå Fitbit-appen for de fleste brukere.

Mange Fitbit-fans er misfornøyde med byttet på grunn av manglende funksjoner.

Google har lovet regelmessige oppdateringer og feilrettinger.

Google har nå begynt å erstatte Fitbit-appen med den nye Google Health for de fleste brukere på Android og iOS, og selskapet har også publisert en oppdatering som lover regelmessige forbedringer og feilrettinger, samt at de lytter til tilbakemeldinger fra brukere. Det eneste problemet er at det ser ut til å være en enorm mengde kritikk å hanskes med.

Vi hadde allerede en følelse av brukeres misnøye da Google Health begynte å bli rullet ut, men nå som flere faktisk har fått tilgang til appen, har antallet negative reaksjoner eksplodert. Brukere klager over manglende funksjoner, tvilsomme designvalg i grensesnittet og AI-funksjoner som mange ikke engang ser ut til å ønske seg.

«Det er bare en forferdelig app» er en av kommentarene på Reddit som oppsummerer stemningen ganske godt. Andre beskriver Google Health som «utrolig dårlig», «klønete» og anklager appen for gjentatte ganger å vise «feil data».

Selvfølgelig kan man forvente noen problemer med en så stor plattformendring, men det virker tydelig at mange brukere egentlig ikke liker det de ser. Tidligere lojale Fitbit-brukere (mange som brukte Fitbit lenge før Google kjøpte selskapet) sier nå at de planlegger å bytte til konkurrenter som Garmin.

Mye av kritikken handler om det nye grensesnittet i Google Health, som oppleves som betydelig mer rotete og plottungt enn den gamle Fitbit-appen. I tillegg tar Google Health AI Coach mye plass i appen, til tross for at de mer avanserte AI-funksjonene bare er tilgjengelige for brukere med Google Health Premium – tidligere Fitbit Premium.

Ifølge en undersøkelse vi gjennomførte tidligere denne måneden, har bare 20 prosent av brukerne faktisk tenkt å betale for de ekstra AI-funksjonene, og dette ser ut til å gjenspeile kritikken som vises på nettet. Mange brukere foretrekker rett og slett å analysere sine egne helsedata selv.

Matloggingsfunksjonene i nye Google Health har også fått hard kritikk og er faktisk et område som Google sier må forbedres. For eksempel er muligheten til å «legge til, opprette og logge din egen mat» på en lang liste over forbedringer som vil begynne å rulles ut denne uken.

Andre oppdateringer og feilrettinger skal løse problemer med treningssporing (inkludert løping som er feilmerket), kalorisporing og manglende søvnpoeng. Google sier også at de jobber med å gjøre AI Coach «mer konsis» i svarene som avgis. Det er ganske tydelig at Google fortsatt har mye arbeid å gjøre med den nye appen sin, og brukerreaksjoner viser absolutt at selskapet ikke har hatt en spesielt smidig start her.